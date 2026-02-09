विक्टोरिस की जबरदस्त डिमांड के बावजूद नंबर-1 बनी ये SUV, सेल्टोस-विटारा भी रह गईं पीछे

संक्षेप: हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने बीते महीने मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। क्रेटा को बीते महीने कुल 17,921 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान सालाना आधार पर क्रेटा की बिक्री में 3.24 पर्सेंट की गिरावट देखी गई।

भारतीय ग्राहकों के बीच मिड-साइज एसयूवी की डिमांड हमेशा से रही है। इस सेगमेंट में लगातार नए-नए मॉडलों की एंट्री होती रहती है। इसी क्रम में मारुति सुजुकी ने हाल में ही विक्टोरिस को लॉन्च किया है जिसे ग्राहकों का शानदार रिस्पांस मिला है। बता दें कि बीते महीने यानी जनवरी, 2026 में इस एसयूवी को 15,000 से ज्यादा ग्राहक मिले। इसके बावजूद भी इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने बीते महीने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हुंडई क्रेटा को बीते महीने कुल 17,921 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान सालाना आधार पर क्रेटा की बिक्री में 3.24 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। आइए जानते हैं बीते महीने इस सेगमेंट की आठ सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही मारुति विक्टोरिस बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति विक्टोरिस रही। मारुति विक्टोरिस को इस दौरान कुल 15,240 नए लोगों ने खरीदा। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सेल्टोस रही। किआ सेल्टोस ने इस दौरान 64.4 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,639 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा हायराइडर रही। टोयोटा हायराइडर ने इस दौरान 85.31 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,156 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

55% घट गई ग्रैंड विटारा की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। मारुति ग्रैंड विटारा ने इस दौरान 55.46 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 7,030 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सिएरा रही। टाटा सिएरा को बीते महीने कुल 7,003 नए ग्राहक मिले।