लोगों के दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही ये SUV, फिर बनी नंबर-1; ब्रेजा-विटारा को किया बाहर!

देश के मिड साइज SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का एकतरफा दबदबा कायम है। इस बात को इस तरह भी समझा जा सकता है कि हर महीने ये अपने सेगमेंट में नबंर-1 बन रही है। पिछले महीने यानी सितंबर में क्रेटा 18,861 यूनिट बिकीं। इस तरह ये टॉप-10 कारों की लिस्ट में तीसरी पोजीशन पर रही।

देश के मिड साइज SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का एकतरफा दबदबा कायम है। इस बात को इस तरह भी समझा जा सकता है कि हर महीने ये अपने सेगमेंट में नबंर-1 बन रही है। पिछले महीने यानी सितंबर में क्रेटा 18,861 यूनिट बिकीं। इस तरह ये टॉप-10 कारों की लिस्ट में तीसरी पोजीशन पर रही। वहीं, इसे 19% की सालाना ग्रोथ भी मिली। नए GST 2.0 से क्रेटा की कीमतों में भी कटौती हुई है। अपने सेगमेंट में इसने मारुति ब्रेजा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, मारुति ग्रैंड विटारा जैसे मॉडल को पीछे छोड़ दिया। खास बात ये है कि क्रेटा को टक्कर देने वाले ये सभी मॉडल टॉरप-10 की लिस्ट से बाहर रहीं।

टॉप-10 कार मॉडल सेल्स सितंबर 2025 रैंक मॉडल सितंबर 2025 सितंबर 2024 YoY ग्रोथ % 1 टाटा नेक्सन 22,573 11,470 97% 2 मारुति डिजायर 20,038 10,853 85% 3 हुंडई क्रेटा 18,861 15,902 19% 4 महिंद्रा स्कॉर्पियो 18,372 14,438 27% 5 टाटा पंच 15,891 13,711 16% 6 मारुति स्विफ्ट 15,547 16,241 -4% 7 मारुति वैगनआर 15,388 13,339 15% 8 मारुति फ्रोंक्स 13,767 13,874 -1% 9 मारुति बलेनो 13,173 14,292 -8% 10 मारुति अर्टिगा 12,115 17,441 -31%

हुंडई क्रेटा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हुंडई क्रेटा में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। इसे 7 वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। जिसमें E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) वैरिएंट शामिल हैं। क्रेटा की E वैरिएंट देखने में दूसरे वैरिएंट की तरह ही नजर आता है। इसकी ग्रिल पूरी भरी नजर आती है, जिसके बीच में हुंडई का लोगो लगाया गया है। इसमें उल्टे L-शेप्ड के LED DRLs दिए हैं। हालांकि, ये हाई-स्पेक मॉडल की तरह जुड़े नहीं हैं। हेडलाइट्स में लो बीम के लिए अंदर हैलोजन बल्ब के साथ एक प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए इसके नीचे एक रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है।

इस वैरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो अन्य ट्रिम्स की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी वही है, लेकिन इसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफर पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। फ्रंट और रियर में USB पोर्ट के साथ मैनुअल AC दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इसे i20, एक्सटर से शेयर किया गया है। इसमें टॉप-स्पेक मॉडल से समान यूनिट नहीं है। हुंडई ने मैन्युअल रूप से डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs, सभी पावर विंडो, फ्लिप कुंजी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग दी है।

SUV के अंदर फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर AC वेंट, फैब्रिक सीट शामिल हैं। नई हुंडई क्रेटा E बेस मॉडल को दो इंजन ऑप्शन NA पेट्रोल डीजल के साथ खरीद सकते हैं। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला MG एस्टर, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन ताइगुन, होंडा एलिवेट, सिट्रोन C3 एयरक्रॉस जैसे मॉडल से होता है।

GST 2.0 के बाद क्रेटा की नई कीमतें