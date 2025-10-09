Hyundai Creta Best Selling Mid Size SUV In September 2025 लोगों के दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही ये SUV, फिर बनी नंबर-1; ब्रेजा-विटारा को किया बाहर!, Auto Hindi News - Hindustan
लोगों के दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही ये SUV, फिर बनी नंबर-1; ब्रेजा-विटारा को किया बाहर!

देश के मिड साइज SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का एकतरफा दबदबा कायम है। इस बात को इस तरह भी समझा जा सकता है कि हर महीने ये अपने सेगमेंट में नबंर-1 बन रही है। पिछले महीने यानी सितंबर में क्रेटा 18,861 यूनिट बिकीं। इस तरह ये टॉप-10 कारों की लिस्ट में तीसरी पोजीशन पर रही।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 09:17 PM
लोगों के दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही ये SUV, फिर बनी नंबर-1; ब्रेजा-विटारा को किया बाहर!
Hyundai Creta N Linearrow

देश के मिड साइज SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का एकतरफा दबदबा कायम है। इस बात को इस तरह भी समझा जा सकता है कि हर महीने ये अपने सेगमेंट में नबंर-1 बन रही है। पिछले महीने यानी सितंबर में क्रेटा 18,861 यूनिट बिकीं। इस तरह ये टॉप-10 कारों की लिस्ट में तीसरी पोजीशन पर रही। वहीं, इसे 19% की सालाना ग्रोथ भी मिली। नए GST 2.0 से क्रेटा की कीमतों में भी कटौती हुई है। अपने सेगमेंट में इसने मारुति ब्रेजा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, मारुति ग्रैंड विटारा जैसे मॉडल को पीछे छोड़ दिया। खास बात ये है कि क्रेटा को टक्कर देने वाले ये सभी मॉडल टॉरप-10 की लिस्ट से बाहर रहीं।

टॉप-10 कार मॉडल सेल्स सितंबर 2025
रैंकमॉडलसितंबर 2025सितंबर 2024YoY ग्रोथ %
1टाटा नेक्सन22,57311,47097%
2मारुति डिजायर20,03810,85385%
3हुंडई क्रेटा18,86115,90219%
4महिंद्रा स्कॉर्पियो18,37214,43827%
5टाटा पंच15,89113,71116%
6मारुति स्विफ्ट15,54716,241-4%
7मारुति वैगनआर15,38813,33915%
8मारुति फ्रोंक्स13,76713,874-1%
9मारुति बलेनो13,17314,292-8%
10मारुति अर्टिगा12,11517,441-31%

हुंडई क्रेटा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

हुंडई क्रेटा में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। इसे 7 वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। जिसमें E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) वैरिएंट शामिल हैं। क्रेटा की E वैरिएंट देखने में दूसरे वैरिएंट की तरह ही नजर आता है। इसकी ग्रिल पूरी भरी नजर आती है, जिसके बीच में हुंडई का लोगो लगाया गया है। इसमें उल्टे L-शेप्ड के LED DRLs दिए हैं। हालांकि, ये हाई-स्पेक मॉडल की तरह जुड़े नहीं हैं। हेडलाइट्स में लो बीम के लिए अंदर हैलोजन बल्ब के साथ एक प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए इसके नीचे एक रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है।

ये भी पढ़ें:मारुति की इन 6 कारों पर ग्राहकों ने खर्च किए लाखों, सितंबर में टॉप-10 में शामिल

इस वैरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो अन्य ट्रिम्स की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी वही है, लेकिन इसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफर पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। फ्रंट और रियर में USB पोर्ट के साथ मैनुअल AC दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इसे i20, एक्सटर से शेयर किया गया है। इसमें टॉप-स्पेक मॉडल से समान यूनिट नहीं है। हुंडई ने मैन्युअल रूप से डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs, सभी पावर विंडो, फ्लिप कुंजी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग दी है।

ये भी पढ़ें:इस कार ने कर दिया खेल, टॉप-10 में एंट्री के साथ एक्सटर, फ्रोंक्स को किया चित!

SUV के अंदर फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर AC वेंट, फैब्रिक सीट शामिल हैं। नई हुंडई क्रेटा E बेस मॉडल को दो इंजन ऑप्शन NA पेट्रोल डीजल के साथ खरीद सकते हैं। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला MG एस्टर, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन ताइगुन, होंडा एलिवेट, सिट्रोन C3 एयरक्रॉस जैसे मॉडल से होता है।

GST 2.0 के बाद क्रेटा की नई कीमतें

हुंडई क्रेटा की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
1.5 E11,10,90010,72,58938,311
1.5 EX12,32,20011,89,70642,494
1.5 EX(O)12,97,19012,52,45544,735
1.5 EX(O) IVT14,37,19013,87,62749,563
1.5 S13,53,70013,07,01646,684
1.5 S(O)14,46,90013,98,93347,967
1.5 S(O) IVT15,96,90015,43,76053,140
1.5 SX15,41,40014,94,03647,364
1.5 SX Tech16,09,40015,69,34640,054
1.5 SX Premium16,18,39015,78,02640,364
1.5 SX Tech IVT17,59,40017,14,17345,227
1.5 SX Premium IVT17,68,39017,22,85345,537
1.5 SX(O)17,46,30016,86,07760,223
1.5 SX(O) IVT18,92,30018,27,04265,258
1.5 SX (O) Turbo DCT20,18,90019,49,27669,624
1.5 CRDi E12,68,70012,24,94743,753
1.5 CRDi EX13,91,50013,43,51347,987
1.5 CRDi EX(O)14,56,49014,06,26150,229
1.5 CRDi EX(O) AT15,96,49015,41,43355,057
1.5 CRDi S14,99,99014,48,26151,729
1.5 CRDi S(O)16,05,20015,51,77453,426
1.5 CRDi S(O) AT17,55,20016,96,60158,599
1.5 CRDi SX Tech17,67,70017,22,18745,513
1.5 CRDi SX Premium17,76,69017,30,86745,823
1.5 CRDi SX(O)19,04,70018,39,01465,686
1.5 CRDi SX(O) AT19,99,90019,30,93168,969
हुंडई क्रेटा N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
N8 1.5 Turbo16,93,30016,34,90558,395
N8 1.5 Turbo DCT18,43,30017,82,62860,672
N10 1.5 Turbo19,53,30019,02,35250,948
N10 1.5 Turbo DCT20,48,90019,94,65554,245


