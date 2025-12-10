जिसे देखो वही खरीद रहा ₹10.72 लाख की ये SUV, लोगों ने फिर बनाया नंबर-1; 70 सेफ्टी फीचर्स से लैस
देश के मिड साइज SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा सालों से कायम है। अपनी इसी बादशाहत को इस SUV ने नवंबर में भी बरकरार रखा। दरअसल, पिछले महीने क्रेटा की 17,344 यूनिट बिकीं। जबकि साल भर पहले इसकी नवंबर 2024 में इसकी 15,452 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 12% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, अपने सेगमेंट में इसने मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, हुंई एलिवेट जैसे मॉडल को पीछे छोड़ दिया। क्रेटा नवंबर की टॉप-10 कारों की लिस्ट में 5वें नंबर पर रही। बता दें कि क्रेटा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10,72,589 रुपए है।
|टॉप-10 कार सेल्स नवंबर 2025
|रैंक
|मॉडल
|नवंबर 2025
|नवंबर 2024
|YoY
|1
|टाटा नेक्सन
|22,434
|15,329
|46%
|2
|मारुति सुजुकी डिजायर
|21,082
|11,779
|79%
|3
|मारुति सुजुकी स्विफ्ट
|19,733
|14,737
|34%
|4
|टाटा पंच
|18,753
|15,435
|21%
|5
|हुंडई क्रेटा
|17,344
|15,452
|12%
|6
|मारुति सुजुकी अर्टिगा
|16,197
|15,150
|7%
|7
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|15,616
|12,704
|23%
|8
|मारुति सुजुकी फ्रोंक्स
|15,058
|14,882
|1%
|9
|मारुति सुजुकी वैगनआर
|14,619
|13,982
|5%
|10
|मारुति सुजुकी ब्रेजा
|13,947
|14,918
|-7%
हुंडई क्रेटा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
हुंडई क्रेटा में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। इसे 7 वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। जिसमें E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) वैरिएंट शामिल हैं। क्रेटा की E वैरिएंट देखने में दूसरे वैरिएंट की तरह ही नजर आता है। इसकी ग्रिल पूरी भरी नजर आती है, जिसके बीच में हुंडई का लोगो लगाया गया है। इसमें उल्टे L-शेप्ड के LED DRLs दिए हैं। हालांकि, ये हाई-स्पेक मॉडल की तरह जुड़े नहीं हैं। हेडलाइट्स में लो बीम के लिए अंदर हैलोजन बल्ब के साथ एक प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए इसके नीचे एक रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है।
इस वैरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो अन्य ट्रिम्स की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी वही है, लेकिन इसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफर पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। फ्रंट और रियर में USB पोर्ट के साथ मैनुअल AC दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इसे i20, एक्सटर से शेयर किया गया है। इसमें टॉप-स्पेक मॉडल से समान यूनिट नहीं है। हुंडई ने मैन्युअल रूप से डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs, सभी पावर विंडो, फ्लिप कुंजी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग दी है।
SUV के अंदर फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर AC वेंट, फैब्रिक सीट शामिल हैं। नई हुंडई क्रेटा E बेस मॉडल को दो इंजन ऑप्शन NA पेट्रोल डीजल के साथ खरीद सकते हैं। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला MG एस्टर, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन ताइगुन, होंडा एलिवेट, सिट्रोन C3 एयरक्रॉस जैसे मॉडल से होता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
