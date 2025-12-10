जिसे देखो वही खरीद रहा ₹10.72 लाख की ये SUV, लोगों ने फिर बनाया नंबर-1; 70 सेफ्टी फीचर्स से लैस

संक्षेप: देश के मिड साइज SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा सालों से कायम है। अपनी इसी बादशाहत को इस SUV ने नवंबर में भी बरकरार रखा। दरअसल, पिछले महीने क्रेटा की 17,344 यूनिट बिकीं। जबकि साल भर पहले इसकी नवंबर 2024 में इसकी 15,452 यूनिट बिकी थीं।

देश के मिड साइज SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा सालों से कायम है। अपनी इसी बादशाहत को इस SUV ने नवंबर में भी बरकरार रखा। दरअसल, पिछले महीने क्रेटा की 17,344 यूनिट बिकीं। जबकि साल भर पहले इसकी नवंबर 2024 में इसकी 15,452 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 12% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, अपने सेगमेंट में इसने मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, हुंई एलिवेट जैसे मॉडल को पीछे छोड़ दिया। क्रेटा नवंबर की टॉप-10 कारों की लिस्ट में 5वें नंबर पर रही। बता दें कि क्रेटा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10,72,589 रुपए है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टॉप-10 कार सेल्स नवंबर 2025 रैंक मॉडल नवंबर 2025 नवंबर 2024 YoY 1 टाटा नेक्सन 22,434 15,329 46% 2 मारुति सुजुकी डिजायर 21,082 11,779 79% 3 मारुति सुजुकी स्विफ्ट 19,733 14,737 34% 4 टाटा पंच 18,753 15,435 21% 5 हुंडई क्रेटा 17,344 15,452 12% 6 मारुति सुजुकी अर्टिगा 16,197 15,150 7% 7 महिंद्रा स्कॉर्पियो 15,616 12,704 23% 8 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 15,058 14,882 1% 9 मारुति सुजुकी वैगनआर 14,619 13,982 5% 10 मारुति सुजुकी ब्रेजा 13,947 14,918 -7%

हुंडई क्रेटा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हुंडई क्रेटा में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। इसे 7 वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। जिसमें E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) वैरिएंट शामिल हैं। क्रेटा की E वैरिएंट देखने में दूसरे वैरिएंट की तरह ही नजर आता है। इसकी ग्रिल पूरी भरी नजर आती है, जिसके बीच में हुंडई का लोगो लगाया गया है। इसमें उल्टे L-शेप्ड के LED DRLs दिए हैं। हालांकि, ये हाई-स्पेक मॉडल की तरह जुड़े नहीं हैं। हेडलाइट्स में लो बीम के लिए अंदर हैलोजन बल्ब के साथ एक प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए इसके नीचे एक रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है।

इस वैरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो अन्य ट्रिम्स की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी वही है, लेकिन इसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफर पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। फ्रंट और रियर में USB पोर्ट के साथ मैनुअल AC दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इसे i20, एक्सटर से शेयर किया गया है। इसमें टॉप-स्पेक मॉडल से समान यूनिट नहीं है। हुंडई ने मैन्युअल रूप से डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs, सभी पावर विंडो, फ्लिप कुंजी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग दी है।