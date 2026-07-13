पिछले 6 महीनों में 91,391 लोगों ने खरीदी यह SUV, बिक्री में बनी नंबर-1; विक्टोरिस, विटारा, सिएरा भी पीछे

भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई क्रेटा का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। बता दें कि साल 2026 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून के दौरान Hyundai Creta देश की बेस्ट-सेलिंग मिड-साइज एसयूवी बन गई।

₹ 18,305 / माह

EMI केवल ₹ 18,305 / माह

भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई क्रेटा का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2026 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून के दौरान हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) देश की बेस्ट-सेलिंग मिड-साइज एसयूवी बन गई। हुंडई क्रेटा को इस दौरान कुल 91,391 नए लोगों ने खरीदा। इस दौरान एवरेज हर महीने हुंडई क्रेटा को 15,232 नए ग्राहक मिले। आइए जानते हैं इस दौरान देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड-साइज एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

तीसरे नंबर पर रही सेल्टोस बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही। मारुति विक्टोरिस ने इस दौरान कुल 73,912 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। बता दें कि इस दौरान विक्टोरिस को एवरेज हर महीने 12,319 नए खरीददार मिले। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सेल्टोस रही। सेल्टोस ने इस दौरान कुल 62,805 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। बता दें कि एवरेज हर महीने इस दौरान किआ सेल्टोस को 10,468 नए लोगों ने खरीदा।

45 हजार से ज्यादा बिकी ग्रैंड विटारा बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर टोयोटा हायराइडर रही। टोयोटा हायराइडर ने इस दौरान कुल 55,604 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। बता दें की एवरेज हर महीने इस दौरान टोयोटा हायराइडर को कुल 9,367 नए लोगों ने खरीदा। इसके अलावा, पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को इस दौरान कुल 45,811 नए लोगों ने खरीदा। बता दें कि इस दौरान एवरेज हर महीने ग्रैंड विटारा की 7,635 यूनिट एसयूवी बिकी।

लास्ट पोजीशन पर रही डस्टर दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर टाटा सिएरा रही। टाटा सिएरा ने इस दौरान कुल 43,420 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा एलीवेट रही। होंडा एलीवेट ने इस दौरान कुल 10,122 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रेनॉल्ट डस्टर रही। रेनॉल्ट डस्टर ने इस दौरान कुल 6,039 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।