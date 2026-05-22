विक्टोरिस, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा को पछाड़कर बिक्री में नंबर-1 बनी यह SUV; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

भारतीय ग्राहकों के बीच मिड-साइज (4.2m से 4.5m) एसयूवी की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री की बात करें तो हुंडई क्रेटा ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच मिड-साइज (4.2m से 4.5m) एसयूवी की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री की बात करें तो हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हुंडई क्रेटा को बीते महीने कुल 15,291 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान सालाना आधार पर क्रेटा की बिक्री में 10.14 पर्सेंट गिरावट देखी गई है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 17,016 यूनिट्स था। आइए जानते हैं इस सेगमेंट की दूसरी 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही मारुति विक्टोरिस बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही। मारुति विक्टोरिस ने अप्रैल, 2026 में कुल 13,701 यूनिट एसयूवी की बिक्री की है। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सेल्टोस रही। किआ सेल्टोस ने इस दौरान पिछले साल के मुकाबले 72.22 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,566 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा हाइराइडर रही। हाइराइडर ने इस दौरान 96.36 पर्सेंट की बंपर सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,115 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

पांचवें नंबर पर रही ग्रैंड विटारा दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। मारुति ग्रैंड विटारा ने इस दौरान 7.88 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,718 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सिएरा रही। टाटा सिएरा ने अप्रैल, 2026 के दौरान कुल 7,316 यूनिट एसयूवी की बिक्री की है। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रेनॉल्ट डस्टर रही। डस्टर ने भी इस दौरान भारतीय मार्केट में वापसी करते हुए कुल 2,359 यूनिट एसयूवी की बिक्री की है।

आठवें नंबर पर रही स्कोडा कुशाक बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर स्कोडा कुशाक रही। स्कोडा कुशाक ने इस दौरान 136.40 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,851 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन टाइगुन रही। फॉक्सवैगन टाइगुन ने इस दौरान 33.59 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,543 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।