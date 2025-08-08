लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा इस SUV का जादू, बिक्री में बनी नंबर-1; देखिए टॉप-3 में कौन-कौन

भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) का दबदबा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि हुंडई क्रेटा बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड-साइज एसयूवी बनी।

भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) का दबदबा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हुंडई क्रेटा की पापुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड-साइज एसयूवी बनी। इसके अलावा, इस दौरान हुंडई क्रेटा देश की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी भी रही। हुंडई क्रेटा ने बीते महीने कुल 16,898 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। हालांकि, इस दौरान हुंडई क्रेटा की बिक्री में सालाना आधार पर 3 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। आइए जानते हैं बीते महीने की तीन सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड-साइज एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

19% बढ़ गई है हायराइडर की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस दौरान 12 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 13,747 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यह आंकड़ा 12,237 यूनिट था। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की लिस्ट में टोयोटा हायराइडर रही। टोयोटा हायराइडर ने इस दौरान 19 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,814 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यह आंकड़ा 7,419 यूनिट था।

धांसू फीचर्स से लैस है एसयूवी हुंडई क्रेटा के केबिन में एक नया 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कैपेबल पैनोरमिक सनरूफ जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं।

एसयूवी में है 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स बता दें कि कंपनी ने कार में 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। हुंडई क्रेटा में ग्राहकों को सेफ्टी फीचर्स के तौर पर 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा के साथ लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी भी मिलती है।