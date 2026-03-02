Hindustan Hindi News
इस SUV को ग्राहकों ने बना दिया स्टेटस सिंबल! फरवरी में 17,938 लोगों ने खरीदा; बिक्री में फिर बनी नंबर-1

Mar 02, 2026 09:50 am IST
भारतीय ग्राहकों के बीच मिड-साइज एसयूवी की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो इस दौरान हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने इस सेगमेंट की बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

बीते कुछ सालों में भारतीय ग्राहकों के बीच मिड-साइज एसयूवी की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। इस सेगमेंट में किआ सेल्टोस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और हुंडई क्रेटा जैसी एसयूवी खूब पॉपुलर है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो इस दौरान हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने इस सेगमेंट की बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। क्रेटा को इस दौरान करीब 18,000 ग्राहक मिले।

कुछ ऐसी रही बिक्री

बता दें कि हुंडई क्रेटा को बीते महीने कुल 17,938 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर क्रेटा की बिक्री में 9.93 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 16,317 यूनिट था। आइए जानते हैं हुंडई क्रेटा के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू फीचर्स से लैस है एसयूवी

हुंडई क्रेटा के केबिन में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कैपेबल पैनोरमिक सनरूफ जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं।

एसयूवी में है 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स

बता दें कि कंपनी ने कार में 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। हुंडई क्रेटा में ग्राहकों को सेफ्टी फीचर्स के तौर पर 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा के साथ लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी भी मिलती है।

कुछ ऐसा है हुंडई क्रेटा का पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर का टर्बो पैट्रोल इंजन और 1.5-लीटर का डीजल इंजन दिया गया है। हुंडई क्रेटा की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 10.72 लाख रुपये है।

