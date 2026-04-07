लंबे टाइम से नहीं डोल रहा इस SUV का सिंहासन, 12 महीनों में 2 लाख घरों तक पहुंची; बिक्री में फिर बनी नंबर-1

Apr 07, 2026 03:48 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच लगातार मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की डिमांड में तेजी देखी जा रही है। अगर बीते FY2026 की बात करें तो इस सेगमेंट में एक बार फिर हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से लगातार मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की डिमांड में तेजी देखी जा रही है। अगर बीते फाइनेंशियल ईयर FY2026 की बात करें तो इस सेगमेंट में एक बार फिर हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हुंडई क्रेटा को इस दौरान कुल 2,01,921 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर हुंडई क्रेटा की बिक्री में 3.60 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान यह आंकड़ा 1,94,871 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड-साइज एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

48% बढ़ गई महिंद्रा थार की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस दौरान 8.50 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,78,800 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा थार रही। महिंद्रा थार ने इस दौरान 48.8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,26,261 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा बोलेरो रही। महिंद्रा बोलेरो ने इस दौरान 16.2 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,10,136 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही किआ सेल्टोस बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर टोयोटा हायराइडर रही। टोयोटा हायराइडर ने इस दौरान 65.4 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 99,890 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। ग्रैंड विटारा ने इस दौरान 29.8 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 86,973 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सेल्टोस रही। किआ सेल्टोस ने इस दौरान 15.3 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,747 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।