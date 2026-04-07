लंबे टाइम से नहीं डोल रहा इस SUV का सिंहासन, 12 महीनों में 2 लाख घरों तक पहुंची; बिक्री में फिर बनी नंबर-1
भारतीय ग्राहकों के बीच लगातार मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की डिमांड में तेजी देखी जा रही है। अगर बीते FY2026 की बात करें तो इस सेगमेंट में एक बार फिर हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से लगातार मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की डिमांड में तेजी देखी जा रही है। अगर बीते फाइनेंशियल ईयर FY2026 की बात करें तो इस सेगमेंट में एक बार फिर हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हुंडई क्रेटा को इस दौरान कुल 2,01,921 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर हुंडई क्रेटा की बिक्री में 3.60 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान यह आंकड़ा 1,94,871 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड-साइज एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Windsor EV
₹ 14 - 18.39 लाख
Hyundai Creta EV
₹ 18.02 - 24.55 लाख
MG Cyberster
₹ 75 लाख
48% बढ़ गई महिंद्रा थार की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस दौरान 8.50 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,78,800 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा थार रही। महिंद्रा थार ने इस दौरान 48.8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,26,261 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा बोलेरो रही। महिंद्रा बोलेरो ने इस दौरान 16.2 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,10,136 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।
सातवें नंबर पर रही किआ सेल्टोस
बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर टोयोटा हायराइडर रही। टोयोटा हायराइडर ने इस दौरान 65.4 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 99,890 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। ग्रैंड विटारा ने इस दौरान 29.8 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 86,973 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सेल्टोस रही। किआ सेल्टोस ने इस दौरान 15.3 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,747 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।
दसवें नंबर पर रही एमजी विंडसर EV
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही। मारुति विक्टोरिस को इस दौरान कुल 75,590 नए ग्राहक मिले। वहीं, बिक्री की इस लिस्ट में नौवें नंबर पर महिंद्रा XUV 7XO रही। महिंद्रा XUV 7XO ने इस दौरान 37.7 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 57,986 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एमजी विंडसर EV रही। एमजी विंडसर EV ने दौरान 140.9 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 46,720 यूनिट इलेक्ट्रिक एसयूवी की बिक्री की।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।