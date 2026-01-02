Hindustan Hindi News
hyundai creta became the best-selling suv of 2025 with over 200000 units sold
नेक्सन, पंच, ब्रेजा को छोड़ इसे मिला देश की नंबर-1 SUV का तमगा, 2025 में 2 लाख से ज्यादा घरों में पहुंची

भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते साल यानी 2025 की बात करें तो हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) इस दौरान देश की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी बनी।

Jan 02, 2026 01:27 pm IST Ashutosh Kumar
Hyundai Cretaarrow

भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते साल यानी 2025 की बात करें तो हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) इस दौरान देश की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी बनी। इसके अलावा, हुंडई क्रेटा देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। इस दौरान हुंडई क्रेटा को कुल 2.01 लाख नए लोगों ने खरीदा। जबकि टॉप पोजिशन पर 2.14 लाख यूनिट बिक्री के साथ मारुति सुजुकी डिजायर रही। आइए जानते हैं हुंडई क्रेटा के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

एसयूवी में है 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स

बता दें कि कंपनी ने कार में 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। हुंडई क्रेटा में ग्राहकों को सेफ्टी फीचर्स के तौर पर 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा के साथ लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी भी मिलती है।

कुछ ऐसा है हुंडई क्रेटा का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर का टर्बो पैट्रोल इंजन और 1.5-लीटर का डीजल इंजन दिया गया है। हुंडई क्रेटा की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 10.72 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 20.19 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
