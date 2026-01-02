नेक्सन, पंच, ब्रेजा को छोड़ इसे मिला देश की नंबर-1 SUV का तमगा, 2025 में 2 लाख से ज्यादा घरों में पहुंची
भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते साल यानी 2025 की बात करें तो हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) इस दौरान देश की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी बनी।
भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते साल यानी 2025 की बात करें तो हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) इस दौरान देश की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी बनी। इसके अलावा, हुंडई क्रेटा देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। इस दौरान हुंडई क्रेटा को कुल 2.01 लाख नए लोगों ने खरीदा। जबकि टॉप पोजिशन पर 2.14 लाख यूनिट बिक्री के साथ मारुति सुजुकी डिजायर रही। आइए जानते हैं हुंडई क्रेटा के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
धांसू फीचर्स से लैस है एसयूवी
हुंडई क्रेटा के केबिन में एक नया 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कैपेबल पैनोरमिक सनरूफ जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Creta
₹ 10.73 - 20.2 लाख
Hyundai Creta N Line
₹ 16.93 - 20.64 लाख
MG Hector Plus
₹ 17.29 - 19.49 लाख
Mahindra Marazzo
₹ 14.59 - 17 लाख
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
एसयूवी में है 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स
बता दें कि कंपनी ने कार में 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। हुंडई क्रेटा में ग्राहकों को सेफ्टी फीचर्स के तौर पर 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा के साथ लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी भी मिलती है।
कुछ ऐसा है हुंडई क्रेटा का पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर का टर्बो पैट्रोल इंजन और 1.5-लीटर का डीजल इंजन दिया गया है। हुंडई क्रेटा की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 10.72 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 20.19 लाख रुपये तक जाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।