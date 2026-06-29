मारुति सुजुकी, टाटा, किआ, टोयोटा सब रह गए पीछे, तीन महीने से सेल में नंबर 1 है ये धाकड़ SUV

पिछले तीन महीनों से हुंडई क्रेटा अपने सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग एसयूवी बनी हुई है। इसने सेल के मामले में टाटा सिएरा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा और किआ सेल्टॉस जैसी एसयूवी को पीछे छोड़ दिया है।

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भारत में मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट का जबरदस्त क्रेज है। यही कारण है कि इस सेगमेंट में एक से बढ़ कर एक प्रोडक्ट्स की भरमार है और हर महीने हजारों यूनिट्स की सेल हो रही है। पिछले तीन महीनों में भी इस सेगमेंट की गाड़ियों को बंपर सेल हुई है। इन सब में टॉप पर हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) रही। इसने मारुति सुजुकी विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, टाटा सिएरा, किआ सेल्टॉस और टोयोटा हाइराइडर को भी पीछे छोड़ दिया है। आइए डीटेल में जानते हैं पिछले तीन महीने में कौन की एसयूवी की सबसे ज्यादा सेल हुई है।

क्रेटा की सेल 48 हजार यूनिट्स से ज्यादा मार्च से मई 2026 के बीच हुंडई क्रेटा की कुल 48,364 यूनिट्स की बिक्री हुई। इस दौरान क्रेटा ने लगातार तीनों महीनों में 15,000 से ज्यादा यूनिट्स की सेल को मेनटेन रखते हुए अपने राइवल्स से आगे रही। दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही। इसकी तीन महीनों में कुल 35,616 यूनिट्स बिकीं। अप्रैल में इस एसयूवी ने सबसे शानदार सेल करते हुए 13,701 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जबकि मई में इसकी बिक्री 10,853 यूनिट्स थी।

ग्रैंड विटारा से आगे रही सेल्टॉस तीसरे नंबर रही किआ की सेल्टॉस। इस एसयूवी की मार्च से मई के बीच 32,204 यूनिट्स बिकीं। खास बात यह रही कि सेल्टॉस ने तीनों महीनों में लगातार 10,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज कर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। चौथे स्थान पर 27,985 यूनिट्स की सेल के साथ टोयोटा हाइराइडर। वहीं, पांचवें पायदान पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। इसकी टोटल 23,830 यूनिट्स बिकीं। मई महीने में ग्रैंड विटारा ने 9,366 यूनिट्स की सेल के साथ अच्छा प्रदर्शन किया।

सिएरा की सेल में थोड़ी गिरावट हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा (ICE) ने भी शानदार शुरुआत की है। मार्च से मई के बीच इसकी कुल 22,925 यूनिट्स बिकीं, जिससे यह छठे स्थान पर रही। सिएरा ने मार्च में 9,003 यूनिट्स, अप्रैल में 7,316 यूनिट्स और मई में 6,606 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। हालांकि, हर महीने बिक्री में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन ओवरऑल नई सिएरा को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।