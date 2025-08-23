hyundai creta beats grand vitara seltos hyrider to become best-selling compact suv of july 2025 बिक्री घटी लेकिन इस SUV से कम नहीं हुआ लोगों का प्यार, बिक्री में फिर बनी नंबर-1; जानिए टॉप-10 में कौन-कौन, Auto Hindi News - Hindustan
बिक्री घटी लेकिन इस SUV से कम नहीं हुआ लोगों का प्यार, बिक्री में फिर बनी नंबर-1; जानिए टॉप-10 में कौन-कौन

भारतीय ग्राहकों के बीच कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 की बात करें तो इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

Sat, 23 Aug 2025 02:54 PM
भारतीय ग्राहकों के बीच कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 की बात करें तो इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हुंडई क्रेटा ने बीते महीने कुल 16,898 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। हालांकि, इस दौरान सालाना आधार पर हुंडई क्रेटा की बिक्री में 2.61 पर्सेंट के गिरावट देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2024 में हुंडई क्रेटा को कुल 17,350 नए ग्राहक मिले थे। आइए जानते हैं बीते मैंने इस सेगमेंट की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

32% घट गई ग्रैंड विटारा की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टोयोटा हायराइडर रही। टोयोटा हायराइडर ने इस दौरान 18.80 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,814 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति ग्रैंड विटारा रही। मारुति ग्रैंड विटारा ने इस दौरान 32.18 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 6,373 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सेल्टोस रही। किआ सेल्टोस ने इस दौरान 12.40 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,010 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

सातवें नंबर पर ही होंडा एलिवेट

बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर टाटा कर्व रही। टाटा कर्व ने बीते महीने कुल 2,005 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा BE 6 रही। महिंद्रा BE 6 ने इस दौरान कुल 1,546 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा एलिवेट रही। होंडा एलिवेट ने इस दौरान 4.10 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,395 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

72% बढ़ गई जेडएस EV की बिक्री

दूसरी ओर आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन टाइगुन रही। फॉक्सवैगन टाइगुन ने इस दौरान 15.15 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,327 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में स्कोडा कुशाक रही। स्कोडा कुशाक ने इस दौरान 15.79 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 901 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एमजी ZS EV रही। एमजी ZS EV ने इस दौरान 72.67 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 815 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

