इस SUV का नाम सुनते ही डोल जाता है लोगों का मन! फिर बनी बिक्री में नंबर-1; अकेले किया 38% मार्केट पर कब्जा

हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) की पापुलैरिटी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि एक बार फिर बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में हुई कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट (4.2 से 4.4m) की बिक्री में हुंडई क्रेटा ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 02:20 PM
0

भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) की पापुलैरिटी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि एक बार फिर बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में हुई कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट (4.2 से 4.4m) की बिक्री में हुंडई क्रेटा ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हुंडई क्रेटा ने अपने इलेक्ट्रिक मॉडल सहित इस दौरान कुल 15,924 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। हालांकि, इस दौरान सालाना आधार पर हुंडई क्रेटा की बिक्री में 5 पर्सेंट की गिरावट आई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अगस्त, 2024 में यह आंकड़ा 16,762 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने इस सेगमेंट के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल की बिक्री के बारे में विस्तार से।

36% घट गई ग्रैंड विटारा की बिक्री

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर टोयोटा हायराइडर रही। टोयोटा हायराइडर ने इस दौरान 39.27 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,100 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। मारुति ग्रैंड विटारा ने इस दौरान 36.34 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,743 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सेल्टोस रही। किआ सेल्टोस ने इस दौरान 28.29 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 4,687 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही महिंद्रा BE 6

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टाटा कर्व रही। टाटा कर्व ने इस दौरान 50.71 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,703 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा एलिवेट रही। होंडा एलिवेट ने इस दौरान 3.66 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,660 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा BE 6 रही। महिंद्रा BE 6 को बीते महीने कुल 1,551 यूनिट ग्राहक मिले।

सिर्फ 380 यूनिट बिकी एमजी जेडएस ईवी

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर फॉक्सवैगन टाइगुन रही। फॉक्सवैगन टाइगुन ने इस दौरान 38.51 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,001 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में स्कोडा कुशाक रही। स्कोडा कुशाक ने इस दौरान 47.47 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 789 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एमजी जेडएस ईवी रही। एमजी जेडएस ईवी ने इस दौरान 21.49 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 380 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

