हाइब्रिड अवतार में आ रही हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस, 25 km तक मिलेगा माइलेज; जानिए कब होगी लॉन्च?

माइलेज के साथ इको-फ्रेंडली गाड़ियां चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। दरअसल, किआ और हुंडई अपनी दो सबसे पॉपुलर कार सेल्टोस और क्रेटा को अब हाइब्रिड अवतार में लाने की तैयारी कर रही हैं।

माइलेज के साथ इको-फ्रेंडली गाड़ियां चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। दरअसल, किआ और हुंडई अपनी दो सबसे पॉपुलर कार सेल्टोस और क्रेटा को अब हाइब्रिड अवतार में लाने की तैयारी कर रही हैं। इन दोनों नई एसयूवी में सबसे पहले किआ सेल्टोस हाइब्रिड शोरूम्स में दस्तक देगी। इसके बाद हुंडई क्रेटा हाइब्रिड को भी मार्केट में उतारा जाएगा। इन दोनों ही हाइब्रिड गाड़ियों का सीधा और कड़ा मुकाबला पहले से राज कर रही मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर जैसी गाड़ियों से होने वाला है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

25 किमी तक देगी माइलेज इन दोनों शानदार कारों की कीमत को बजट में रखने के लिए कंपनियां इनके ज्यादातर पार्ट्स भारत में ही बनाएंगी। दोनों ही कारों में एक जैसा पावर सेटअप देखने को मिलेगा। इसमें 1.5-लीटर का चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन होगा। इसे एक दमदार इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा जाएगा। जानकारों का मानना है कि ये दोनों हाइब्रिड कारें करीब 25 किमी प्रति लीटर का शानदार माइलेज देंगी। यह ग्राहकों की जेब का खर्च काफी कम कर देगा।

क्रेटा हाइब्रिड का डाइमेंशन दूसरी ओर हुंडई क्रेटा हाइब्रिड का पूरा लुक कंपनी के नए 'क्रेटर' (Crater) कॉन्सेप्ट से प्रेरित होने वाला है। यह नई कार साइज के मामले में अभी वाले मौजूदा मॉडल से काफी ज्यादा बड़ी और मस्कुलर दिखेगी। इसकी लंबाई लगभग 4.5 मीटर, चौड़ाई 1.8 मीटर और ऊंचाई 1.6 मीटर के आसपास रखी जाएगी। जबकि इसका व्हीलबेस 2.7 मीटर का होगा। हुंडई ने क्रेटा के साइज में यह बड़ा बदलाव इसलिए किया है ताकि वह अपने लाइन-अप में आने वाली अगली जनरेशन की नई और छोटी कार 'बायोन' (Bayon) के लिए मार्केट में एक सही और अच्छी जगह बना सके।