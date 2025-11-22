हुंडई लाई ऑफरोडिंग के लिए दमदार SUV; ये ढीली रेत, चट्टान और कीचड़ पर सरपट दौड़ेगी
हुंडई ग्लोबल मार्केट में कई शानदार इनोवेशन कर रही है। एक तरफ जहां कंपनी की शानदार SUV डिजाइन कर रही है। तो दूसरी तरफ वो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब कंपनी ने ऑटोमोबिलिटी LA 2025 में नंएक डिजाइन स्टेटमेंट के तौर पर क्रेटर कॉन्सेप्ट का वर्ल्ड प्रीमियर होस्ट किया। यह एक कॉम्पैक्ट ऑफ-रोडर है जिसे ब्रांड के अनुसार सेल्स चार्ट से ज्यादा आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया है। इसे कैलिफोर्निया में डेवलप किया गया। यह हुंडई के लाइफस्टाइल मोबिलिटी सॉल्यूशंस के प्रति मौजूदा जुनून को दिखाता है। हुंडई ने यह कन्फर्म नहीं किया है कि यह प्रोडक्शन में आएगी या नहीं, लेकिन इसका इरादा हमेशा से एक लाइफस्टाइल ऑफ-रोड SUV बनाने का रहा है।
हुंडई क्रेटर कॉन्सेप्ट को मुश्किल रास्तों पर चलने के लिए तैयार किया गया है। इसके टाइट ओवरहैंग, सीधा स्टांस और कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट से पता चलता है कि यह छोटे पतले रास्तों पर भी चल सकता है। ये उन पर टिके रहने के लिए काफी मजबूत भी है। हर पैनल ऐसा लगता है जैसे इसे हुंडई की बदलती "आर्ट ऑफ स्टील" पहचान को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
गाड़ी के निचले आधे हिस्से में एक बड़ी प्रोटेक्टिव स्किड प्लेट है जो डिजाइन और मैकेनिकली को साथ रखती है। इसके ऊपर चौड़े फेंडर बड़े साइज के 33-इंच ऑफ-रोड टायरों पर फैले हुए हैं जो ज्योमेट्रिक और हेक्सागन-इंस्पायर्ड पहियों पर लगे हैं। हुंडई का कहना है कि यह पैटर्न एक कॉस्मिक इम्पैक्ट दिखाता है, लेकिन जमीन पर यह ऐसा दिखता है जैसे इसे ढीली रेत, चट्टान और कीचड़ से निकलने के लिए बनाया गया हो।
असली गियर और लाइटिंग के लिए एक रूफ रैक डिजाइन किया गया है। जब रास्ता पास आता है तो ब्रांच प्रोटेक्शन के लिए स्टील केबल हुड से छत तक उठते हैं। रिकवरी हुक में भी एक छोटी पार्टी ट्रिक छिपी है जो बोतल खोलने वाले का भी काम करती है। साइड मिरर पोर्टेबल लाइट या कैमरे बनने के लिए अलग हो जाते हैं, कैंपसाइट या मुश्किल रिकवरी सिचुएशन के लिए एक स्मार्ट सॉल्यूशन का काम करते हैं।
इंटीरियर की बात करें तो, हुंडई ने आम प्रीमियम SUV टेम्पलेट को छोड़ दिया है। केबिन ऑफ-ग्रिड ट्रैवल के लिए एक कंट्रोल्ड माहौल जैसा लगता है। एक फुल-विड्थ हेड-अप डिस्प्ले ट्रेडिशनल स्क्रीन की जगह लेता है, जबकि इंफोटेनमेंट 'ब्रिंग-योर-ओन-डिवाइस' कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जिससे यूजर बिल्ट-इन सिस्टम पर निर्भर रहने के बजाय अपने गैजेट खुद लगा सकते हैं। डैशबोर्ड मुड़े हुए स्टील जैसा दिखता है जिसके ऊपर सॉफ्ट मटीरियल की लेयर लगी है।
