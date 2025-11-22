Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Crater Debuts Previewing Compact Off Road SUV
हुंडई लाई ऑफरोडिंग के लिए दमदार SUV; ये ढीली रेत, चट्टान और कीचड़ पर सरपट दौड़ेगी

हुंडई लाई ऑफरोडिंग के लिए दमदार SUV; ये ढीली रेत, चट्टान और कीचड़ पर सरपट दौड़ेगी

संक्षेप:

हुंडई ग्लोबल मार्केट में कई शानदार इनोवेशन कर रही है। एक तरफ जहां कंपनी की शानदार SUV डिजाइन कर रही है। तो दूसरी तरफ वो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब कंपनी ने ऑटोमोबिलिटी LA 2025 में नंएक डिजाइन स्टेटमेंट के तौर पर क्रेटर कॉन्सेप्ट का वर्ल्ड प्रीमियर होस्ट किया।

Sat, 22 Nov 2025 01:48 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हुंडई ग्लोबल मार्केट में कई शानदार इनोवेशन कर रही है। एक तरफ जहां कंपनी की शानदार SUV डिजाइन कर रही है। तो दूसरी तरफ वो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब कंपनी ने ऑटोमोबिलिटी LA 2025 में नंएक डिजाइन स्टेटमेंट के तौर पर क्रेटर कॉन्सेप्ट का वर्ल्ड प्रीमियर होस्ट किया। यह एक कॉम्पैक्ट ऑफ-रोडर है जिसे ब्रांड के अनुसार सेल्स चार्ट से ज्यादा आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया है। इसे कैलिफोर्निया में डेवलप किया गया। यह हुंडई के लाइफस्टाइल मोबिलिटी सॉल्यूशंस के प्रति मौजूदा जुनून को दिखाता है। हुंडई ने यह कन्फर्म नहीं किया है कि यह प्रोडक्शन में आएगी या नहीं, लेकिन इसका इरादा हमेशा से एक लाइफस्टाइल ऑफ-रोड SUV बनाने का रहा है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं

हुंडई क्रेटर कॉन्सेप्ट को मुश्किल रास्तों पर चलने के लिए तैयार किया गया है। इसके टाइट ओवरहैंग, सीधा स्टांस और कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट से पता चलता है कि यह छोटे पतले रास्तों पर भी चल सकता है। ये उन पर टिके रहने के लिए काफी मजबूत भी है। हर पैनल ऐसा लगता है जैसे इसे हुंडई की बदलती "आर्ट ऑफ स्टील" पहचान को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai i20

Hyundai i20

₹ 7.04 - 11.35 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Glanza

Toyota Glanza

₹ 6.9 - 10 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Baleno

Maruti Suzuki Baleno

₹ 5.99 - 9.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan New MPV

Nissan New MPV

₹ 6 - 9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Grand i10 Nios

Hyundai Grand i10 Nios

₹ 5.98 - 8.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Altroz

Tata Altroz

₹ 6.89 - 11.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
हुंडई लाई दमदार ऑफरोडिंग SUV

गाड़ी के निचले आधे हिस्से में एक बड़ी प्रोटेक्टिव स्किड प्लेट है जो डिजाइन और मैकेनिकली को साथ रखती है। इसके ऊपर चौड़े फेंडर बड़े साइज के 33-इंच ऑफ-रोड टायरों पर फैले हुए हैं जो ज्योमेट्रिक और हेक्सागन-इंस्पायर्ड पहियों पर लगे हैं। हुंडई का कहना है कि यह पैटर्न एक कॉस्मिक इम्पैक्ट दिखाता है, लेकिन जमीन पर यह ऐसा दिखता है जैसे इसे ढीली रेत, चट्टान और कीचड़ से निकलने के लिए बनाया गया हो।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा की इस SUV को इस साल से 82000 लोग खरीद चुके; ये स्कॉर्पियो या थार नहीं

असली गियर और लाइटिंग के लिए एक रूफ रैक डिजाइन किया गया है। जब रास्ता पास आता है तो ब्रांच प्रोटेक्शन के लिए स्टील केबल हुड से छत तक उठते हैं। रिकवरी हुक में भी एक छोटी पार्टी ट्रिक छिपी है जो बोतल खोलने वाले का भी काम करती है। साइड मिरर पोर्टेबल लाइट या कैमरे बनने के लिए अलग हो जाते हैं, कैंपसाइट या मुश्किल रिकवरी सिचुएशन के लिए एक स्मार्ट सॉल्यूशन का काम करते हैं।

ये भी पढ़ें:स्पीड लिमिट, हेलमेट और बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस... एक साथ कई नियम हुए लागू

इंटीरियर की बात करें तो, हुंडई ने आम प्रीमियम SUV टेम्पलेट को छोड़ दिया है। केबिन ऑफ-ग्रिड ट्रैवल के लिए एक कंट्रोल्ड माहौल जैसा लगता है। एक फुल-विड्थ हेड-अप डिस्प्ले ट्रेडिशनल स्क्रीन की जगह लेता है, जबकि इंफोटेनमेंट 'ब्रिंग-योर-ओन-डिवाइस' कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जिससे यूजर बिल्ट-इन सिस्टम पर निर्भर रहने के बजाय अपने गैजेट खुद लगा सकते हैं। डैशबोर्ड मुड़े हुए स्टील जैसा दिखता है जिसके ऊपर सॉफ्ट मटीरियल की लेयर लगी है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Hyundai Hyundai Creta Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।