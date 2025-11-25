हुंडई ने पेश की अपनी सबसे तगड़ी SUV, डिजाइन कॉन्सेप्ट ने पूरे शो में मचाया तहलका; इसमें बोतल ओपनर तक दे दिया
हुंडई (Hyundai) ने अपना क्रेटर कॉन्सेप्ट (Crater Concept) पेश किया है। ये एसयूवी काफी एडवेंचर EV है। हुंडई का कहना है कि ये नए युग की पहली झलक है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।
LA ऑटो शो 2025 (Los Angeles Auto Show) में हुंडई (Hyundai) ने अपनी नई कॉन्सेप्ट SUV क्रेटर (Crater) का पर्दा उठा दिया है। यह सिर्फ एक शोकार नहीं, बल्कि कंपनी की एडवेंचर-फोकस्ड इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आने वाली जेनरेशन की झलक है। हुंडई (Hyundai) ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में उसकी XRT-बैज्ड SUVs का डिजाइन इसी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai i20
₹ 7.04 - 11.35 लाख
Toyota Glanza
₹ 6.9 - 10 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.1 लाख
Nissan New MPV
₹ 6 - 9 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.98 - 8.62 लाख
Tata Altroz
₹ 6.89 - 11.49 लाख
रग्ड फ्यूचरिस्टिक डिजाइन
इस ईवी में रग्ड फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देखने को मिलेगी। आर्ट ऑफर स्टील थीम पहली बार इतने दमदार अंदाज में देखी जा रही है। क्रेटर कॉन्सेप्ट (Crater Concept) को हुंडई (Hyundai) की कैलिफोर्निया स्टूडियो टीम ने तैयार किया है। इसके डिजाइन में हुंडई (Hyundai) की नई आर्ट ऑफ स्टील (Art of Steel) फिलॉसफी इस्तेमाल की गई है, जिसमें बेहद शार्प बॉडी लाइन्स, मसलदार लुक और ऑफ-रोड फील का जबरदस्त मिक्सचर मिलता है।
SUV में 18-इंच के व्हील्स मिलते हैं। इसमें 33-इंच ऑल-टेरेन टायर्स दिए गए हैं। इसके अलावा भारी-भरकम बॉडी क्लैडिंग दी गई है। इसमें रूफ रैक मिलता है, जिसमें पिक्सल-स्टाइल AUX लाइट्स दी गई हैं और सबसे अनोखी चीज इसमें फ्रंट स्किड प्लेट में बिल्ट-इन बोतल ओपनर दिया गया है। रियर में आपको पिक्सल-स्टाइल टेललैम्प्स मिलते हैं, जो हाल के हुंडई (Hyundai) कॉन्सेप्ट्स की पहचान बन चुके हैं।
ऑफ-रोड DNA: डुअल मोटर + लॉकिंग डिफरेंशियल
हुंडई (Hyundai) ने अभी पूरा टेक्निकल डेटा शेयर नहीं किया है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक क्रेटर (Crater) में डुअल-मोटर EV सेटअप, मिलेगा। इसके अलावा इसके फ्रंट और रियर दोनों में एक्सल पर लॉकिंग डिफरेंशियल दिया गया है, यानि यह SUV सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि असली ऑफ-रोडिंग में भी किसी से कम नहीं होगी। क्रेटर कॉन्सेप्ट (Crater Concept) को इसके अनोखे इनोवेटिव फीचर्स और खास बनाते हैं।
कैमरा जो मिरर भी है और कैमरा भी
रेगुलर साइड-मिरर की जगह डिटैचेबल कैमरे दिए गए हैं, जो ड्राइविंग के दौरान मिरर की तरह काम करते हैं। कार से हटाकर एक्शन कैम या फ्लैशलाइट की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऑफ-रोड ट्रिप, ट्रैकिंग और आउटडोर कंटेंट बनाने वालों के लिए यह फीचर गेम-चेंजर हो सकता है।
इंटीरियर कैसा है?
क्रेटर (Crater) का केबिन एक मिनिमल लेकिन फंक्शनल डिजाइन पर आधारित है। इसमें रोल-केज इंस्पायर्ड स्ट्रक्चर, कैंपिंग-स्टाइल मॉड्यूलर सीट्स, रेगुलर टचस्क्रीन की जगह वाइड हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD) दिया गया है, जो पूरा इंफोटेनमेंट दिखाता है। यह सेटअप बताते हैं कि क्रेटर (Crater) ज्यादा कम्फर्ट-लक्जरी वाली SUV नहीं, बल्कि एडवेंचर और यूटिलिटी को प्राथमिकता देने वाली गाड़ी है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।