Hyundai Concept Three electric hatchback unveiled at IAA Mobility हुंडई के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में नई कार हुई शामिल, इंटीरियर की डिटेल आई सामने; जानिए कितनी होगी रेंज, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Concept Three electric hatchback unveiled at IAA Mobility

हुंडई के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में नई कार हुई शामिल, इंटीरियर की डिटेल आई सामने; जानिए कितनी होगी रेंज

नई हुंडई कॉन्सेप्ट थ्री कार हुंडई के नए आर्ट ऑफ स्टील डिजाइन का प्रतीक है। इस डिजाइन में घुमावदार पैनलों के साथ चिकनी सतहें दिखाई देती हैं। कोच के डोर, नींबू कलर की विंडो, बड़े पहिये और बड़ा डिफ्यूजर जैसे फीचर्स के प्रोडक्शन वर्जन में आने की उम्मीद कम ही है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 09:31 AM
share Share
Follow Us on
हुंडई के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में नई कार हुई शामिल, इंटीरियर की डिटेल आई सामने; जानिए कितनी होगी रेंज

कोरियन ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने IAA मोबिलिटी म्यूनिख 2025 इवेंट में अपने IONIQ पोर्टफोलियो से अपनी पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कॉन्सेप्ट थ्री को पेश कर दिया। कंपनी के अनुसार, यह इलेक्ट्रिक हैचबैक 2026 में प्रोडक्शन लाइन में आएगी। कार के आधिकारिक नाम की बात करें तो, कॉन्सेप्ट थ्री EV में IONIQ 2 और IONIQ 4 नाम शामिल होने की संभावना है। गौरतलब है कि IONIQ ब्रांड की मौजूदा ग्लोबल लाइनअप में 5, 5N लाइन, 6 सेडान, 5N और 9 SUV शामिल हैं।

डिजाइन की बात करें तो, नई हुंडई कॉन्सेप्ट थ्री कार हुंडई के नए "आर्ट ऑफ स्टील" डिजाइन का प्रतीक है। इस डिजाइन में घुमावदार पैनलों के साथ चिकनी सतहें दिखाई देती हैं। कोच के डोर, नींबू कलर की विंडो, बड़े पहिये और बड़ा डिफ्यूजर जैसे फीचर्स के प्रोडक्शन वर्जन में आने की उम्मीद कम ही है। हालांकि, इसका ओवरऑल डिजाइन, आकार और साइज वर्जन के अनुरूप ही हैं। कॉन्सेप्ट थ्री की लंबाई 4287 mm है, जो संदर्भ के लिए वोक्सवैगन गोल्फ से सि्फ 1 mm ज्यादा लंबी है। इसके अलावा, इस हुंडई इलेक्ट्रिक हैचबैक में हेडलाइट और टेललाइट्स पर हुंडई के सिग्नेचर पैरामीट्रिक पिक्सल डिजाइन दिए गए हैं। इसका फ्रंट बंपर भी अन्य हुंडई IONIQ कारों की याद दिलाता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Kona Electric 2024

Hyundai Kona Electric 2024

₹ 25 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 - 31.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 20.89 - 25.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BYD Atto 3

BYD Atto 3

₹ 24.99 - 33.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier EV

Tata Harrier EV

₹ 21.49 - 30.23 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:जिस कार की कीमत ₹6 लाख भी नहीं, हुंडई उस दे रही ₹60000 का डिस्काउंट

इंटीरियर की बात करें तो नई कॉन्सेप्ट थ्री एक फ्यूचरिस्टिक, लेकिन न्यूनतम डिजाइन लेंग्वेज को फॉलो करती है। इसके अलावा, हुंडई का कहना है कि इस इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन ड्राइवरों की नजर सड़क पर बनाए रखने पर केंद्रित है। HVAC कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन भी मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि हुंडई पूरी तरह से टचस्क्रीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती, जो एक अच्छी बात है। अधिकांश मॉडर्न कारों के विपरीत, हुंडई कॉन्सेप्ट थ्री में ऑक्टागोनल स्टीयरिंग व्हील के पीछे लगे दो छोटे डिस्प्ले को छोड़कर कोई सेंट्रल टचस्क्रीन नहीं है। आगे की सीटों के बीच एक लंबा सेंट्रल पार्टीशन भी देखा जा सकता है। डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स पर एम्बिएंट लाइटिंग भी मौजूद है।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा की कारों पर GST कटौती से कितना फायदा मिलेगा, कंपनी ने जारी की लिस्ट

इसकी रेंज की बात करें तो फिलहाल इसके सटीक स्पेसिफिकेशन की डिटेल सामने नहीं आई है। हालांकि, ऐसी अटकलें हैं कि हुंडई 58.3 kWh और 81.4 kWh बैटरी पैक पेश कर सकती है। इसके अलावा, कॉन्सेप्ट थ्री ईवी हैचबैक 400V E-GMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकती है। संदर्भ के लिए, किआ EV3 में भी यही चेसिस और बैटरी ऑप्शन उपलब्ध हैं। हालांकि, किआ EV3 WLTP साइकिल पर 600Km तक की रेंज प्रदान करती है। हुंडई कॉन्सेप्ट थ्री से भी लगभग इतनी ही रेंज की उम्मीद की जा सकती है।

Auto News Hindi Hyundai Electric Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।