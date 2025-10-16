CNG सेगमेंट में हुंडई करेगी बड़ा धमाका, इन 3 नई कारों को लॉन्च करने की तैयारी; बलेनो, फ्रोंक्स से होगा मुकाबला

संक्षेप: हुंडई इंडिया ने अपने इन्वेस्टर्स डे प्रेजेंटेशन में अग्रेसिव नए प्रोडक्ट योजना का खुलासा किया है। इसमें 2030 तक 26 नए लॉन्च शामिल हैं। इसमें बिल्कुल नए नेमप्लेट के साथ-साथ मौजूदा मॉडलों के अपडेट भी शामिल हैं। हुंडई ने 3 नई CNG-ऑपरेटेड कारें पेश करने की योजना का भी खुलासा किया।

हुंडई इंडिया ने अपने इन्वेस्टर्स डे प्रेजेंटेशन में अग्रेसिव नए प्रोडक्ट योजना का खुलासा किया है। इसमें 2030 तक 26 नए लॉन्च शामिल हैं। इसमें बिल्कुल नए नेमप्लेट के साथ-साथ मौजूदा मॉडलों के अपडेट भी शामिल हैं। हुंडई ने 3 नई CNG-ऑपरेटेड कारें पेश करने की योजना का भी खुलासा किया। हुंडई 2030 तक भारत में 3 नए CNG मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिससे उसके लाइनअप में CNG मॉडल की संख्या दोगुनी होकर 6 हो जाएगी। इस पोर्टफोलियो के साथ कंपनी का लक्ष्य फाइनेंशियल ईयर 30 तक अपनी बिक्री का 20% CNG मॉडल से हासिल करना है, जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 13% है।

अभी यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि किन मॉडलों में CNG पावरट्रेन मिलेगा, लेकिन हुंडई i20 उनमें से एक हो सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मारुति सुजुकी बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा और टाटा अल्ट्रोज जैसे इसके सभी कॉम्पटीटर्स में CNG पावरट्रेन ऑप्शन मिलता है। वेन्यू भी उन नई कारों में शामिल हो सकती है जिनमें CNG सेटअप दिया गया है, क्योंकि मारुति सुजुकी ब्रेजा, टाटा नेक्सन, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स और टोयोटा अर्बन क्रूजर जैसी इसकी प्रमुख कॉम्पटीटर कारें इस पर्यावरण-अनुकूल ईंधन विकल्प से लैस हैं।

तीसरा मॉडल बेयोन-बेस्ड फ्रोंक्स का कॉम्पटीटर हो सकता है, जिसके भारत में 2026 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। यह i20 के साथ अपने आधार शेयर करेगा, लेकिन इसकी बॉडी स्टाइल ज्यादा क्रॉसओवर जैसी होगी और इसमें बिल्कुल नया 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी होगा। कॉम्पैक्ट सेगमेंट में होने के कारण, यह एक और लॉजिकल ऑप्शन है जो CNG पावरट्रेन से लैस हो सकता है। हालांकि, यह सब अभी भी अटकलें हैं। उम्मीद है कि हुंडई आने वाले समय में इस बारे में और जानकारी देगी।