Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai CNG lineup to double to 6 models by 2030

CNG सेगमेंट में हुंडई करेगी बड़ा धमाका, इन 3 नई कारों को लॉन्च करने की तैयारी; बलेनो, फ्रोंक्स से होगा मुकाबला

संक्षेप: हुंडई इंडिया ने अपने इन्वेस्टर्स डे प्रेजेंटेशन में अग्रेसिव नए प्रोडक्ट योजना का खुलासा किया है। इसमें 2030 तक 26 नए लॉन्च शामिल हैं। इसमें बिल्कुल नए नेमप्लेट के साथ-साथ मौजूदा मॉडलों के अपडेट भी शामिल हैं। हुंडई ने 3 नई CNG-ऑपरेटेड कारें पेश करने की योजना का भी खुलासा किया।

Thu, 16 Oct 2025 10:04 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हुंडई इंडिया ने अपने इन्वेस्टर्स डे प्रेजेंटेशन में अग्रेसिव नए प्रोडक्ट योजना का खुलासा किया है। इसमें 2030 तक 26 नए लॉन्च शामिल हैं। इसमें बिल्कुल नए नेमप्लेट के साथ-साथ मौजूदा मॉडलों के अपडेट भी शामिल हैं। हुंडई ने 3 नई CNG-ऑपरेटेड कारें पेश करने की योजना का भी खुलासा किया। हुंडई 2030 तक भारत में 3 नए CNG मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिससे उसके लाइनअप में CNG मॉडल की संख्या दोगुनी होकर 6 हो जाएगी। इस पोर्टफोलियो के साथ कंपनी का लक्ष्य फाइनेंशियल ईयर 30 तक अपनी बिक्री का 20% CNG मॉडल से हासिल करना है, जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 13% है।

अभी यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि किन मॉडलों में CNG पावरट्रेन मिलेगा, लेकिन हुंडई i20 उनमें से एक हो सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मारुति सुजुकी बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा और टाटा अल्ट्रोज जैसे इसके सभी कॉम्पटीटर्स में CNG पावरट्रेन ऑप्शन मिलता है। वेन्यू भी उन नई कारों में शामिल हो सकती है जिनमें CNG सेटअप दिया गया है, क्योंकि मारुति सुजुकी ब्रेजा, टाटा नेक्सन, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स और टोयोटा अर्बन क्रूजर जैसी इसकी प्रमुख कॉम्पटीटर कारें इस पर्यावरण-अनुकूल ईंधन विकल्प से लैस हैं।

तीसरा मॉडल बेयोन-बेस्ड फ्रोंक्स का कॉम्पटीटर हो सकता है, जिसके भारत में 2026 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। यह i20 के साथ अपने आधार शेयर करेगा, लेकिन इसकी बॉडी स्टाइल ज्यादा क्रॉसओवर जैसी होगी और इसमें बिल्कुल नया 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी होगा। कॉम्पैक्ट सेगमेंट में होने के कारण, यह एक और लॉजिकल ऑप्शन है जो CNG पावरट्रेन से लैस हो सकता है। हालांकि, यह सब अभी भी अटकलें हैं। उम्मीद है कि हुंडई आने वाले समय में इस बारे में और जानकारी देगी।

हुंडई की लाइनअप में वर्तमान में केवल ग्रैंड i10 निओस, ऑरा और एक्सटर ही CNG पावरट्रेन विकल्प के साथ उपलब्ध हैं। तीनों कारों में 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर इंजन है जो CNG-स्पेक में 69 एचपी और 95 एनएम उत्पन्न करता है, और 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। CNG आने के बाद कंपनी के पोर्टफोलियो का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स के मॉडल से होगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
