वेन्यू, ऑरा, एक्स्टर और वरना को छोड़, ग्राहकों ने इस कार को बनाया नंबर-1; i10-i20 आसपास भी नहीं
हुंडई मोटर इंडिया की मार्च 2026 सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 8 मॉडल बेच रही है। वहीं, कुछ मॉडल की बिक्री कंपनी ने खत्म कर दी है। उसके पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। हुंडई के लिए हर बार की तरह एक बार फिर क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही।
हुंडई मोटर इंडिया की मार्च 2026 सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 8 मॉडल बेच रही है। वहीं, कुछ मॉडल की बिक्री कंपनी ने खत्म कर दी है। उसके पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। हुंडई के लिए हर बार की तरह एक बार फिर क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसकी 17,838 यूनिट बिकीं। हालांकि, सालाना और मंथली आधार पर क्रेटा की सेल्स में हल्की गिरावट देखने को मिला। दूसरी तरफ, न्यू वेन्यू को शानादर ग्रोथ मिली। ये 11,147 यूनिट के साथ दूसरी पोजीशन पर रही। चलिए एक बार कंपनी के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।
|हुंडई कार मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप मार्च 2026
|मॉडल
|मार्च 2026
|मार्च 2025
|ग्रोथ % (YoY)
|मार्च 2026
|फरवरी 2026
|ग्रोथ % (MoM)
|क्रेटा
|17,838
|18,059
|-1%
|17,838
|17,938
|-1%
|वेन्यू
|11,147
|10,441
|7%
|11,147
|10,494
|6%
|ऑरा
|6,663
|5,074
|31%
|6,663
|6,733
|-1%
|एक्स्टर
|6,478
|5,901
|10%
|6,478
|4,200
|54%
|i20
|5,614
|4,452
|26%
|5,614
|5,852
|-4%
|ग्रैंड i10
|5,032
|4,990
|1%
|5,032
|5,589
|-10%
|वरना
|1,399
|1,364
|3%
|1,399
|694
|102%
|अल्काजार
|893
|1,431
|-38%
|893
|907
|-2%
|टक्सन
|0
|89
|-100%
|0
|0
|0%
|आयोनिक 5
|0
|19
|-100%
|0
|0
|0%
|कोना EV
|-
|-
|0%
|-
|-
|0%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai i20
₹ 5.99 - 10.57 लाख
Hyundai Exter
₹ 5.8 - 9.57 लाख
Hyundai Creta
₹ 10.79 - 20.2 लाख
Hyundai Aura
₹ 6 - 8.54 लाख
हुंडई की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो क्रेटा की मार्च 2026 में 17,838 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 18,059 यूनिट का था। यानी इसे 1% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 17,938 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 1% की डिग्रोथ मिली। वेन्यू की मार्च 2026 में 11,147 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 10,441 यूनिट का था। यानी इसे 7% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 10,494 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 6% की डिग्रोथ मिली।
ऑरा की मार्च 2026 में 6,663 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 5,074 यूनिट का था। यानी इसे 31% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 6,733 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 1% की डिग्रोथ मिली। एक्स्टर की मार्च 2026 में 6,478 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 5,901 यूनिट का था। यानी इसे 10% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 4,200 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 54% की ग्रोथ मिली।
i20 की मार्च 2026 में 5,614 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 4,452 यूनिट का था। यानी इसे 26% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 5,852 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 4% की डिग्रोथ मिली। ग्रैंड i10 की मार्च 2026 में 5,032 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 4,990 यूनिट का था। यानी इसे 1% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 5,589 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 10% की डिग्रोथ मिली।
वरना की मार्च 2026 में 1,399 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 1,364 यूनिट का था। यानी इसे 3% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 694 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 102% की ग्रोथ मिली। अल्काजार की मार्च 2026 में 893 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 1,431 यूनिट का था। यानी इसे 38% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 907 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 2% की डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।