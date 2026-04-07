वेन्यू, ऑरा, एक्स्टर और वरना को छोड़, ग्राहकों ने इस कार को बनाया नंबर-1; i10-i20 आसपास भी नहीं

हुंडई मोटर इंडिया की मार्च 2026 सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 8 मॉडल बेच रही है। वहीं, कुछ मॉडल की बिक्री कंपनी ने खत्म कर दी है। उसके पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। हुंडई के लिए हर बार की तरह एक बार फिर क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही।

हुंडई मोटर इंडिया की मार्च 2026 सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 8 मॉडल बेच रही है। वहीं, कुछ मॉडल की बिक्री कंपनी ने खत्म कर दी है। उसके पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। हुंडई के लिए हर बार की तरह एक बार फिर क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसकी 17,838 यूनिट बिकीं। हालांकि, सालाना और मंथली आधार पर क्रेटा की सेल्स में हल्की गिरावट देखने को मिला। दूसरी तरफ, न्यू वेन्यू को शानादर ग्रोथ मिली। ये 11,147 यूनिट के साथ दूसरी पोजीशन पर रही। चलिए एक बार कंपनी के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

हुंडई कार मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप मार्च 2026 मॉडल मार्च 2026 मार्च 2025 ग्रोथ % (YoY) मार्च 2026 फरवरी 2026 ग्रोथ % (MoM) क्रेटा 17,838 18,059 -1% 17,838 17,938 -1% वेन्यू 11,147 10,441 7% 11,147 10,494 6% ऑरा 6,663 5,074 31% 6,663 6,733 -1% एक्स्टर 6,478 5,901 10% 6,478 4,200 54% i20 5,614 4,452 26% 5,614 5,852 -4% ग्रैंड i10 5,032 4,990 1% 5,032 5,589 -10% वरना 1,399 1,364 3% 1,399 694 102% अल्काजार 893 1,431 -38% 893 907 -2% टक्सन 0 89 -100% 0 0 0% आयोनिक 5 0 19 -100% 0 0 0% कोना EV - - 0% - - 0%

हुंडई की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो क्रेटा की मार्च 2026 में 17,838 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 18,059 यूनिट का था। यानी इसे 1% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 17,938 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 1% की डिग्रोथ मिली। वेन्यू की मार्च 2026 में 11,147 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 10,441 यूनिट का था। यानी इसे 7% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 10,494 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 6% की डिग्रोथ मिली।

ऑरा की मार्च 2026 में 6,663 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 5,074 यूनिट का था। यानी इसे 31% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 6,733 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 1% की डिग्रोथ मिली। एक्स्टर की मार्च 2026 में 6,478 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 5,901 यूनिट का था। यानी इसे 10% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 4,200 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 54% की ग्रोथ मिली।

i20 की मार्च 2026 में 5,614 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 4,452 यूनिट का था। यानी इसे 26% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 5,852 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 4% की डिग्रोथ मिली। ग्रैंड i10 की मार्च 2026 में 5,032 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 4,990 यूनिट का था। यानी इसे 1% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 5,589 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 10% की डिग्रोथ मिली।