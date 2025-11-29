Hindustan Hindi News
टेस्टिंग के दौरान चेन्नई में स्पॉट हुई हुंडई की कार, मार्केट में जल्द होगी एंट्री; जानिए क्या होगी खासियत

संक्षेप:

हुंडई भारतीय मार्केट में अपने नए मॉडलों की तैयारी तेज कर रही है। इसी कड़ी में चेन्नई के श्रीपेरंबुदूर प्लांट के पास इसकी एक नई टेस्ट कार देखी गई। यह स्पॉटिंग ऐसे समय में हुई है जब कंपनी भारतीय मार्केट में फिर से मजबूत वापसी की प्लानिंग कर रही है।

Sat, 29 Nov 2025 11:33 AM
हुंडई भारतीय मार्केट में अपने नए मॉडलों की तैयारी तेज कर रही है। इसी कड़ी में चेन्नई के श्रीपेरंबुदूर प्लांट के पास इसकी एक नई टेस्ट कार देखी गई। यह स्पॉटिंग ऐसे समय में हुई है जब कंपनी भारतीय मार्केट में फिर से मजबूत वापसी की प्लानिंग कर रही है। कभी भारत की नंबर-2 कार ब्रांड रही हुंडई अब टाटा और महिंद्रा के पीछे खिसक गई है। खासकर EV और SUV सेगमेंट में नए मॉडल न आने से घरेलू कंपनियों ने बढ़त बना ली। अब कंपनी अपने पूरे लाइनअप को अपडेट करने और नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है।

हर सेगमेंट में नए मॉडल की एंट्री

हुंडई आने वाले समय में लगभग हर सेगमेंट में नए मॉडल और अपडेट लाने वाली है। इनमें छोटी कारों से लेकर बड़ी SUV, EV और हाइब्रिड कार तक शामिल हैं। कंपनी कुल 26 नए लॉन्च और अपडेट प्लान कर रही है जिनमें 7 से 8 बिल्कुल नए मॉडल होंगे। इनमें से सबसे बड़ी खबर है हुंडई की पहली “पूरी तरह भारत में डेवलप की गई इलेक्ट्रिक SUV”, जो 2027 में लॉन्च होगी। इसे खास भारतीय बाजार के हिसाब से डिजाइन और तैयार किया जा रहा है।

एक्सटर या बेयॉन?

चेन्नई में जो टेस्ट कार देखी गई वह यह इलेक्ट्रिक SUV नहीं है। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, इसके पीछे फ्यूल कैप और एग्जॉस्ट पाइप साफ नजर आए जो इसे पेट्रोल मॉडल साबित करते हैं। इसके आधार पर माना जा रहा है कि यह या तो हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट हो सकती है। इसके अलावा, भारत के लिए तैयार हो रही हुंडई Bayon भी हो सकती है। एक्सटर फेसलिफ्ट में प्रीमियम इंटीरियर, नया 12.9-इंच टचस्क्रीन, 9.9-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और नया इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा।

hyundai car testing chennai

कब होगी मार्केट में एंट्री

दूसरी ओर अगर यह टेस्ट म्यूल हुंडई Bayon है तो यह कार 2026 के मध्य में भारत में आ सकती है। इसे एक्सटर और वेन्यू के बीच पोजिशन किया जाएगा। भारत के लिए इसमें नया 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है। हुंडई अगले दो से तीन साल में SUV, MPV, हाइब्रिड, EV और नए इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ अपना पूरा पोर्टफोलियो बदलने वाली है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
