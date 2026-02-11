एक बार फिर 'हाथ मलती' रह गई वेन्यू और एक्सटर, लोगों ने इस SUV को बनाया नंबर-1; 17921 घरों में पहुंची

संक्षेप: हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) की जनवरी 2026 सेल्स का मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप सामने आया है। कंपनी के लिए हर बार की तरह क्रेटा उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि, इस कंपनी की सेल्स लिस्ट में कुछ उतार-चढ़ाव भी देखने को मिले।

Feb 11, 2026 09:14 am IST

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) की जनवरी 2026 सेल्स का मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप सामने आया है। कंपनी के लिए हर बार की तरह क्रेटा उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि, इस कंपनी की सेल्स लिस्ट में कुछ उतार-चढ़ाव भी देखने को मिले। कई महीनों से कंपनी के लिए नंबर-3 पर रहने वाली एक्सटर SUV इस बार नंबर-4 पोजीशन पर पहुंच गई। उसे कंपनी की सबसे सेडान ऑरा ने नीचे खिसकाया। वहीं, वेन्यू नंबर-2 पोजीशन पर बरकरार रही। बता दें कि दिसंबर में कंपनी ने कुल 42,416 गाड़ियां बेची थीं, जो जनवरी 2026 में बढ़कर 59,107 यूनिट हो गईं।

हुंडई मॉडल वाइज मंथली सेल्स जनवरी 2026 मॉडल जनवरी 2026 दिसंबर 2025 क्रेटा 17,921 13,154 वेन्यू 12,413 10,322 ऑरा 7,978 4,925 एक्सटर 5,621 5,612 ग्रैंड i10 निओस 7,710 4,010 i20 5,677 3,339 अल्काजार 962 579 वरना 823 406 आयोनिक 5 2 69 टोटल 59,107 42,416

हुंडई इंडिया के मॉडल वाइज मंथली सेल्स की बात करें तो क्रेटा की जनवरी 2026 में 17,921 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 13,154 यूनिट का था। वेन्यू की जनवरी 2026 में 12,413 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 10,322 यूनिट का था। ऑरा की जनवरी 2026 में 7,978 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 4,925 यूनिट का था। एक्सटर की जनवरी 2026 में 5,621 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 5,612 यूनिट का था।

ग्रैंड i10 निओस की जनवरी 2026 में 7,710 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 4,010 यूनिट का था। i20 की जनवरी 2026 में 5,677 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 3,339 यूनिट का था। अल्काजार की जनवरी 2026 में 962 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 579 यूनिट का था। वरना की जनवरी 2026 में 823 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 406 यूनिट का था। आयोनिक 5 की जनवरी 2026 में 2 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 69 यूनिट का था।