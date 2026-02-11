Hindustan Hindi News
एक बार फिर 'हाथ मलती' रह गई वेन्यू और एक्सटर, लोगों ने इस SUV को बनाया नंबर-1; 17921 घरों में पहुंची

एक बार फिर 'हाथ मलती' रह गई वेन्यू और एक्सटर, लोगों ने इस SUV को बनाया नंबर-1; 17921 घरों में पहुंची

संक्षेप:

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) की जनवरी 2026 सेल्स का मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप सामने आया है। कंपनी के लिए हर बार की तरह क्रेटा उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि, इस कंपनी की सेल्स लिस्ट में कुछ उतार-चढ़ाव भी देखने को मिले।

Feb 11, 2026 09:14 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) की जनवरी 2026 सेल्स का मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप सामने आया है। कंपनी के लिए हर बार की तरह क्रेटा उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि, इस कंपनी की सेल्स लिस्ट में कुछ उतार-चढ़ाव भी देखने को मिले। कई महीनों से कंपनी के लिए नंबर-3 पर रहने वाली एक्सटर SUV इस बार नंबर-4 पोजीशन पर पहुंच गई। उसे कंपनी की सबसे सेडान ऑरा ने नीचे खिसकाया। वहीं, वेन्यू नंबर-2 पोजीशन पर बरकरार रही। बता दें कि दिसंबर में कंपनी ने कुल 42,416 गाड़ियां बेची थीं, जो जनवरी 2026 में बढ़कर 59,107 यूनिट हो गईं।

हुंडई मॉडल वाइज मंथली सेल्स जनवरी 2026
मॉडलजनवरी 2026दिसंबर 2025
क्रेटा17,92113,154
वेन्यू12,41310,322
ऑरा7,9784,925
एक्सटर5,6215,612
ग्रैंड i10 निओस7,7104,010
i205,6773,339
अल्काजार962579
वरना823406
आयोनिक 5269
टोटल59,10742,416

हुंडई इंडिया के मॉडल वाइज मंथली सेल्स की बात करें तो क्रेटा की जनवरी 2026 में 17,921 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 13,154 यूनिट का था। वेन्यू की जनवरी 2026 में 12,413 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 10,322 यूनिट का था। ऑरा की जनवरी 2026 में 7,978 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 4,925 यूनिट का था। एक्सटर की जनवरी 2026 में 5,621 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 5,612 यूनिट का था।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा की कारों में अब हैंड्स-फ्री ड्राइविंग मिलेगी, पार्किंग भी ढूंढ लेगी कार

ग्रैंड i10 निओस की जनवरी 2026 में 7,710 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 4,010 यूनिट का था। i20 की जनवरी 2026 में 5,677 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 3,339 यूनिट का था। अल्काजार की जनवरी 2026 में 962 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 579 यूनिट का था। वरना की जनवरी 2026 में 823 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 406 यूनिट का था। आयोनिक 5 की जनवरी 2026 में 2 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 69 यूनिट का था।

ये भी पढ़ें:टू-व्हीलर चलाने वाले इन लोगों को दूर से ही पहचान रही पुलिस, फिर हो रहा चालान

हुंडई क्रेटा पर डिस्काउंट
क्रेटा पर 30,000 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं, मुख्य रूप से स्क्रैपेज बोनस के रूप में। क्रेटा की कीमत 10.79 लाख रुपए से 20.05 लाख रुपए के बीच है और इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, VW टाइगन और टाटा सिएरा से है। दूसरी तरफ, क्रेटा इलेक्ट्रिक इस महीने 90,000 रुपए तक के फायदों के साथ उपलब्ध है। ऑफर स्ट्रक्चर में एलिजिबिलिटी और स्कीम की एप्लीकेबिलिटी के आधार पर 30,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 30,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 30,000 रुपए का अपग्रेड बोनस शामिल है।

