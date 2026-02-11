एक बार फिर 'हाथ मलती' रह गई वेन्यू और एक्सटर, लोगों ने इस SUV को बनाया नंबर-1; 17921 घरों में पहुंची
हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) की जनवरी 2026 सेल्स का मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप सामने आया है। कंपनी के लिए हर बार की तरह क्रेटा उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि, इस कंपनी की सेल्स लिस्ट में कुछ उतार-चढ़ाव भी देखने को मिले।
हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) की जनवरी 2026 सेल्स का मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप सामने आया है। कंपनी के लिए हर बार की तरह क्रेटा उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि, इस कंपनी की सेल्स लिस्ट में कुछ उतार-चढ़ाव भी देखने को मिले। कई महीनों से कंपनी के लिए नंबर-3 पर रहने वाली एक्सटर SUV इस बार नंबर-4 पोजीशन पर पहुंच गई। उसे कंपनी की सबसे सेडान ऑरा ने नीचे खिसकाया। वहीं, वेन्यू नंबर-2 पोजीशन पर बरकरार रही। बता दें कि दिसंबर में कंपनी ने कुल 42,416 गाड़ियां बेची थीं, जो जनवरी 2026 में बढ़कर 59,107 यूनिट हो गईं।
|हुंडई मॉडल वाइज मंथली सेल्स जनवरी 2026
|मॉडल
|जनवरी 2026
|दिसंबर 2025
|क्रेटा
|17,921
|13,154
|वेन्यू
|12,413
|10,322
|ऑरा
|7,978
|4,925
|एक्सटर
|5,621
|5,612
|ग्रैंड i10 निओस
|7,710
|4,010
|i20
|5,677
|3,339
|अल्काजार
|962
|579
|वरना
|823
|406
|आयोनिक 5
|2
|69
|टोटल
|59,107
|42,416
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Exter
₹ 5.74 - 9.61 लाख
Hyundai Aura
₹ 5.98 - 8.42 लाख
Hyundai Creta
₹ 10.79 - 20.2 लाख
Hyundai Venue
₹ 8 - 15.69 लाख
Hyundai Creta N Line
₹ 16.93 - 20.64 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.58 लाख
हुंडई इंडिया के मॉडल वाइज मंथली सेल्स की बात करें तो क्रेटा की जनवरी 2026 में 17,921 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 13,154 यूनिट का था। वेन्यू की जनवरी 2026 में 12,413 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 10,322 यूनिट का था। ऑरा की जनवरी 2026 में 7,978 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 4,925 यूनिट का था। एक्सटर की जनवरी 2026 में 5,621 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 5,612 यूनिट का था।
ग्रैंड i10 निओस की जनवरी 2026 में 7,710 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 4,010 यूनिट का था। i20 की जनवरी 2026 में 5,677 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 3,339 यूनिट का था। अल्काजार की जनवरी 2026 में 962 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 579 यूनिट का था। वरना की जनवरी 2026 में 823 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 406 यूनिट का था। आयोनिक 5 की जनवरी 2026 में 2 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा 69 यूनिट का था।
हुंडई क्रेटा पर डिस्काउंट
क्रेटा पर 30,000 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं, मुख्य रूप से स्क्रैपेज बोनस के रूप में। क्रेटा की कीमत 10.79 लाख रुपए से 20.05 लाख रुपए के बीच है और इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, VW टाइगन और टाटा सिएरा से है। दूसरी तरफ, क्रेटा इलेक्ट्रिक इस महीने 90,000 रुपए तक के फायदों के साथ उपलब्ध है। ऑफर स्ट्रक्चर में एलिजिबिलिटी और स्कीम की एप्लीकेबिलिटी के आधार पर 30,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 30,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 30,000 रुपए का अपग्रेड बोनस शामिल है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।