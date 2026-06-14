आ गई नई Hyundai i20, पूरी तरह बदला कार का लुक, E30 पेट्रोल पर भी कमाल का माइलेज

नई i20 कंपनी के K3 प्लैटफॉर्म पर बनी है। कंपनी इसे दो इंजन ऑप्शन और गियरबॉक्स ऑप्शन में ऑफर कर रही है। दोनों इंजन ऑप्शन E30 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल को सपोर्ट करते हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

Hyundai i20 के नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने अपनी इस पॉप्युलर हैचबैक कार को लॉन्च कर दिया है। इस हैचबैक की एंट्री ब्राजील में हुई है। उम्मीद की जा रही है कि इसकी एंट्री भारत में भी इसी साल हो जाएगी। हालांकि, कंपनी ने अभी इस बारे अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। नई i20 कंपनी के K3 प्लैटफॉर्म पर बनी है। इसका डिजाइन पुरानी i20 से पूरी तरह अलग है। कंपनी ब्राजील में इसे दो इंजन ऑप्शन और गियरबॉक्स ऑप्शन में ऑफर कर रही है। दोनों इंजन ऑप्शन E30 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल को सपोर्ट करते हैं। ब्राजील में इसकी शुरुआती कीमत R$99,990 करीब 18.78 लाख रुपये है। आइए डीटेल में जानते हैं नई i20 में क्या कुछ है खास।

जबर्दस्त है कार का एक्सटीरियर नई हुंडई i20 का एक्सटीरियर पहले के मुकाबले ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न दिखाई देता है। ब्राजील में बिकने वाली नई जनरेशन i20 की लंबाई 4,130 मिमी और चौड़ाई 1,780 मिमी है। यह भारत में मौजूदा थर्ड जनरेशन i20 से 135 मिमी लंबी और 5 मिमी ज्यादा चौड़ी है। हालांकि, इसके 2580 मिमी के व्हीलबेस में कोई बदलाव नहीं है। कार में वेरिएंट के हिसाब से 15, 16 और 17 इंच के व्हील्स का ऑप्शन मिलता है। SUV जैसा लुक देने के लिए बंपर, डोर और व्हील आर्च पर ब्लैक बॉडी क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया है। डिजाइन की सबसे बड़ी खासियत फ्रंट और रियर में दी गई कनेक्टेड LED लाइट बार है, जो कार को बेहद फ्यूचरिस्टिक लुक देती है। इसके अलावा ऊपर की ओर उठती शोल्डर लाइन और ट्रेडिशनल पुल-टाइप डोर हैंडल्स भी इसके डिजाइन को खास बनाते हैं।

मिलेगा बेहद प्रीमियम इंटीरियर इंटीरियर की बात करें तो नई i20 पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल और प्रीमियम हो गई है। इसमें 346 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो भारत में बिकने वाली मौजूदा i20 के मुकाबले 35 लीटर ज्यादा है। वेरिएंट के अनुसार कार में ब्लैक या ड्यूल-टोन ग्रे इंटीरियर का ऑप्शन मिलता है। नई i20 में हुंडई का लेटेस्ट स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसमें कंपनी का 'H' लोगो मोर्स कोड स्टाइल में डिजाइन किया गया है। केबिन में ड्यूल डिजिटल डिस्प्ले के साथ नया वर्टिकल HVAC कंट्रोल पैनल मौजूद है, जिसमें टच-सेंसिटिव बटन और एक फिजिकल डायल मिलता है। इसके अलावा फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, कप होल्डर्स और 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट्स जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। हालांकि ब्राजील में उपलब्ध किसी भी वेरिएंट में सनरूफ नहीं दिया गया है।

नई हुंडई i20 Comfort, Limited, X Line, Platinum और Ultimate समेत कुल पांच वेरिएंट्स में आती है। बेस और मिड वेरिएंट्स में नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जबकि हाई वेरिएंट्स में टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। सभी वेरिएंट्स में LED हेडलैंप्स, LED DRLs, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, OTA सॉफ्टवेयर अपडेट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट और टिल्ट व टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

हायर वेरिएंट्स में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो-होल्ड और पैडल शिफ्टर्स (ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में) जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। वहीं, Ultimate वेरिएंट में 12.3-इंच टचस्क्रीन और 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम दिया गया है।

सेफ्टी के लिए कई बेहतरीन फीचर सेफ्टी के लिए नई i20 में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रियर पार्किंग सेंसर और रिवर्स कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं टॉप वेरिएंट्स में हुंडई का SmartSense ADAS पैकेज भी दिया गया है। इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनोमस एनर्जी ब्रेकिंग, हाई बीम असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, लेन फॉलोइंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसी मॉडर्न सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी शामिल हैं।

14.8 किमी/लीटर तक का माइलेज इंजन ऑप्शंस की बात करें तो हुंडई ब्राजील में नई i20 को दो 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर इंजन ऑप्शन के साथ ऑफर की जा रही है। दोनों इंजन E30 यानी 30 पर्सेंट इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर चल सकते हैं। बेस वेरिएंट में मिलने वाला 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। कंपनी के अनुसार यह इंजन इथेनॉल पर शहर में 9.6 किमी/लीटर और हाईवे पर 10.2 किमी/लीटर का माइलेज देता है। वहीं, E30 फ्यूल पर इसका माइलेज शहर में 13.7 किमी/लीटर और हाईवे पर 14.8 किमी/लीटर तक पहुंच जाता है।