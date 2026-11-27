कंपनी ट्विन CNG सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। इस वजह से उसकी कारों में बढ़िया बूट स्पेस मिल जाता है। हालांकि, अभी भी कंपनी के कई मॉडल डुअल सिलेंडर के साथ आते हैं। इसमें एक नाम ऑरा का भी है।

अक्टूबर में 6990 लोगों ने खरीदी हुंडई की यह CNG कार

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हुंडई के पोर्टफोलियो में भी कई CNG मॉडल शामिल हैं। वहीं, कंपनी ट्विन CNG सिलेंडर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करती है। इस वजह से उसकी कारों में बढ़िया बूट स्पेस मिल जाता है। हालांकि, अभी भी कंपनी के कई मॉडल डुअल सिलेंडर के साथ आते हैं। इसमें एक नाम ऑरा का भी है। सिंगल सिलेंडर के बाद भी सेडान कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाला CNG मॉडल है। पिछले महीने यानी अक्टूबर में ऑरा की 6,990 यूनिट बिकीं। इस सेल्स डेटा के साथ उसने एक्सटर और ग्रैंड i10 को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि ऑरा CNG की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹7.90 लाख रुपए है।

हुंडई CNG कार मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026 नं मॉडल अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2025 ग्रोथ % YoY 1 हुंडई ऑरा 6,990 5,362 30% 2 हुंडई एक्सटर 3,545 1,857 91% 3 हुंडई ग्रैंड i10 1,851 1,046 77%

हुंडई CNG कारों की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो हुंडई ऑरा की अक्टूबर 2026 की 6,990 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,362 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 30% की ग्रोथ मिली। हुंडई एक्सटर की अक्टूबर 2026 की 3,545 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,857 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 91% की ग्रोथ मिली। हुंडई ग्रैंड i10 की अक्टूबर 2026 की 1,851 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,046 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 77% की ग्रोथ मिली।

हुंडई ऑरा का इंजन और ट्रांसमिशन

ऑरा में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। यह इंजन 83 PS का पावर और 113.8 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। 1.2-लीटर बायो-फ्यूल पेट्रोल इंजन के साथ CNG ऑप्शन भी मिलता है, जो 69 PS का पावर और 95.2 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके CNG का माइलेज 28Km है।

8-इंच टचस्क्रीन, क्रूज कंट्रोल

इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। इसमें रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट और कूल्ड ग्लॉव बॉक्स के साथ क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। डैशबोर्ड पर फ्रेश ग्रे अपहोल्स्ट्री और वेवी पैटर्न वाला इंटीरियर मिलता है। इसमें न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप दिए हैं। वहीं, फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया है।

30 से ज्यादा नए सेफ्टी फीचर्स

ऑरा में 30 से ज्यादा नए सेफ्टी फीचर्स मिलते है। इसमें साइड और कर्टन एयरबैग के साथ 6 एयरबैग्स भी मिलते हैं। इसके साथ कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं। चलिए अब ऑरा CNG के सभी वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतों को देखते हैं।