अक्टूबर में 6990 लोगों ने खरीदी हुंडई की यह CNG कार, 28Km का माइलेज; एक्सटर, i10 से ज्यादा बिकी
कंपनी ट्विन CNG सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। इस वजह से उसकी कारों में बढ़िया बूट स्पेस मिल जाता है। हालांकि, अभी भी कंपनी के कई मॉडल डुअल सिलेंडर के साथ आते हैं। इसमें एक नाम ऑरा का भी है।
हुंडई के पोर्टफोलियो में भी कई CNG मॉडल शामिल हैं। वहीं, कंपनी ट्विन CNG सिलेंडर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करती है। इस वजह से उसकी कारों में बढ़िया बूट स्पेस मिल जाता है। हालांकि, अभी भी कंपनी के कई मॉडल डुअल सिलेंडर के साथ आते हैं। इसमें एक नाम ऑरा का भी है। सिंगल सिलेंडर के बाद भी सेडान कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाला CNG मॉडल है। पिछले महीने यानी अक्टूबर में ऑरा की 6,990 यूनिट बिकीं। इस सेल्स डेटा के साथ उसने एक्सटर और ग्रैंड i10 को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि ऑरा CNG की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹7.90 लाख रुपए है।
|हुंडई CNG कार मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026
|नं
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|ग्रोथ % YoY
|1
|हुंडई ऑरा
|6,990
|5,362
|30%
|2
|हुंडई एक्सटर
|3,545
|1,857
|91%
|3
|हुंडई ग्रैंड i10
|1,851
|1,046
|77%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai i20
₹ 6 - 10.68 लाख
Hyundai Verna
₹ 10.99 - 18.41 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.51 - 21.96 लाख
Hyundai Venue
₹ 8 - 15.83 लाख
Hyundai Aura
₹ 6 - 8.67 लाख
Hyundai Bayon
₹ 10 - 18.15 लाख
हुंडई CNG कारों की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो हुंडई ऑरा की अक्टूबर 2026 की 6,990 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,362 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 30% की ग्रोथ मिली। हुंडई एक्सटर की अक्टूबर 2026 की 3,545 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,857 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 91% की ग्रोथ मिली। हुंडई ग्रैंड i10 की अक्टूबर 2026 की 1,851 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,046 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 77% की ग्रोथ मिली।
हुंडई ऑरा का इंजन और ट्रांसमिशन
ऑरा में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। यह इंजन 83 PS का पावर और 113.8 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। 1.2-लीटर बायो-फ्यूल पेट्रोल इंजन के साथ CNG ऑप्शन भी मिलता है, जो 69 PS का पावर और 95.2 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके CNG का माइलेज 28Km है।
8-इंच टचस्क्रीन, क्रूज कंट्रोल
इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। इसमें रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट और कूल्ड ग्लॉव बॉक्स के साथ क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। डैशबोर्ड पर फ्रेश ग्रे अपहोल्स्ट्री और वेवी पैटर्न वाला इंटीरियर मिलता है। इसमें न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप दिए हैं। वहीं, फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया है।
30 से ज्यादा नए सेफ्टी फीचर्स
ऑरा में 30 से ज्यादा नए सेफ्टी फीचर्स मिलते है। इसमें साइड और कर्टन एयरबैग के साथ 6 एयरबैग्स भी मिलते हैं। इसके साथ कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं। चलिए अब ऑरा CNG के सभी वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतों को देखते हैं।
|हुंडई ऑरा CNG की एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|कीमत
|AURA 1.2 CNG MT S CNG
|₹7.90 लाख
|AURA 1.2 CNG MT Corporate CNG
|₹7.99 लाख
|AURA 1.2 CNG MT SX CNG
|₹8.68 लाख
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें