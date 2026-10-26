Hyundai Bayon, वेन्यू और क्रेटा में आपके लिए कौन सी SUV रहेगी बेस्ट, यहां दूर करें हर कन्फ्यूजन

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हुंडई बेयॉन vs वेन्यू vs क्रेटा

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हुंडई ने अपनी नई SUV बेयॉन को 9.99 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च कर दिया है। इसे वेन्यू और क्रेटा के बीच पोजिशन किया गया है। बेयॉन में बड़ा बूट स्पेस, नई टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जबकि वेन्यू कम कीमत में कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहने वालों के लिए है। वहीं, क्रेटा ज्यादा इंजन ऑप्शन और बड़ी एसयूवी का एक्सपीरियंस देती है। अगर आप हुंडई की एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं और इन तीनों में कन्फ्यूज हैं, तो हम आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं। यहां हम आपको इन तीनों के बीच का एक कंपैरिजन दे रहे हैं, ताकि आपको अपने लिए सही एसयूवी सेलेक्ट करने में आसानी हो।

साइज और बूट स्पेस हुंडई वेन्यू की लंबाई 3,995mm, चौड़ाई 1,800mm और ऊंचाई 1,665mm है। इसका व्हीलबेस 2,520mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 190mm है। इसमें 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। बेयॉन की लंबाई 4,245mm, चौड़ाई 1,810mm और ऊंचाई 1,605mm है। इसका व्हीलबेस 2,600mm है, जबकि ग्राउंड क्लीयरेंस 205mm और बूट स्पेस 505 लीटर है। दूसरी तरफ, क्रेटा की लंबाई 4,330mm, चौड़ाई 1,790mm और ऊंचाई 1,635mm है। इसका व्हीलबेस 2,610mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 190mm है। इसमें 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। यानी सामान रखने की जगह और ग्राउंड क्लीयरेंस के मामले में बेयॉन तीनों में आगे है। कुल मिलाकर, क्रेटा सबसे लंबी है, जबकि बेयॉन का व्हीलबेस क्रेटा से सिर्फ 10mm कम है।

कीमत में कितना अंतर हुंडई बेयॉन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये है। वेन्यू की कीमत 7.94 लाख रुपये से 13.48 लाख रुपये के बीच है, जबकि क्रेटा की शुरुआती कीमत करीब 11 लाख रुपये और टॉप वेरिएंट की कीमत 20.15 लाख रुपये तक जाती है। ये कीमतें एक्स-शोरूम हैं और वेरिएंट के हिसाब से बदलती हैं।

इंजन और गियरबॉक्स वेन्यू में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। इसमें अलग-अलग इंजन के साथ 5-स्पीड मैन्युअल, 6-स्पीड मैन्युअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और 7-स्पीड DCT जैसे गियरबॉक्स ऑप्शन उपलब्ध हैं। बेयॉन में फिलहाल सिर्फ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 115PS की पावर और 144Nm का टॉर्क ऑफर करता है।

इसके साथ 6-स्पीड मैन्युअल और iVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। क्रेटा में भी यही 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन इसके अलावा 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 160PS की पावर और 253Nm का टॉर्क ऑफर करता है। इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है, जो 116PS की पावर और 250Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।

फीचर्स में कौन आगे बेयॉन में दो 12.3-इंच स्क्रीन वाला कर्व्ड डिस्प्ले, AI-बेस्ड वॉइस असिस्टेंट, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी दी गई है। क्रेटा में दो 10.25-इंच स्क्रीन, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं, वेन्यू में वेरिएंट के अनुसार 8-इंच या 10.25-इंच टचस्क्रीन, एयर प्यूरीफायर, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट और टॉप वेरिएंट में लेवल-1 ADAS मिलता है।