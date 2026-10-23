Hyundai Bayon Vs Creta: हुंडई बेयॉन में मिलेंगे ये 5 धांसू फीचर्स, जो अभी क्रेटा में भी नहीं!

भारतीय मार्केट में हुंडई जल्द ही अपनी नई एसयूवी Bayon लॉन्च करने जा रही है। इसकी बिक्री 26 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगी। जबकि इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है।

भारतीय मार्केट में हुंडई जल्द ही अपनी नई एसयूवी Bayon लॉन्च करने जा रही है। इसकी बिक्री 26 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगी। जबकि इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। ग्राहक 11,000 रुपये की टोकन राशि देकर इसे हुंडई डीलरशिप या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। कंपनी की लाइनअप में इसे वेन्यू के ऊपर और क्रेटा के नीचे रखा जाएगा। नई बेयॉन को क्रेटा के मुकाबले कम कीमत वाले ऑप्शन के तौर पर पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें ऐसे पांच फीचर्स मिलेंगे, जो फिलहाल क्रेटा में नहीं मिलते हैं। आइए जानते हैं इन पांचों फीचर्स के बारे में विस्तार से।

1. 12.3-इंच की दो बड़ी स्क्रीन नई हुंडई बेयॉन में 12.3-इंच की दो स्क्रीन वाला सेटअप मिलेगा। इसमें एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरी ड्राइवर डिस्प्ले होगी। दोनों स्क्रीन कर्व्ड डिजाइन में आएंगी। इनका सेटअप नई वेन्यू जैसा हो सकता है। वहीं, क्रेटा में 10.25-इंच की दो स्क्रीन वाला सेटअप मिलता है। ऐसे में बेयॉन में बड़ी स्क्रीन मिलने से ड्राइविंग के दौरान जरूरी जानकारी देखना और फीचर्स इस्तेमाल करना आसान हो सकता है।

2. जनरेटिव AI वॉयस असिस्टेंट हुंडई बेयॉन कंपनी की भारत में पहली ऐसी कार होगी, जिसमें जनरेटिव AI पर बेस्ड वॉयस असिस्टेंट मिलेगा। कंपनी के मुताबिक, इसमें Perplexity की AI टेक्नोलॉजी और SoundHound AI की वॉयस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कार में वॉयस कमांड के जरिए कई काम करना आसान हो सकता है। यह फीचर SUV को तकनीक के मामले में खास बनाएगा।

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले नई बेयॉन में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिलेगा। इसकी मदद से ग्राहक बिना केबल लगाए अपने स्मार्टफोन को कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट कर सकेंगे। दूसरी तरफ, क्रेटा के हाई वैरिएंट में भी फोन कनेक्ट करने के लिए वायर वाले कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। हालांकि, हुंडई इसके लिए अलग से वायरलेस अडैप्टर भी देती है।

ज्यादा फीचर्स वाला ADAS सेफ्टी सिस्टम बेयॉन में SmartSense Level 2 Pro ADAS मिलेगा। इसमें 23 सेफ्टी फीचर्स होंगे। इनमें आगे की टक्कर से बचाव, नेविगेशन की मदद से स्मार्ट क्रूज कंट्रोल और हाईवे ड्राइविंग असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा, SUV में 35 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। इनमें 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और रियर पार्किंग सेंसर शामिल हैं। जबकि क्रेटा के ADAS सिस्टम में 19 फीचर्स मिलते हैं।

5. 5-स्टार सेफ्टी के हिसाब से तैयार बॉडी हुंडई का दावा है कि नई बायॉन को भारत में 5-स्टार सेफ्टी मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह ग्लोबल के एन्हांस्ड प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसकी बॉडी में 69 पर्सेंट एडवांस्ड मल्टी-ग्रेड हाई-स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसमें अल्ट्रा हाई-स्ट्रेंथ स्टील और एडवांस्ड हाई-स्ट्रेंथ स्टील जैसे मजबूत स्टील भी शामिल हैं। हालांकि, बायॉन को अभी भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में रेटिंग नहीं मिली है। वहीं, 2022 में क्रेटा के पुराने मॉडल को ग्लोबल एनकैप टेस्ट में वयस्कों और बच्चों की सुरक्षा, दोनों में 3-स्टार रेटिंग मिली थी।