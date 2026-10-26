Hyundai Bayon भारत में लॉन्च, खुश कर देगी SUV की कीमत, जबरदस्त हैं फीचर, इंजन भी दमदार

हुंडई बेयॉन भारत में लॉन्च हो गई है। इसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये है। बेयॉन में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। आइए डीटेल में जानते हैं हुंडई बेयॉन के बारे में।

हुंडई ने अपनी नई SUV Bayon को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये है। यह इंट्रोडक्टरी कीमत है। बेयॉन को कंपनी ने वेन्यू और क्रेटा के बीच पोजिशन किया है। यह HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 और HX10 समेत 7 ट्रिम में उपलब्ध होगी। HX2 इसका बेस वेरिएंट है और HX10 टॉप वेरिएंट है। कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है और डिलीवरी फेस्टिव सीजन के दौरान शुरू होने की उम्मीद है। इसमें कंपनी शानदार डिजाइन और कमाल के फीचर्स ऑफर कर रही है। आइए डीटेल में जानते हैं हुंडई बेयॉन के बारे में।

जबरदस्त बॉक्सी डिजाइन भारत में आने वाली बेयॉन को इंटरनेशनल मॉडल के मुकाबले ज्यादा टॉल और अपराइट एसयूवी लुक दिया गया है। इसकी लंबाई करीब 4.2 मीटर है, जिससे यह 4 मीटर से छोटी वेन्यू और करीब 4.3 मीटर लंबी क्रेटा के बीच अपनी जगह बनाती है। इसका डिजाइन हुंडई की नई 'आर्ट ऑफ स्टील' डिजाइन थीम पर बेस्ड है। फ्रंट में स्कल्प्टेड बोनट, H-Edge LED DRLs, स्प्लिट LED हेडलैंप और मस्कुलर बंपर दिया गया है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक व्हील आर्च, डोर क्लैडिंग, 17-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील और ब्रिज-टाइप रूफ रेल्स मिलती हैं। पीछे की तरफ H-Edge टेललैंप, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, शार्क-फिन एंटीना और मस्कुलर बंपर दिया गया है। एसयूवी का ग्राउंड क्लीयरेंस 205mm है।

12.3-इंच की दो स्क्रीन और AI फीचर्स बेयॉन के टॉप वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, दो 12.3-इंच स्क्रीन वाला कर्व्ड डिस्प्ले सेटअप, वेंटिलेटेड सीट्स, फुली ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार फीचर्स और टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल मिलता है। इसमें ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी दिया गया है। इसकी एक बड़ी खासियत AI-बेस्ड वॉइस असिस्टेंट है, जिसे साउंडहाउंड AI और पर्प्लेक्सिटी AI की मदद से तैयार किया गया है।

यह आम बोलचाल को समझकर कमांड पर काम करने के लिए बनाया गया है। इसमें NVIDIA-बेस्ड कनेक्टेड कार नेविगेशन कॉकपिट (ccNC), 70 से ज्यादा कनेक्टेड कार फंक्शन वाले ब्लूलिंक फीचर्स और C-OTA अपडेट सपोर्ट भी मिलता है। नए डिजाइन वाले स्टीयरिंग व्हील पर चार डॉट वाला लोगो और इंटीग्रेटेड कंट्रोल दिए गए हैं।

1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, CNG वेरिएंट भी आएगा हुंडई बेयॉन में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 115PS की पावर और 144Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यही इंजन क्रेटा के पेट्रोल वेरिएंट में भी मिलता है। इसके साथ 6-स्पीड मैन्युअल और iVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन है। iVT कंपनी के CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का नाम है। iVT वेरिएंट में डैश बूस्ट मोड और स्पोर्टी ड्राइव टेक्नोलॉजी भी दी गई है। कंपनी के मुताबिक, ये फीचर्स खासकर हाईवे पर ओवरटेक करते समय थ्रॉटल रिस्पॉन्स बेहतर बनाने और CVT गियरबॉक्स में महसूस होने वाले रबर-बैंड इफेक्ट को कम करने में मदद करते हैं।