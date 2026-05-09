Hyundai की नई SUV, जबर्दस्त है लुक, फीचर भी तगड़े, मारुति सुजुकी विक्टोरिस को देगी टक्कर
हुंडई इंडिया इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले भारत में दो बिल्कुल नई एसयूवी लॉन्च करने वाली है। इनमें से एक मिड-साइज एसयूवी होगी। वहीं, दूसरी एक बिल्कुल नई भारत में डिवेलप की गई इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी।
हुंडई की नई एसयूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो खुश हो जाइए। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हुंडई इंडिया इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले भारत में दो बिल्कुल नई एसयूवी लॉन्च करने वाली है। इनमें से एक मिड-साइज एसयूवी होगी, जो वेन्यू और क्रेटा के बीच वाले सेगमेंट में आएगी। वहीं, दूसरी एक बिल्कुल नई भारत में डिवेलप की गई इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी। यह नई मिड-साइज एसयूवी यूरोप में बिकने वाली बेयॉन क्रॉसओवर के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी।
'सेंसुअस स्पोर्टिनेस' डिजाइन लैंग्वेज
हुंडई बेयॉन का नेक्स्ट जेनरेशन अभी टेस्टिंग के दौर से गुजर रहा है। इसकी लंबाई लगभग 4.2 मीटर होगी। माना जा रहा था कि यह नया मॉडल 4 मीटर से कम लंबाई का क्रॉसओवर होगा और मारुति फ्रॉन्क्स जैसी कारों को टक्कर देगा। स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि एसयूवी का स्टांस ऊंचा और बॉक्सी है। साथ ही इसका डिजाइन हुंडई की लेटेस्ट 'सेंसुअस स्पोर्टिनेस' लैंग्वेज के अनुसार है।
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16-इंच डायमंड-कट अलॉय वील्स
कंपनी इस एसयूवी में स्प्लिट हेडलाइट सेटअप देने वाली है, जिसमें 'आइस-क्यूब' शेप के एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के साथ हाई-माउंटेड एलईडी डीआरएल्स होंगे। इसमें नए 16-इंच डायमंड-कट अलॉय वील्स, मजबूत बॉडी क्लैडिंग, फंक्शनल रूफ रेल्स, मेन इंटीग्रेटेड स्पॉइलर के साथ शार्पली रेक्ड टेलगेट और नई कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स भी देखने को मिल सकती हैं।
मारुति सुजुकी विक्टोरिस को देगी सीधी टक्कर
इंटरनली इसका कोडनेम BC4i है। इसमें एसयूवी में हुंडई नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ड्यूल-सिलेंडर सेटअप वाला सीएनजी इंजन भी ऑफर किए जाने की उम्मीद है। यह 4 मीटर से अधिक लंबाई वाली पहली हुंडई कार होगी जिसमें सीएनजी इंजन मिलेगा। यह मारुति सुजुकी विक्टोरिस को सीधी टक्कर देगी।
पावरट्रेन ऑप्शन
हुंडई की नई बेयॉन में टेक्नोलॉजी से लैस इंटीरियर और ADAS होगा। उम्मीद की जा रही है कि नई हुंडई बेयॉन में 1.5 लीटर, 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा जो 114 बीएचपी पावर और 144 एनएम टॉर्क जनरेट करेगा। ट्रांसमिशन ऑपशन्स में 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक शामिल होंगे। इसके अलावा, एसयूवी में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल या बिल्कुल नया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है। डीजल वेरिएंट भी लाइन-अप में शामिल हो सकता है।
आने वाली है फॉर्च्यूनर के टक्कर की एसयूवी
हुंडई भारत में अपनी नई SUV लाने की तैयारी कर रहा है। यह अपकमिंग एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देगी। कंपनी की इस नई एसयूवी का नाम - Hyundai Palisade है। यह एसयूवी ग्लोबल मार्केट में पहले से ही सेल हो रही है। भारत में यह साल 2028 में आने वाली है। कंपनी भारत में इसे अपने नेक्स्ट जेनरेशन हाइब्रिड सिस्टम के साथ ला सकती है। ग्लोबल मार्केट में यह 3.5 लीटर पेट्रोल V6 में आती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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