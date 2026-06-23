मारुति विक्टोरिस के बगल में खड़ी दिखी ये SUV, लॉन्च के बाद उसी के ‘ग्राहक खींचेगी’; साइज का हुआ खुलासा!
भारत में इसके टेस्ट म्यूल्स देखे गए हैं। अब इसके जो नए फोटोज सामने आए हैं उसमें ये मारुति सुजुकी विक्टोरिस के बगल में खड़ी देखी गई। जिससे इसके साइज के अंदाजा ज्यादा सटीक लगाया जा सकता है। साइज के आधार पर ये बात भी साफ होती नजर आ रही है कि ये लॉन्च होने के बाद विक्टोरिस को भी टक्कर दे सकती है।
हुंडई मोटर इंडिया भारतीय बाजार में जल्द ही अपनी नई SUV लॉन्च करने वाली है। इसका नाम बेयोन (Hyundai Bayon) होगा। कंपनी भारतीय सकड़ों पर इसकी लगातार टेस्टिंग कर रही है। इस दौरान इसकी फोटो भी सामने आ रही हैं। बेयोन को कंपनी अपनी प्रीमियन i20 के प्लेटफॉर्म पर तैयार करेगी। इस मिड-साइज SUV की लंबाई 4.1 मीटर होगी। ये इंटरनेशनल-स्पेक हैचबैक जितनी ही है, जिसे हाल ही में ब्राजील में लॉन्च किया गया था।
भारत में इसके टेस्ट म्यूल्स देखे गए हैं। अब इसके जो नए फोटोज सामने आए हैं उसमें ये मारुति सुजुकी विक्टोरिस के बगल में खड़ी देखी गई। जिससे इसके साइज के अंदाजा ज्यादा सटीक लगाया जा सकता है। साइज के आधार पर ये बात भी साफ होती नजर आ रही है कि ये लॉन्च होने के बाद विक्टोरिस को भी टक्कर दे सकती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Bayon
₹ 8 - 14 लाख
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
Maruti Suzuki YMC
₹ 14 - 18 लाख
Maruti Suzuki Celerio
₹ 4.7 - 6.73 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.8 लाख
Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.26 - 9.32 लाख
हुंडई बेयोन के लुक की बात करें तो देखने में ये छोटी SUV नजर आती है, लेकिन विक्टोरिस के पास खड़ी रहने पर इसकी लंबाई इतनी छोटी भी नहीं दिखी। दरअसल, विक्टोरिस 4.3-मीटर लंबी SUV है। कैमोफ्लाज लेआउट और TN रजिस्ट्रेशन प्लेट से पता चलता है कि यह कार असल में हुंडई की ही है, क्योंकि कार बनाने वाली कंपनी का इंडिया प्लांट वहीं है। फीचर्स की बात करें तो, इस SUV में वायरलेस कनेक्टिविटी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और एक दमदार SUV वाला लुक मिलता है।
पहले की स्पाई फोटोज देखा गया है कि बेयोन की फ्रंट लाइट यूनिट्स काफी हद तक वेन्यू जैसी ही हैं। मैकेनिकल तौर पर, बेयोन में दो ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 1.0-लीटर टर्बो इंजन 6MT और 7DCT के साथ और 1.2-लीटर NA इंजन 5MT के साथ आता है। इसमें NA यूनिट 78bhp/112.7Nm का पावर और टॉर्क जनरेट करती है, जबकि टर्बो यूनिट 99bhp/171.6Nm का पावर और टॉर्क जनरेट करती है। बेयोन में फ्रंट-बायस्ड ड्राइवट्रेन है।
बेयोन के सेफ्टी फीचर्स
हुंडई सेफ्टी पैकेज को बेहतर बनाने पर भी फोकस करेगी। कानूनी तौर पर जरूरी फीचर्स के अलावा, कई नए सेफ्टी फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं। दूसरे फीचर्स में सनरूफ, ऑटो-डिमिंग IRVM, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर AC वेंट शामिल हो सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में नई बेयॉन में नई जनरेशन के इंजन मिलने की उम्मीद है। मौजूदा मॉडल के साथ मिलने वाले पावरट्रेन ऑप्शन में 48-वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सेटअप शामिल है।
फोटो क्रेडिट: reddit.com
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।