Hyundai की नई SUV, स्पाई शॉट्स में दिखा धांसू लुक, मारुति फ्रॉन्क्स और निसान मैग्नाइट से होगी टक्कर

हुंडई बेयॉन (सेकेंड जेनरेशन) के इंडिया लॉन्च का सबको बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच इसके कुछ नए स्पाई शॉट्स लीक हुए हैं। इनमें आप इस एसयूवी के लुक की झलक देख सकते हैं।

हुंडई इंडियन मार्केट में अपनी एक नई SUV लाने की तैयारी कर रही है। इस एसयूवी का नाम Hyundai Bayon (सेकेंड जेनरेशन) है। बीते कुछ दिनों से इस एसयूवी की काफी चर्चा हो रही है और इसके स्पाई शॉट्स भी कई बार सामने आए हैं। इस अपकमिंग हुंडई एसयूवी को लेकर ग्राहक काफी एक्साइटेड हैं। इसी बीच इसके कुछ और स्पाई शॉट (सोर्स: autospy) सामने आए हैं, जिससे ग्राहकों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। ये स्पाई शॉट कोरिया में कैप्चर किए हए हैं और इसमें बेयॉन के नए अलॉय वील डिजाइन को देखा जा सकता है।

i20 से थोड़ी ज्यादा लंबी हाल ही में सामने आए स्पाई शॉट्स में एसयूवी किसी बेसमेंट जैसी जगह पर खड़ी दिख रही है। फोटोज में फ्रंट और रियर के तीन-चौथाई एंगल विजिबल हैं। इन तस्वीरों से एसयूवी के रियल शेप का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। लॉन्च होने पर, बेयोन को वेन्यू और क्रेटा के बीच वाले सेगमेंट रखा जाएगा। लीक्ड फोटोज से लगता है कि इसकी लंबाई लगभग चार मीटर होगी, जो कि जानी-मानी i20 से थोड़ी ज्यादा है। ग्लोबल मार्केट में सेल होने वाली बेयॉन हमेशा से i20 पर बेस्ड रही है। दोनों गाड़ियों में कई कंपोनेंट्स एक जैसे हैं। अपकमिंग बेयॉन में भी यही देखने को मिल सकता है। यानी इसमें नेक्स्ट जेनरेशन i20 के वाले कंपोनेंट्स दिए जा सकते हैं। सेकेंड जेनरेशन बेयॉन का कोडनेम 'BC4i' है। कंपनी इसे इस साल के अंत तक भारत में लॉन्च कर सकती है।

तगड़ा होगा रोड प्रेजेंस हाल ही में जारी की गई तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि इसका ओवरऑल डिजाइन पिछली पिछली जेनरेशन के 'क्रॉसओवर' जैसे लुक से हटकर 'एसयूवी' की तरह ज्यादा है। इसका बॉक्सी डिजाइन है और इसका रोड प्रेजेंस भी तगड़ा है। नए स्पाई शॉट्स में बेयॉन नए अलॉय वील्स के साथ नजर आ रही है। पहले कार में अलग वील्स लगे थे। नए वील्स का लुक मॉडर्न है। आगे और पीछे की लाइटिंग के कुछ हिस्से भी स्पाई शॉट्स में दिखाई दे रहे हैं। पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेल लैंप्स ऑफर किए जा सकते हैं। ये क्लियर-लेंस यूनिट्स होंगी।