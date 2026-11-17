Hyundai Bayon ने किया कमाल, पहले महीने ही डिस्पैच हुईं SUV की 3,449 यूनिट
हुंडई बेयॉन की भारत में शानदार शुरुआत हुई है। अक्टूबर 2026 में कंपनी ने बेयॉन की 3,449 यूनिट्स को डीलरशिप तक डिस्पैच किया। यह अक्टूबर में हुंडई की टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल में करीब 5 प्रतिशत और एसयूवी डिस्पैच में 8 पर्सेंट की हिस्सेदार रही।
हुंडई की नई मिडसाइज एसयूवी बेयॉन (Bayon) की इंडियन मार्केट में शानदार शुरुआत हुई है। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2026 में कंपनी ने बेयॉन की 3,449 यूनिट्स को डीलरशिप तक डिस्पैच किया। कंपनी ने अपनी इस एसयूवी को 26 अक्टूबर को लॉन्च किया था। इसकी बुकिंग 23 सितंबर से शुरू हो गई थी। पहले महीने की बिक्री के साथ यह अक्टूबर में हुंडई की टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल में करीब 5 प्रतिशत और एसयूवी डिस्पैच में 8 पर्सेंट की हिस्सेदार रही।
हुंडई की अब तक की सबसे ज्यादा मंथली सेल
अक्टूबर 2026 में हुंडई मोटर इंडिया ने कुल 62,799 पैसेंजर व्हीकल्स की होलसेल बिक्री दर्ज की। यह कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा मंथली आंकड़ा है। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले इसमें 17 पर्सेंट की बढ़त हुई है। इसमें एसयूवी की हिस्सेदारी 43,689 यूनिट रही, जो ऐनुअली 16 प्रतिशत ज्यादा है।
इस साल के अंत तक आ सकता है क्रैश टेस्ट का रिजल्ट
बेयॉन की बात करें, तो यह 4.2 मीटर लंबी मिडसाइज एसयूवी है। इसे चेन्नई के हुंडई प्लांट में तैयार किया जाता है और यहां से 50 से ज्यादा देशों में लेफ्ट-हैंड और राइट-हैंड ड्राइव कॉन्फिगरेशन में एक्सपोर्ट किया जाता है।
कंपनी की एसयूवी लाइनअप में इसे क्रेटा के नीचे रखा गया है। इसकी कीमत 10 लाख रुपये से 18.15 लाख रुपये के बीच है। यह एसयूवी Global K Enhanced प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। हुंडई का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म को 5-स्टार इंडियन क्रैश टेस्ट स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके Bharat NCAP क्रैश टेस्ट का रिजल्ट इस साल के अंत तक आने की उम्मीद है।
पेट्रोल इंजन और जल्द आएगा CNG वर्जन
हुंडई बेयॉन फिलहाल एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है। यह 4-सिलेंडर इंजन 115hp की पावर और 144Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड मैन्युअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। कंपनी जनवरी 2027 में इसका सीएनजी वर्जन भी लाएगी। इसके साथ बेयॉन भारत में हुंडई की पहली सीएनजी मिडसाइज एसयूवी बन जाएगी। बाजार में इसका मुकाबला मारुति विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टॉस, टाटा सिएरा, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगुन और एमजी एस्टर से है।
अक्टूबर में क्रेटा रही हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार
हुंडई की अक्टूबर 2026 की मॉडल-वाइज सेल में बेयॉन सातवें नंबर पर रही। कंपनी के मौजूदा 10 मॉडल्स में से 6 ने पिछले साल के मुकाबले सेल में ग्रोथ दर्ज की। क्रेटा 17,955 यूनिट्स के साथ कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि, इसी महीने महिंद्रा स्कॉर्पियो की 19,353 यूनिट्स की सेल हुई, जो क्रेटा से ज्यादा है। हुंडई वेन्यू 13,017 यूनिट्स के साथ सेकेंड पोजिशन पर रही। इसकी बिक्री में 11 प्रतिशत की ऐनुअल ग्रोथ हुई है। वहीं, एक्सटर की 8,509 यूनिट्स बिकीं, जो 35 प्रतिशत ज्यादा है। ऑरा ने 7,349 यूनिट्स के साथ 26 पर्सेंट, i20 ने 5,528 यूनिट्स के साथ 37 पर्सेंट और Grand i10 ने 5,458 यूनिट्स के साथ 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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