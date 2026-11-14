पैनोरमिक डिस्प्ले, 6-स्पीकर, सनरूफ, रिवर्स कैमरा, 6 एयरबैग; बेयोन HX5 बना वैल्यू फॉर मनी वैरिएंट
बेयोन HX5 ट्रिम के मैनुअल वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 12.44 लाख रुपए और IVT ऑटोमैटिक वैरिएंट की कीमत 13.84 लाख रुपए है। इसके मैनुअल और ऑटोमैटिक वैरिएंट के बीच 1.40 लाख रुपए का अंतर है।
भारतीय बाजार में हुंडई की न्यू बेयोन अपनी इनिंग्स शुरू कर चुकी है। अक्टूबर में इस SUV की 3,449 यूनिट बिकीं। इस SUV की एक्स-शोरूम कीमते 9.99 लाख रुपए से 17.99 लाख रुपए के बीच हैं। इसके मुख्य ट्रिम लेवल HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 और HX10 हैं। इनमें से HX5 मिड वैरिएंट है। ये वैल्यू-फॉर-मनी (VFM) ट्रिम लगता है। HX5 इसलिए भी खास है क्योंकि यहीं से IVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलना शुरू होता है।
बेयोन HX5 ट्रिम के मैनुअल वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 12.44 लाख रुपए और IVT ऑटोमैटिक वैरिएंट की कीमत 13.84 लाख रुपए है। इसके मैनुअल और ऑटोमैटिक वैरिएंट के बीच 1.40 लाख रुपए का अंतर है। ऐसे में आप इस वैरिएंट को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब हम यहां आपको डिजाइन, इंटीरियर और फीचर्स की पूरी डिटेल बता रहे हैं।
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Hyundai Bayon
₹ 10 - 18.15 लाख
MG Hector
₹ 12.14 - 20 लाख
Mahindra Thar OG
₹ 10.32 - 18.99 लाख
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.59 लाख
बेयोन HX5 ट्रिम का एक्सटीरियर
HX5 में सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, स्लीक LED DRLs और पोजिशनिंग लैम्प्स, LED टेल लैम्प्स और रियर LED टर्न इंडिकेटर्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि, HX5 में डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फ्रंट LED टर्न इंडिकेटर्स और पडेल लैम्प्स नहीं मिलते हैं। बेयोन HX5 में R17 स्टाइल वाले स्टील व्हील्स दिए हैं, जिनमें 215/55 टायर लगे हैं। इसमें मिलने वाला स्पेयर टायर R15 साइज का है, जिसमें 195/65 टायर लगा है। इसमें 505 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। HX5 में बॉडी क्लैडिंग, बॉडी-कलर डोर हैंडल, ब्लैक-आउट पिलर्स, रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना दिया है। इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं।
बेयोन HX5 ट्रिम का इंटीरियर
बेयोन HX5 के इंटीरियर की बात करें इसमें ब्लैक और ऑलिव ग्रे कलर की डुअल-टोन थीम दी गई है। अन्य प्रमुख फीचर्स में डुअल कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले, 4-डॉट स्टीयरिंग व्हील, OTA अपडेट्स, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, वॉयस रिकग्निशन, 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, ब्लूटूथ, वायरलेस चार्जर, टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और स्टीयरिंग पर लगे कंट्रोल्स शामिल हैं। HX5 में सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ, पैडल शिफ्टर्स (IVT), पावर विंडो, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल और हुंडई ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है। HX5 में ड्राइवर सीट की ऊंचाई को मैनुअली एडजस्ट किया जा सकता है।
बेयोन HX5 ट्रिम के सेफ्टी
बेयोन के सभी वैरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर 35 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। HX5 में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर और कैमरा दिए गए हैं। हालांकि, HX5 में फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर नहीं मिलते हैं। अन्य फीचर्स में मैनुअली IRVM, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हेडलैंप एस्कॉर्ट फंक्शन शामिल हैं।
बेयोन HX5 ट्रिम के पावरट्रेन
बेयोन में सिर्फ सिंगल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही मिलता है। यह इंजन 115 PS की पावर और 143.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में 6-स्पीड मैनुअल और IVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन शामिल हैं। अपने सभी जरूरी फीचर्स के चलते बेयोन HX5 ट्रिम ग्राहकों के लिए वैल्यू फॉर मनी (VFM) साबित हो सकता है। भारतीय बाजार में बेयोन का सीधा मुकाबला निसान टेक्टॉन, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, रेनो डस्टर और स्कोडा कुशाक जैसे मॉडल से होता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें