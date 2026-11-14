पैनोरमिक डिस्प्ले, 6-स्पीकर, सनरूफ, रिवर्स कैमरा, 6 एयरबैग; बेयोन HX5 बना वैल्यू फॉर मनी वैरिएंट

बेयोन HX5 ट्रिम के मैनुअल वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 12.44 लाख रुपए और IVT ऑटोमैटिक वैरिएंट की कीमत 13.84 लाख रुपए है। इसके मैनुअल और ऑटोमैटिक वैरिएंट के बीच 1.40 लाख रुपए का अंतर है।

बेयोन HX5 बना वैल्यू फॉर मनी वैरिएंट

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₹ 13,100 /माह से शुरू

भारतीय बाजार में हुंडई की न्यू बेयोन अपनी इनिंग्स शुरू कर चुकी है। अक्टूबर में इस SUV की 3,449 यूनिट बिकीं। इस SUV की एक्स-शोरूम कीमते 9.99 लाख रुपए से 17.99 लाख रुपए के बीच हैं। इसके मुख्य ट्रिम लेवल HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 और HX10 हैं। इनमें से HX5 मिड वैरिएंट है। ये वैल्यू-फॉर-मनी (VFM) ट्रिम लगता है। HX5 इसलिए भी खास है क्योंकि यहीं से IVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलना शुरू होता है।

बेयोन HX5 ट्रिम के मैनुअल वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 12.44 लाख रुपए और IVT ऑटोमैटिक वैरिएंट की कीमत 13.84 लाख रुपए है। इसके मैनुअल और ऑटोमैटिक वैरिएंट के बीच 1.40 लाख रुपए का अंतर है। ऐसे में आप इस वैरिएंट को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब हम यहां आपको डिजाइन, इंटीरियर और फीचर्स की पूरी डिटेल बता रहे हैं।

बेयोन HX5 ट्रिम का एक्सटीरियर

HX5 में सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, स्लीक LED DRLs और पोजिशनिंग लैम्प्स, LED टेल लैम्प्स और रियर LED टर्न इंडिकेटर्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि, HX5 में डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फ्रंट LED टर्न इंडिकेटर्स और पडेल लैम्प्स नहीं मिलते हैं। बेयोन HX5 में R17 स्टाइल वाले स्टील व्हील्स दिए हैं, जिनमें 215/55 टायर लगे हैं। इसमें मिलने वाला स्पेयर टायर R15 साइज का है, जिसमें 195/65 टायर लगा है। इसमें 505 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। HX5 में बॉडी क्लैडिंग, बॉडी-कलर डोर हैंडल, ब्लैक-आउट पिलर्स, रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना दिया है। इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं।

बेयोन HX5 ट्रिम का इंटीरियर

बेयोन HX5 के इंटीरियर की बात करें इसमें ब्लैक और ऑलिव ग्रे कलर की डुअल-टोन थीम दी गई है। अन्य प्रमुख फीचर्स में डुअल कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले, 4-डॉट स्टीयरिंग व्हील, OTA अपडेट्स, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, वॉयस रिकग्निशन, 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, ब्लूटूथ, वायरलेस चार्जर, टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और स्टीयरिंग पर लगे कंट्रोल्स शामिल हैं। HX5 में सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ, पैडल शिफ्टर्स (IVT), पावर विंडो, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल और हुंडई ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है। HX5 में ड्राइवर सीट की ऊंचाई को मैनुअली एडजस्ट किया जा सकता है।

बेयोन HX5 ट्रिम के सेफ्टी

बेयोन के सभी वैरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर 35 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। HX5 में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर और कैमरा दिए गए हैं। हालांकि, HX5 में फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर नहीं मिलते हैं। अन्य फीचर्स में मैनुअली IRVM, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हेडलैंप एस्कॉर्ट फंक्शन शामिल हैं।