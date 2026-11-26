लॉन्च के 24 दिन बाद ही हुंडई की इस SUV पर आए ₹99,988 तक बेनिफिट्स, 31 दिसंबर तक मिलेगा फायदा
हुंडई डीलरशिप से सामने आई डिटेल के मुताबिक, बेयोन के सिलेक्टेड ऑटोमैटिक वेरिएंट पर 99,988 रुपए तक का बेनिफिट दिए जा रहे हैं। यह बेनिफिट्स 26 अक्टूबर के लॉन्च के ठीक 24 दिन बाद आया है, जो 31 दिसंबर तक प्रभावी होगा।
हुंडई अपनी सबसे लेटेस्ट बेयोन SUV (Hyundai Bayon) पर 99,988 रुपए तक के बेनिफिट्स दे रही है। इस बेनिफिट की सबसे खास बात ये है कि बेयोन को लॉन्च हुए अभी महीनाभर भी नहीं हुआ है। बता दें कि बेयोन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपए है। कंपनी ने इसे वेन्यू से ऊपर और क्रेटा से नीचे रखा है। कीमत के मामले में ये क्रेटा से करीब 91,000 रुपए सस्ती है। जनवरी 2027 में कंपनी इसका CNG वैरिएंट भी लॉन्च करेगी। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब एक बार इस बेनिफिट्स के बारे में जान लीजिए।
हुंडई डीलरशिप से सामने आई डिटेल के मुताबिक, बेयोन के सिलेक्टेड ऑटोमैटिक वेरिएंट पर 99,988 रुपए तक का बेनिफिट दिए जा रहे हैं। यह बेनिफिट्स 26 अक्टूबर के लॉन्च के ठीक 24 दिन बाद आया है, जो 31 दिसंबर तक प्रभावी होगा। पहले इस पर सिर्फ 5,000 रुपए का स्क्रैपेज बेनिफिट मिल रहा था। अब इसमें 65,000 रुपए का स्क्रैपेज, 24,189 रुपए की एक्सटेंडेड वारंटी और 10,799 रुपए की टूट-फूट सेफ्टी शामिल हैं। ग्राहकों को किसी तरह का कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा।
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Hyundai Bayon
₹ 10 - 18.15 लाख
MG Hector
₹ 12.14 - 20 लाख
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.59 लाख
MG Astor
₹ 9.79 - 15.5 लाख
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.47 लाख
बेयोन का एक्सटीरियर डिजाइन
इस SUV के फ्रंट में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और L-शेप के डेटाइम रनिंग लैंप (LEDs) हैं, जो टर्न इंडिकेटर्स के तौर पर भी काम करते हैं। कई नए हुंडई मॉडलों से अलग इसमें आगे या पीछे फुली-चौड़ाई वाला लाइट बार नहीं मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें पेटल-स्टाइल 17-इंच के एलॉय व्हील दिए हैं। हुंडई ने फ्लश-फिटिंग यूनिट के बजाय ट्रेडिशनल डोर हैंडल मिलते हैं।
12.3 इंच का टचस्क्रीन सेटअप
इसमें 12.3 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले और 12.3 इंच का टचस्क्रीन शामिल है। HVAC कंट्रोल ठीक नीचे एक वर्टिकल पैनल में रखे गए हैं। कंपनी ने फिजिकल बटन और डायल भी दिया है, जिसमें टचस्क्रीन के नीचे शॉर्टकट बटन का एक बैंड, स्टीयरिंग व्हील पर ज्यादा बटन और सेंटर कंसोल पैनल पर हैप्टिक बटन शामिल हैं। इसमें ड्राइव मोड सिलेक्टर्स के लिए एक स्टैंडअलोन पॉड भी है। इसमें 3 ड्राइव मोड ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट दिए हैं।
बोस साउंड, पैनोरमिक सनरूफ
कार में वेंटिलेटेड सीटें, ड्राइवर की सीट के लिए पावर एडजस्टमेंट, एक बोस साउंड सिस्टम, टाइप-C USB पोर्ट, एक वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइट्स, दो-स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीटें, पीछे की तरफ AC वेंट और एक पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं। इसमें जनरेटिव AI वॉयस असिस्टेंट भी दिया है। कंपनी का दावा है कि ये AI वॉयस असिस्टेंट बातचीत की कमांड को समझ सकता है और उस पर रिस्पॉन्स करता है। इसमें ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, OTA अपडेट भी दिया है।
लेवल 2 ADAS और 9 एयरबैग
सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इनमें लेवल 2 ADAS, 9 एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा सेटअप किया गया है। इसके, सभी चार डिस्क ब्रेक, हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एक टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ऑटो होल्ड के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिलता है। बेयोन को हुंडई के ग्लोबल के एन्हांस्ड प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिसे हुंडई के अनुसार BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल सकती है।
बेयोन के डायमेंशन और राइवल्स
इसकी लंबाई 4,245mm, चौड़ाई 1,810mm और रूफ रेल्स के साथ ऊंचाई 1,605mm है। वहीं, इसका व्हीलबेस 2,600mm लंबा है। SUV का ग्राउंड क्लियरेंस 205mm है। वहीं, इसमें 505 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। CNG सिलेंडर के बाद इसका बूट स्पेस कम हो सकता है। बेयोन का मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हायराइडर, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगुन, सिट्रोन एयरक्रॉस और MG एस्टर जैसी गाड़ियों से होगा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें