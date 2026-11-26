हुंडई डीलरशिप से सामने आई डिटेल के मुताबिक, बेयोन के सिलेक्टेड ऑटोमैटिक वेरिएंट पर 99,988 रुपए तक का बेनिफिट दिए जा रहे हैं। यह बेनिफिट्स 26 अक्टूबर के लॉन्च के ठीक 24 दिन बाद आया है, जो 31 दिसंबर तक प्रभावी होगा।

इस SUV पर आए ₹99,988 तक बेनिफिट्स

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₹ 13,100 /माह से शुरू

हुंडई अपनी सबसे लेटेस्ट बेयोन SUV (Hyundai Bayon) पर 99,988 रुपए तक के बेनिफिट्स दे रही है। इस बेनिफिट की सबसे खास बात ये है कि बेयोन को लॉन्च हुए अभी महीनाभर भी नहीं हुआ है। बता दें कि बेयोन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपए है। कंपनी ने इसे वेन्यू से ऊपर और क्रेटा से नीचे रखा है। कीमत के मामले में ये क्रेटा से करीब 91,000 रुपए सस्ती है। जनवरी 2027 में कंपनी इसका CNG वैरिएंट भी लॉन्च करेगी। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब एक बार इस बेनिफिट्स के बारे में जान लीजिए।

हुंडई डीलरशिप से सामने आई डिटेल के मुताबिक, बेयोन के सिलेक्टेड ऑटोमैटिक वेरिएंट पर 99,988 रुपए तक का बेनिफिट दिए जा रहे हैं। यह बेनिफिट्स 26 अक्टूबर के लॉन्च के ठीक 24 दिन बाद आया है, जो 31 दिसंबर तक प्रभावी होगा। पहले इस पर सिर्फ 5,000 रुपए का स्क्रैपेज बेनिफिट मिल रहा था। अब इसमें 65,000 रुपए का स्क्रैपेज, 24,189 रुपए की एक्सटेंडेड वारंटी और 10,799 रुपए की टूट-फूट सेफ्टी शामिल हैं। ग्राहकों को किसी तरह का कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा।

बेयोन का एक्सटीरियर डिजाइन

इस SUV के फ्रंट में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और L-शेप के डेटाइम रनिंग लैंप (LEDs) हैं, जो टर्न इंडिकेटर्स के तौर पर भी काम करते हैं। कई नए हुंडई मॉडलों से अलग इसमें आगे या पीछे फुली-चौड़ाई वाला लाइट बार नहीं मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें पेटल-स्टाइल 17-इंच के एलॉय व्हील दिए हैं। हुंडई ने फ्लश-फिटिंग यूनिट के बजाय ट्रेडिशनल डोर हैंडल मिलते हैं।

12.3 इंच का टचस्क्रीन सेटअप

इसमें 12.3 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले और 12.3 इंच का टचस्क्रीन शामिल है। HVAC कंट्रोल ठीक नीचे एक वर्टिकल पैनल में रखे गए हैं। कंपनी ने फिजिकल बटन और डायल भी दिया है, जिसमें टचस्क्रीन के नीचे शॉर्टकट बटन का एक बैंड, स्टीयरिंग व्हील पर ज्यादा बटन और सेंटर कंसोल पैनल पर हैप्टिक बटन शामिल हैं। इसमें ड्राइव मोड सिलेक्टर्स के लिए एक स्टैंडअलोन पॉड भी है। इसमें 3 ड्राइव मोड ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट दिए हैं।

बोस साउंड, पैनोरमिक सनरूफ

कार में वेंटिलेटेड सीटें, ड्राइवर की सीट के लिए पावर एडजस्टमेंट, एक बोस साउंड सिस्टम, टाइप-C USB पोर्ट, एक वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइट्स, दो-स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीटें, पीछे की तरफ AC वेंट और एक पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं। इसमें जनरेटिव AI वॉयस असिस्टेंट भी दिया है। कंपनी का दावा है कि ये AI वॉयस असिस्टेंट बातचीत की कमांड को समझ सकता है और उस पर रिस्पॉन्स करता है। इसमें ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, OTA अपडेट भी दिया है।

लेवल 2 ADAS और 9 एयरबैग

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इनमें लेवल 2 ADAS, 9 एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा सेटअप किया गया है। इसके, सभी चार डिस्क ब्रेक, हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एक टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ऑटो होल्ड के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिलता है। बेयोन को हुंडई के ग्लोबल के एन्हांस्ड प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिसे हुंडई के अनुसार BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल सकती है।