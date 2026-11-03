शुरू हुई हुंडई बेयॉन की डिलीवरी, अब वीडियो आया सामने; जानिए फीचर्स से कीमत तक सबकुछ

हुंडई ने 26 अक्टूबर, 2026 को भारतीय मार्केट में अपनी नई एसयूवी बेयॉन (Bayon) लॉन्च की थी। कंपनी की कारों की रेंज में इसे वेन्यू और क्रेटा के बीच रखा गया है। अब इस एसयूवी की डिलीवरी भी शुरू हो गई है।

शुरू हुई हुंडई बेयॉन की डिलीवरी

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हुंडई ने 26 अक्टूबर, 2026 को भारतीय मार्केट में अपनी नई एसयूवी बेयॉन (Bayon) लॉन्च की थी। कंपनी की कारों की रेंज में इसे वेन्यू और क्रेटा के बीच रखा गया है। अब इस एसयूवी की डिलीवरी भी शुरू हो गई है। इस बीच बेयॉन की डिलीवरी का पहला वीडियो सामने आया है। वीडियो में भोपाल के सुरजीत हुंडई डीलरशिप से एक परिवार नई बेयॉन लेकर निकलता दिख रहा है। गाड़ी पर फूलों की माला लगी है, जिससे साफ है कि परिवार ने इसे हाल ही में खरीदा है। वीडियो को यूट्यूब पर कुलदीप भारले ने शेयर किया है। इसमें परिवार को एसयूवी चलाकर डीलरशिप से बाहर निकलते देखा जा सकता है। वीडियो में गाड़ी के टॉप HX10 वैरिएंट होने की बात कही गई है।

कुछ ऐसी है डिजाइन हुंडई बेयॉन को कंपनी के नए ‘आर्ट ऑफ स्टील’ डिजाइन पर तैयार किया गया है। इसका लुक काफी अलग है और कुछ एंगल से यह नई टक्सन के छोटे वर्जन जैसी दिखती है। एसयूवी की लंबाई 4.2 मीटर है और इसे हुंडई के ग्लोबल K प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। कंपनी का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म को भारत एनकैप के 5-स्टार सेफ्टी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके डिजाइन में H-एज LED DRL, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, बड़े व्हील आर्च, 17-इंच अलॉय व्हील, बॉडी क्लैडिंग और पीछे की तरफ LED टेललैंप के बीच ब्लैक बैंड दिया गया है। इसमें डुअल-टोन रियर बंपर और स्पॉइलर भी मिलता है।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स केबिन में बेयॉन को मॉडर्न डैशबोर्ड और कई फीचर्स के साथ पेश किया गया है। इसमें दो 12.3-इंच की स्क्रीन मिलती हैं। एक स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का काम करती है। इसके अलावा टच-बेस्ड ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीटें, ड्राइव मोड, वायरलेस चार्जर, ड्राइवर सीट के लिए पावर एडजस्टमेंट, बोस साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स हैं। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड और पीछे AC वेंट भी दिए गए हैं। एसयूवी में जनरेटिव AI बेस्ड वॉयस असिस्टेंट भी है।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन सेफ्टी के लिए बेयॉन में 6 एयरबैग, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है। इसमें क्रेटा वाला 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 115bhp की पावर और 144Nm का टॉर्क देता है। इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन है। बता दें कि CVT वर्जन का दावा किया गया माइलेज 18.6 किलोमीटर प्रति लीटर है। लॉन्च के समय इसमें टर्बो पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड इंजन नहीं है। कंपनी अगले साल की शुरुआत में इसका CNG वर्जन ला सकती है।