हुंडई बेयोन CNG जनवरी में होगी लॉन्च, मारुति ग्रैंड विटारा से होगा मुकाबला; इन SUVs को भी देगी टक्कर

अभी इस SUV को सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ लाया गया है। अब कंपनी ने बताया कि इसके CNG वैरिएंट जनवरी 2027 में लॉन्च किया जाएगा। यह सेटअप पहले से ही किआ कैरेंस क्लैविस CNG में मिलता है।

हुंडई बेयोन CNG वैरिएंट जनवरी में होगा लॉन्च

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₹ 13,100 /माह से शुरू

हुंडई बेयोन (Hyundai Bayon) की भारतीय बाजार में एंट्री हो चुकी है। कंपनी ने इस SUV को क्रेटा और वेन्यू के बीच में रखा है। ये कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रेटा से करीब 91,000 रुपए सस्ती है। बता दें कि बेयोन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपए है। अभी इस SUV को सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ लाया गया है। अब कंपनी ने बताया कि इसके CNG वैरिएंट जनवरी 2027 में लॉन्च किया जाएगा। यह सेटअप पहले से ही किआ कैरेंस क्लैविस CNG में मिलता है। कंपनी ने इसमें अपनी लेटेस्ट आर्ट ऑफ स्टील डिजाइन का इस्तेमाल किया है।

बेयोन के डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 4,245mm, चौड़ाई 1,810mm और रूफ रेल्स के साथ ऊंचाई 1,605mm है। वहीं, इसका व्हीलबेस 2,600mm लंबा है। SUV का ग्राउंड क्लियरेंस 205mm है। वहीं, इसमें 505 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। CNG सिलेंडर के बाद इसका बूट स्पेस कम हो सकता है। बेयोन का मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हायराइडर, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगुन, सिट्रोन एयरक्रॉस और MG एस्टर जैसी गाड़ियों से होगा।

हुंडई बेयोन की एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पेट्रोल MT पेट्रोल CVT HX2 10 - HX3 10.9 - HX3+ 11.8 - HX5 12.45 13.85 HX6 13.57 14.97 HX8 15.1 16.54 HX10 16.65 18

इसके फ्रंट में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और L-शेप के डेटाइम रनिंग लैंप (LEDs) हैं, जो टर्न इंडिकेटर्स के तौर पर भी काम करते हैं। कई नए हुंडई मॉडलों के विपरीत, इसमें आगे या पीछे पूर्ण-चौड़ाई वाला लाइट बार नहीं मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें पेटल-स्टाइल 17-इंच के एलॉय व्हील दिए हैं। हुंडई ने फ्लश-फिटिंग यूनिट के बजाय ट्रेडिशनल पुल-टाइप के डोर हैंडल का यूज किया है।

हुंडई बेयोन इंटीरियर और फीचर्स बेयोन का इंटीरियर काफी हद तक ब्राजील-स्पेक i20 जैसा दिखता है। इसमें 12.3 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले और 12.3 इंच का टचस्क्रीन शामिल है। HVAC कंट्रोल ठीक नीचे एक वर्टिकल पैनल में रखे गए हैं। कंपनी ने फिजिकल बटन और डायल का अच्छा इस्तेमाल किया है, जिसमें टचस्क्रीन के नीचे शॉर्टकट बटन का एक बैंड, स्टीयरिंग व्हील पर ज्यादा बटन और सेंटर कंसोल पैनल पर हैप्टिक बटन शामिल हैं। इसमें ड्राइव मोड सिलेक्टर्स के लिए एक स्टैंडअलोन पॉड भी है। वहीं, 3 ड्राइव मोड ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट मिलते हैं।

कार के दूसरे फीचर्स में वेंटिलेटेड सीटें, ड्राइवर की सीट के लिए पावर एडजस्टमेंट, एक बोस साउंड सिस्टम, टाइप-C USB पोर्ट, एक वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइट्स, दो-स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीटें, पीछे की तरफ AC वेंट और एक पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं। इसमें जनरेटिव AI वॉयस असिस्टेंट भी दिया है। कंपनी का दावा है कि ये AI वॉयस असिस्टेंट बातचीत की कमांड को समझ सकता है और उस पर रिस्पॉन्स करता है। इसमें ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, OTA अपडेट और भी बहुत कुछ मिलता है।