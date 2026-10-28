बेयोन CNG में मिल सकते हैं 2 सिलेंडर, पूरा बूट स्पेस की मिलेगा; विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, हाइराइडर से मुकाबला
बेयोन के पेट्रोल मॉडल में 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर MPI पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 115 PS की पावर और 143.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन (iVT) के ऑप्शन मिलते हैं।
हुंडई बेयोन (Hyundai Bayon) को सिर्फ सिंगल पेट्रोल इंजन ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। इसमें MT और CVT ऑप्शन मिलेंगे। ऐसे में ग्राहकों तो यह SUV खरीदने में ज्यादा कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। उन्हें सिर्फ मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन चुनना है। हालांकि, जल्द ही इसमें कंपनी CNG का ऑप्शन भी जोड़ने वाली है। कंपनी ने साफ किया है कि जनवरी 2027 में वो बेयोन CNG लॉन्च करेगी। बेयोन CNG भारत में हुंडई की पहली ऐसी मिडसाइज SUV भी होगी, जो ग्रीनर फ्यूल का इस्तेमाल करेगी।
बेयोन का इंजन और ट्रांसमिशन
बेयोन के पेट्रोल मॉडल में 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर MPI पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 115 PS की पावर और 143.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन (iVT) के ऑप्शन मिलते हैं। यही इंजन क्रेटा और सेल्टोस में भी एक ऑप्शन के तौर पर मिलता है। हुंडई अब तक इस इंजन वाली 6 लाख से ज्यादा कारें बेच चुकी है।
बेयोन CNG में भी इसी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, इसकी पावर और टॉर्क आउटपुट थोड़ा कम हो सकता है। अभी इसके ऑफिशियल आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि इसमें लगभग 100 PS की पावर और 125 Nm का टॉर्क मिल सकता है। बेयोन CNG के वैरिएंट में 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। ये साफ नहीं है कि बेयोन CNG में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दिया जाएगा या नहीं।
बेयोन CNG के के सबसे बड़े कॉम्पटीटर में मारुति विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर के CNG वैरिएंट शामिल हैं। इन तीनों ही कारों में 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर K15C डुअलजेट नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। CNG पर चलने पर यह लगभग 87.8 PS की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क देता है। इन तीनों कारों में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इन तीनों CNG कारों का माइलेज 27.02 km/kg है। यह देखना दिलचस्प होगा कि लॉन्च होने पर बेयोन CNG कितना माइलेज देती है।
2 CNG सिलेंडर मिलने की उम्मीद
बेयोन में 505 लीटर कैपेसिटी वाला बूट स्पेस मिलता है। जो इसे सबसे बड़े बूट स्पेस वाली मिडसाइज SUV में से एक बनाता है। अब CNG सिलेंडर लगने से इसका बूट स्पेस कम होने की चिंता है। हालांकि, हुंडई ने भरोसा दिलाया है कि बेयोन CNG में एक ऐसा सेटअप इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे बूट स्पेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संभव है कि बेयोन CNG में गैस टैंक को बूट फ्लोर के नीचे लगाया जाए। हुंडई पहले से ही अपनी एक्सटर Hy-CNG डुओ में इस तरह का सेटअप दे रही है।
किन वैरिएंट में मिलेगा CNG ऑप्शन
अभी यह देखना बाकी है कि बेयोन के किन वैरिएंट में CNG का ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल, इसका पेट्रोल वर्जन 7 अलग-अलग ट्रिम लेवल में आता है, जिसमें HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 और HX10 शामिल है। कुछ चुनिंदा बेस से लेकर मिड-रेंज वैरिएंट में CNG का ऑप्शन मिल सकता है। दूसरी स्ट्रैटजी यह हो सकती है कि कंपनी ज्यादातर ट्रिम्स में CNG का ऑप्शन उपलब्ध कराए। बेयोन की मेन फीचर्स में इसकी अफॉर्डेबल प्राइस, कॉम्पैक्ट डिजाइन, एडवांस्ड टेक फीचर्स और अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन ADAS शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें