बेयोन CNG में मिल सकते हैं 2 सिलेंडर, पूरा बूट स्पेस की मिलेगा; विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, हाइराइडर से मुकाबला

बेयोन के पेट्रोल मॉडल में 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर MPI पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 115 PS की पावर और 143.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन (iVT) के ऑप्शन मिलते हैं।

हुंडई बेयोन (Hyundai Bayon) को सिर्फ सिंगल पेट्रोल इंजन ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। इसमें MT और CVT ऑप्शन मिलेंगे। ऐसे में ग्राहकों तो यह SUV खरीदने में ज्यादा कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। उन्हें सिर्फ मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन चुनना है। हालांकि, जल्द ही इसमें कंपनी CNG का ऑप्शन भी जोड़ने वाली है। कंपनी ने साफ किया है कि जनवरी 2027 में वो बेयोन CNG लॉन्च करेगी। बेयोन CNG भारत में हुंडई की पहली ऐसी मिडसाइज SUV भी होगी, जो ग्रीनर फ्यूल का इस्तेमाल करेगी।

बेयोन का इंजन और ट्रांसमिशन

बेयोन के पेट्रोल मॉडल में 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर MPI पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 115 PS की पावर और 143.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन (iVT) के ऑप्शन मिलते हैं। यही इंजन क्रेटा और सेल्टोस में भी एक ऑप्शन के तौर पर मिलता है। हुंडई अब तक इस इंजन वाली 6 लाख से ज्यादा कारें बेच चुकी है।

बेयोन CNG में भी इसी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, इसकी पावर और टॉर्क आउटपुट थोड़ा कम हो सकता है। अभी इसके ऑफिशियल आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि इसमें लगभग 100 PS की पावर और 125 Nm का टॉर्क मिल सकता है। बेयोन CNG के वैरिएंट में 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। ये साफ नहीं है कि बेयोन CNG में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दिया जाएगा या नहीं।

बेयोन CNG के के सबसे बड़े कॉम्पटीटर में मारुति विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर के CNG वैरिएंट शामिल हैं। इन तीनों ही कारों में 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर K15C डुअलजेट नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। CNG पर चलने पर यह लगभग 87.8 PS की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क देता है। इन तीनों कारों में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इन तीनों CNG कारों का माइलेज 27.02 km/kg है। यह देखना दिलचस्प होगा कि लॉन्च होने पर बेयोन CNG कितना माइलेज देती है।

2 CNG सिलेंडर मिलने की उम्मीद

बेयोन में 505 लीटर कैपेसिटी वाला बूट स्पेस मिलता है। जो इसे सबसे बड़े बूट स्पेस वाली मिडसाइज SUV में से एक बनाता है। अब CNG सिलेंडर लगने से इसका बूट स्पेस कम होने की चिंता है। हालांकि, हुंडई ने भरोसा दिलाया है कि बेयोन CNG में एक ऐसा सेटअप इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे बूट स्पेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संभव है कि बेयोन CNG में गैस टैंक को बूट फ्लोर के नीचे लगाया जाए। हुंडई पहले से ही अपनी एक्सटर Hy-CNG डुओ में इस तरह का सेटअप दे रही है।