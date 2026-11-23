दिग्गज कार निर्माता हुंडई भारतीय मार्केट में अपनी SUV रेंज को लगातार मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में कंपनी की नई SUV बेयॉन (Bayon) को क्रेटा से नीचे के सेगमेंट में पेश किया गया है।

SUV खरीदने वालों के लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकती है हुंडई बेयॉन

सिर्फ 1 मिनट में जानें

₹ 13,100 /माह से शुरू

हुंडई अपनी SUV रेंज को लगातार मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में कंपनी की नई SUV बेयॉन (Bayon) को क्रेटा से नीचे के सेगमेंट में पेश किया गया है। इस SUV में शानदार डिजाइन के साथ प्रीमियम केबिन, एडवांस टेक्नोलॉजी और कई आरामदायक फीचर्स मिलते हैं। कंपनी ने इसे खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया है, जो फैमिली के लिए एक अच्छी और फीचर से भरपूर SUV खरीदना चाहते हैं। भारतीय मार्केट में हुंडई बेयॉन की एक्स-शोरूम कीमत करीब 9.99 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 18.15 लाख रुपये तक जाती है। आइए इसके 5 बड़े फीचर्स के बारे में जानते हैं।

1. शानदार डिजाइन और दमदार लुक हुंडई बेयॉन में कंपनी की 'आर्ट ऑफ स्टील' डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है। इसके फ्रंट में H-Edge LED DRLs और डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैंप दिए गए हैं। इसके अलावा, स्कल्प्टेड बोनट, चौड़े व्हील आर्च और 17-इंच के अलॉय व्हील इसे दमदार SUV लुक देते हैं। पीछे की तरफ स्पोर्टी स्पॉयलर और खास डिजाइन वाली टेललैंप मिलती हैं। इसमें 6 मोनोटोन कलर, 2 मैट फिनिश और 2 डुअल-टोन कलर का ऑप्शन दिया गया है।

2. दो बड़ी स्क्रीन वाला प्रीमियम केबिन इस SUV का सबसे खास फीचर इसका डैशबोर्ड है। इसमें 12.3-इंच की दो बड़ी स्क्रीन दी गई हैं। इनमें एक इंफोटेनमेंट और दूसरी ड्राइवर डिस्प्ले का काम करती है। इसके अलावा, लेदर सीट, एंबिएंट लाइटिंग, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें बोस साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है। हालांकि, इनमें से कुछ फीचर्स चुनिंदा वैरिएंट में ही मिलेंगे।

3. स्पेस और आराम भी भरपूर हुंडई बेयॉन में 2,600mm का व्हीलबेस दिया गया है, जिससे केबिन में अच्छा स्पेस मिलता है। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए रिक्लाइनिंग सीट, रियर AC वेंट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है। आगे की सीटों में वेंटिलेशन की सुविधा मिलती है। कंपनी के अनुसार, इसमें 505 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। हालांकि, यह आंकड़ा पार्सल ट्रे के ऊपर तक सामान रखने पर आधारित है। इसमें सामान रखने के लिए चौड़ा बूट और बड़ा टेलगेट भी मिलता है।

4. ADAS से लैस है एसयूवी टेक्नोलॉजी के मामले में भी बेयॉन काफी आगे है। इसमें Perplexity और SoundHound AI की मदद से तैयार किया गया AI वॉयस असिस्टेंट मिलता है। यह सामान्य बातचीत के जरिए सवालों के जवाब देने और 500 से ज्यादा कमांड समझने में मदद करता है। इसके अलावा, 70 से ज्यादा ब्लूलिंक कनेक्टेड फीचर्स, 19 कंट्रोलर के लिए ओवर-द-एयर अपडेट और लेवल-2+ प्रो ADAS के 23 फीचर्स मिलते हैं। इसमें 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंस जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।