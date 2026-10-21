6 एयरबैग, TPMS, पार्किंग सेंसर, इमरजेंसी स्टॉप; हुंडई बेयोन में मिलेंगे 35+ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स और 10 कलर्स
हुंडई का कहना है कि बेयोन को 5-स्टार इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है। कार में हुंडई स्मार्टसेंस लेवल 2 प्रो ADAS मिलता है, जिसमें ड्राइवर की मदद करने वाले 23 फंक्शन्स शामिल हैं।
हुंडई मोटर इंडिया 26 अक्टूबर को अपनी ऑल न्यू बेयोन (Bayon) लॉन्च करने वाली है। हालांकि, लॉन्च से पहले ही डीलरयार्ड से इसके रियल वर्ल्ड फोटोज पहले ही सामने आ चुके हैं। अब इसके फीचर्स और कलर्स की डिटेल का भी खुलासा हो गया है। इस SUV में 23 फंक्शन्स के साथ हुंडई स्मार्टसेंस लेवल 2 प्रो ADAS मिलेगा। इसके अलावा, इसके सभी वैरिएंट में 35 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलेंगे। कंपनी ने डीलरशिप और वेबसाइट के जरिए 11,000 रुपए का टोकन अमाउंट लेकर इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। बता दें कि इसे कंपनी के पोर्टफोलियो में वेन्यू और क्रेटा के बीच जगह मिलेगी।
5 स्टार सेफ्टी के हिसाब से तैयार
>> बेयोन को हुंडई के ग्लोबल K एन्हांस्ड प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में 69% एडवांस्ड मल्टी-ग्रेड हाई-स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हॉट-स्टैम्प्ड कंपोनेंट्स, अल्ट्रा-हाई-स्ट्रेंथ स्टील और मजबूत स्टील शामिल हैं। हुंडई का कहना है कि बेयोन को 5-स्टार इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है। कार में हुंडई स्मार्टसेंस लेवल 2 प्रो ADAS मिलता है, जिसमें ड्राइवर की मदद करने वाले 23 फंक्शन्स शामिल हैं। हुंडई के मुताबिक, इस कार के सेंसिंग पैकेज में 3 रडार और 12 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं।
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Hyundai Bayon
₹ 9.79 - 15.49 लाख
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.59 लाख
Mahindra Thar OG
₹ 10.32 - 18.99 लाख
Tata Curvv
₹ 10 - 19 लाख
>> SUV के फ्रंट एप्रन, डैशबोर्ड, रियर फ्लोर और साइड के मजबूत हिस्सों जैसी अहम जगहों पर हॉट-स्टैम्प्ड कम्पोनेंट का इस्तेमाल किया गया है। हुंडई के अनुसार, रियर-फ्लोर साइड मेंबर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि पीछे से टक्कर लगने पर बेहतर सेफ्टी मिल सके। साथ ही, इसमें डुअल-बॉक्स कंस्ट्रक्शन, मल्टीपल लोड पाथ और रिंग-टाइप स्ट्रक्चर दिया गया है, जो टक्कर के झटके को पूरी कार में डिवाइड कर देते हैं और केबिन के अंदर तक नुकसान पहुंचने से रोकते हैं।
हुंडई बेयोन के सेफ्टी पैकेज
बेयोन को ग्लोबल के एन्हांस्ड प्लेटफार्म पर तैयार किया गया है। इसके बॉडी कंस्ट्रक्शन में 69% एडवांस्ड मल्टी-ग्रेड हाई स्ट्रैंथ स्टील मिलती है। इसमें पूरी रेंज में 80 से ज्यादा सुरक्षा फीचर्स मिलते हैं। वहीं, सभी वैरिएंट में 35 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसमें हुंडई स्मार्टसेंस लेवल 2 प्रो ADAS मिलता है, जिसमें ड्राइवर की मदद करने वाले 23 फंक्शन्स शामिल हैं। हुंडई के मुताबिक, इस कार के सेंसिंग पैकेज में 3 रडार और 12 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। कैमरा असिस्टेंस के तौर पर इसमें सराउंड व्यू मॉनिटर और ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर मिलता है। हाईवे असिस्टेंस केलिए इसमें हाईवे ड्राइविंग असिस्ट, स्टॉप एंड गो और लेन फॉलोइंग असिस्ट के साथ स्मार्ट क्रूज कंट्रोल मिलता है।
स्टैंडर्ड तौर पर मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स
बेयोन के सभी वैरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर जो सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं उसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रो, हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रोलओवर सेंसर, थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट और सीटबेल्ट रिमाइंडर, ISOFIX माउंट, रियर पार्किंग सेंसर, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, बर्गलर अलार्म, हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन और सेंट्रल लॉकिंग शामिल है।
हुंडई बेयोन के कलर्स की डिटेल
बेयोन में कुल 10 कलर ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें मोनोटोन, डुअल-टोन और मैट ऑप्शन मिलेंगे। मोनोटोन कलर ऑप्शन में टाइटेनियम ब्लैक, क्लासी ब्लू, एटलस व्हाइट, फाइरी रेड, गोल्डन ब्रॉन्ज और इकोट्रॉनिक ग्रे शामिल हैं। डुअल-टोन कलर ऑप्शन में एटलस व्हाइट के साथ ब्लैक रूफ और फायरी रेड के साथ ब्लैक रूफ शामिल है। वहीं, मैट कलर ऑप्शन में टाइटेनियम ब्लैक मैट और क्लासी ब्लू मैट शामिल हैं।
हुंडई बेयोन का इंजन
हुंडई बेयोन में 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर MPi पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 115 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ग्राहकों के पास 6-स्पीड मैनुअल या IVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। इसमें हाइब्रिड और CNG ऑप्शन मिलेगा या नहीं, इसका खुलासा 26 अक्टूबर को होगा। इसकी एक्सपेक्टेड एक्स-शोरूम कीमतें 10 लाख से 15.50 लाख रुपए के करीब हो सकती हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें