6 एयरबैग, TPMS, पार्किंग सेंसर, इमरजेंसी स्टॉप; हुंडई बेयोन में मिलेंगे 35+ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स और 10 कलर्स

हुंडई का कहना है कि बेयोन को 5-स्टार इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है। कार में हुंडई स्मार्टसेंस लेवल 2 प्रो ADAS मिलता है, जिसमें ड्राइवर की मदद करने वाले 23 फंक्शन्स शामिल हैं।

26 अक्टूबर को लॉन्च होगी बेयोन

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₹ 12,900 /माह से शुरू

हुंडई मोटर इंडिया 26 अक्टूबर को अपनी ऑल न्यू बेयोन (Bayon) लॉन्च करने वाली है। हालांकि, लॉन्च से पहले ही डीलरयार्ड से इसके रियल वर्ल्ड फोटोज पहले ही सामने आ चुके हैं। अब इसके फीचर्स और कलर्स की डिटेल का भी खुलासा हो गया है। इस SUV में 23 फंक्शन्स के साथ हुंडई स्मार्टसेंस लेवल 2 प्रो ADAS मिलेगा। इसके अलावा, इसके सभी वैरिएंट में 35 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलेंगे। कंपनी ने डीलरशिप और वेबसाइट के जरिए 11,000 रुपए का टोकन अमाउंट लेकर इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। बता दें कि इसे कंपनी के पोर्टफोलियो में वेन्यू और क्रेटा के बीच जगह मिलेगी।

5 स्टार सेफ्टी के हिसाब से तैयार >> बेयोन को हुंडई के ग्लोबल K एन्हांस्ड प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में 69% एडवांस्ड मल्टी-ग्रेड हाई-स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हॉट-स्टैम्प्ड कंपोनेंट्स, अल्ट्रा-हाई-स्ट्रेंथ स्टील और मजबूत स्टील शामिल हैं। हुंडई का कहना है कि बेयोन को 5-स्टार इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है। कार में हुंडई स्मार्टसेंस लेवल 2 प्रो ADAS मिलता है, जिसमें ड्राइवर की मदद करने वाले 23 फंक्शन्स शामिल हैं। हुंडई के मुताबिक, इस कार के सेंसिंग पैकेज में 3 रडार और 12 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं।

>> SUV के फ्रंट एप्रन, डैशबोर्ड, रियर फ्लोर और साइड के मजबूत हिस्सों जैसी अहम जगहों पर हॉट-स्टैम्प्ड कम्पोनेंट का इस्तेमाल किया गया है। हुंडई के अनुसार, रियर-फ्लोर साइड मेंबर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि पीछे से टक्कर लगने पर बेहतर सेफ्टी मिल सके। साथ ही, इसमें डुअल-बॉक्स कंस्ट्रक्शन, मल्टीपल लोड पाथ और रिंग-टाइप स्ट्रक्चर दिया गया है, जो टक्कर के झटके को पूरी कार में डिवाइड कर देते हैं और केबिन के अंदर तक नुकसान पहुंचने से रोकते हैं।

हुंडई बेयोन के सेफ्टी पैकेज

बेयोन को ग्लोबल के एन्हांस्ड प्लेटफार्म पर तैयार किया गया है। इसके बॉडी कंस्ट्रक्शन में 69% एडवांस्ड मल्टी-ग्रेड हाई स्ट्रैंथ स्टील मिलती है। इसमें पूरी रेंज में 80 से ज्यादा सुरक्षा फीचर्स मिलते हैं। वहीं, सभी वैरिएंट में 35 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसमें हुंडई स्मार्टसेंस लेवल 2 प्रो ADAS मिलता है, जिसमें ड्राइवर की मदद करने वाले 23 फंक्शन्स शामिल हैं। हुंडई के मुताबिक, इस कार के सेंसिंग पैकेज में 3 रडार और 12 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। कैमरा असिस्टेंस के तौर पर इसमें सराउंड व्यू मॉनिटर और ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर मिलता है। हाईवे असिस्टेंस केलिए इसमें हाईवे ड्राइविंग असिस्ट, स्टॉप एंड गो और लेन फॉलोइंग असिस्ट के साथ स्मार्ट क्रूज कंट्रोल मिलता है।

स्टैंडर्ड तौर पर मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स

बेयोन के सभी वैरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर जो सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं उसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रो, हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रोलओवर सेंसर, थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट और सीटबेल्ट रिमाइंडर, ISOFIX माउंट, रियर पार्किंग सेंसर, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, बर्गलर अलार्म, हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन और सेंट्रल लॉकिंग शामिल है।

हुंडई बेयोन के कलर्स की डिटेल

बेयोन में कुल 10 कलर ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें मोनोटोन, डुअल-टोन और मैट ऑप्शन मिलेंगे। मोनोटोन कलर ऑप्शन में टाइटेनियम ब्लैक, क्लासी ब्लू, एटलस व्हाइट, फाइरी रेड, गोल्डन ब्रॉन्ज और इकोट्रॉनिक ग्रे शामिल हैं। डुअल-टोन कलर ऑप्शन में एटलस व्हाइट के साथ ब्लैक रूफ और फायरी रेड के साथ ब्लैक रूफ शामिल है। वहीं, मैट कलर ऑप्शन में टाइटेनियम ब्लैक मैट और क्लासी ब्लू मैट शामिल हैं।