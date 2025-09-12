9-इंच टचस्क्रीन, बैक कैमरा, कीलेस एंट्री; धड़ल्ले से बिकने वाली ये कार नए GST से हो गई ₹76316 सस्ती

इस कार को 22 सितंबर से खरीदना सस्ता होने वाला है। दरअसल, नए GST स्लैब का असर इस कार पर भी देखने को मिल रहा है। पहले इसके शुरुआती E वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 6,54,100 रुपए थी, जो अब घटकर 5,98,320 रुपए हो गई है। यानी इसमें 55,780 रुपए टैक्स की कटौती हो गई है।

देश के ऑटो बाजार में मारुति डिजायर सेडान सेगमेंट में नंबर-1 कार है। डिजायर को टक्कर देने का काम हुंडई ऑरा करती है। ऑरा कीमत के मामले में डिजायर से सस्ती है। वहीं, कई शानदार फीचर्स से भी लैस है। ऐसे में अब इस कार को 22 सितंबर से खरीदना और भी सस्ता होने वाला है। दरअसल, नए GST स्लैब का असर इस कार पर भी देखने को मिल रहा है। पहले इसके शुरुआती E वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 6,54,100 रुपए थी, जो अब घटकर 5,98,320 रुपए हो गई है। यानी इसमें 55,780 रुपए टैक्स की कटौती हो गई है। कुल मिलाकर वैरिएंट के हिसाब से इसमें 76,316 रुपए का फायदा मिलेगा। चलिए इसके सभी वैरिएंट की कीमतों पर नजर डालते हैं।

हुंडई ऑरा की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें नंबर वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत GST में कटौती चेंज % 1 E 6,54,100 5,98,320 55,780 9.32 2 E CNG 7,54,800 6,90,432 64,368 9.32 3 S 7,38,200 6,75,248 62,952 9.32 4 SAMT (new) - 7,38,821 - - 5 S CNG 8,37,000 7,65,622 71,378 9.32 6 Corporate 7,48,190 6,84,386 63,804 9.32 7 SX 8,14,700 7,53,548 61,152 8.12 8 SX CNG 9,11,000 8,41,635 69,365 8.24 9 SX+ 8,94,900 8,18,584 76,316 9.32 10 SX (0) 8,71,200 7,99,833 71,367 8.92

हुंडई ऑरा में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन यूनिट के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन 83 PS का पावर और 113.8 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। 1.2-लीटर बाय-फ्यूल पेट्रोल इंजन के साथ एक CNG वर्जन भी होगा जो 69 PS का पावर और 95.2 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 28 km/kg तक है।

हुंडई ने ऑरा के फेसलिफ्ट वर्जन में 30 से ज्यादा नए सेफ्टी फीचर्स को जोड़ा है। इसमें साइड और कर्टन एयरबैग के साथ ग्राहकों को 4 एयरबैग्स स्टैंडर्ड और 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन मिलेगा। कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं। इसमें फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। इसमें न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप दिए हैं।

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।