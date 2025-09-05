डिजायर के ग्राहकों को खींचने वाली इस कार में अब 9-इंच टचस्क्रीन, रियर कैमरा, कीलेस एंट्री मिलेगी; कीमत में बढ़ गई

कंपनी ने ऑरा के SX ट्रिम को अपडेट किया है। अब इसमें कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। इसे कॉर्पोरेट और SX+ के बीच में रखा गया है। अब ये ट्रिम 9,000 रुपए ज्यादा महंगा है। SX ट्रिम, टॉप-स्पेक ऑरा SX(O) से नीचे है और पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है।

हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाले सेडान ऑरा को इस महीने से महंगा कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने ऑरा के SX ट्रिम को अपडेट किया है। अब इसमें कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। इसे कॉर्पोरेट और SX+ के बीच में रखा गया है। अब ये ट्रिम 9,000 रुपए ज्यादा महंगा है। SX ट्रिम, टॉप-स्पेक ऑरा SX(O) से नीचे है और पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है। ऑरा कंपनी की मोस्ट डिमांडिंग कारों में एक है। इसका सीधा मुकाबला मारुति डिजायार और टाटा टिगोर से होता है। हालांकि, कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 654,100 रुपए ही है।

हुंडई ऑरा की वैरिएंट वाइज कीमतें वैरिएंट पेट्रोल-MT पेट्रोल-AMT CNG-MT E ₹6.54 लाख - ₹7.55 लाख S ₹7.38 लाख ₹8.08 लाख ₹8.37 लाख Corporate ₹7.48 लाख - ₹8.47 लाख SX ₹8.23 लाख (नया) - ₹9.20 लाख (नया) SX+ - ₹8.95 लाख - SX(O) ₹8.74 लाख - -

ऑरा SX ट्रिम में पहले से उपलब्ध सुविधाओं के अलावा मुख्य विशेषताओं में 8-इंच टचस्क्रीन, रियर कैमरा, कीलेस एंट्री और गो, और 15-इंच एलॉय व्हील शामिल हैं। प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और एक ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम अब लिस्ट का हिस्सा हैं। ये सुविधाएं पहले टॉप-स्पेक SX+ AMT और SX(O) MT वैरिएंट तक ही सीमित थीं। अब ऑरा SX पेट्रोल-MT और CNG-MT की कीमतें क्रमशः 8.24 लाख रुपए और 9.20 लाख रुपए हो गई हैं, जिससे इन वैरिएंट की कीमतों में 9,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

हुंडई ऑरा में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन यूनिट के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन 83 PS का पावर और 113.8 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। 1.2-लीटर बाय-फ्यूल पेट्रोल इंजन के साथ एक CNG वर्जन भी होगा जो 69 PS का पावर और 95.2 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 28 km/kg तक है।