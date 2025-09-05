Hyundai Aura SX price increases by Rs 9,000 with new features डिजायर के ग्राहकों को खींचने वाली इस कार में अब 9-इंच टचस्क्रीन, रियर कैमरा, कीलेस एंट्री मिलेगी; कीमत में बढ़ गई, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Aura SX price increases by Rs 9,000 with new features

डिजायर के ग्राहकों को खींचने वाली इस कार में अब 9-इंच टचस्क्रीन, रियर कैमरा, कीलेस एंट्री मिलेगी; कीमत में बढ़ गई

कंपनी ने ऑरा के SX ट्रिम को अपडेट किया है। अब इसमें कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। इसे कॉर्पोरेट और SX+ के बीच में रखा गया है। अब ये ट्रिम 9,000 रुपए ज्यादा महंगा है। SX ट्रिम, टॉप-स्पेक ऑरा SX(O) से नीचे है और पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 03:07 PM
share Share
Follow Us on
डिजायर के ग्राहकों को खींचने वाली इस कार में अब 9-इंच टचस्क्रीन, रियर कैमरा, कीलेस एंट्री मिलेगी; कीमत में बढ़ गई

हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाले सेडान ऑरा को इस महीने से महंगा कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने ऑरा के SX ट्रिम को अपडेट किया है। अब इसमें कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। इसे कॉर्पोरेट और SX+ के बीच में रखा गया है। अब ये ट्रिम 9,000 रुपए ज्यादा महंगा है। SX ट्रिम, टॉप-स्पेक ऑरा SX(O) से नीचे है और पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है। ऑरा कंपनी की मोस्ट डिमांडिंग कारों में एक है। इसका सीधा मुकाबला मारुति डिजायार और टाटा टिगोर से होता है। हालांकि, कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 654,100 रुपए ही है।

हुंडई ऑरा की वैरिएंट वाइज कीमतें
वैरिएंटपेट्रोल-MTपेट्रोल-AMTCNG-MT
E₹6.54 लाख-₹7.55 लाख
S₹7.38 लाख₹8.08 लाख₹8.37 लाख
Corporate₹7.48 लाख-₹8.47 लाख
SX₹8.23 लाख (नया)-₹9.20 लाख (नया)
SX+-₹8.95 लाख-
SX(O)₹8.74 लाख--

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer

₹ 10 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Toyota Rumion

Toyota Rumion

₹ 10.54 - 13.83 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Suzuki Ertiga

₹ 9.12 - 13.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki XL6

Maruti Suzuki XL6

₹ 11.94 - 14.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Carens

Kia Carens

₹ 11.41 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Carens Clavis

Kia Carens Clavis

₹ 11.5 - 21.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

ऑरा SX ट्रिम में पहले से उपलब्ध सुविधाओं के अलावा मुख्य विशेषताओं में 8-इंच टचस्क्रीन, रियर कैमरा, कीलेस एंट्री और गो, और 15-इंच एलॉय व्हील शामिल हैं। प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और एक ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम अब लिस्ट का हिस्सा हैं। ये सुविधाएं पहले टॉप-स्पेक SX+ AMT और SX(O) MT वैरिएंट तक ही सीमित थीं। अब ऑरा SX पेट्रोल-MT और CNG-MT की कीमतें क्रमशः 8.24 लाख रुपए और 9.20 लाख रुपए हो गई हैं, जिससे इन वैरिएंट की कीमतों में 9,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

ये भी पढ़ें:भारत में शुरू हुई टेस्ला कार की डिलीवरी, बहुत खास हैं कंपनी के पहले ग्राहक

हुंडई ऑरा में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन यूनिट के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन 83 PS का पावर और 113.8 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। 1.2-लीटर बाय-फ्यूल पेट्रोल इंजन के साथ एक CNG वर्जन भी होगा जो 69 PS का पावर और 95.2 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 28 km/kg तक है।

ये भी पढ़ें:मारुति की 3 सबसे सेफ कार, भारत NCAP में इनके लोहे को मिली 5-स्टार रेटिंग

हुंडई ने ऑरा के फेसलिफ्ट वर्जन में 30 से ज्यादा नए सेफ्टी फीचर्स को जोड़ा है। इसमें साइड और कर्टन एयरबैग के साथ ग्राहकों को 4 एयरबैग्स स्टैंडर्ड और 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन मिलेगा। कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं। इसमें फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। इसमें न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप दिए हैं।

Hyundai Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।