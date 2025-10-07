डिजायर पर भारी ना पड़ जाए ऑरा का ऑफर! इस महीने ₹1.14 लाख के बेनिफिट मिल रहे; कीमत ₹5.98 लाख

पिछले कुछ महीने में ऑरा की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। GST 2.0 ने इसकी कीमत में 76,316 रुपए की कटौती हुई है। जिससे इसे खरीदना भी आसान हो गया है। अब इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 5.98 लाख रुपए हो गई है।

भारतीय बाजार के सेडान सेगमेंट में मारुति डिजायर को डायरेक्ट टक्कर देने वाली कार हुंडई ऑरा है। ये डिजायर के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। पिछले कुछ महीने में ऑरा की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। GST 2.0 ने इसकी कीमत में 76,316 रुपए की कटौती हुई है। जिससे इसे खरीदना भी आसान हो गया है। अब इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 5.98 लाख रुपए हो गई है। वहीं, कंपनी इस कार पर 38,000 रुपए तक के बेनफिट भी दे रही है। इस तरह, इस कार पर दिवाली के मौके पर करीब 1.14 लाख रुपए तक के फायदे लिए जा सकते हैं।

हुंडई ऑरा पर डिस्काउंट अक्टूबर 2025 वैरिएंट कैश डिस्काउंट POI/क्लासिक एक्सचेंज (H-प्रॉमिस) OR एडिशनल स्क्रैपेज रूरल स्कीम टोटल MT SX New Trim 10,000 3,000 - 5,000 3,000 18,000 Other Petrol (MT & AMT) 20,000 3,000 - 5,000 3,000 25,000 E CNG 10,000 3,000 - 5,000 3,000 18,000 SX CNG New Trim 20,000 3,000 - 5,000 3,000 28,000 Other CNG Trim 30,000 3,000 - 5,000 3,000 38,000

हुंडई ऑरा के शुरुआती कीमत E वैरिएंट के लिए 6,54,100 रुपए थी, जो GST 2.0 से 55,780 रुपए घटकर 5,98,320 रुपए हो गई है। वहीं, ऑरा के SX+ वैरिएंट पर सबसे ज्यादा कटौती हुई है। पहले इसकी कीमत 8,94,900 रुपए थी, जो अब 8,18,584 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 76,316 रुपए की कटौती हुई है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतें देखते हैं।

हुंडई ऑरा की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर E 6,54,100 5,98,320 55,780 E CNG 7,54,800 6,90,432 64,368 S 7,38,200 6,75,248 62,952 S AMT (new) - 7,38,821 - S CNG 8,37,000 7,65,622 71,378 Corporate 7,48,190 6,84,386 63,804 SX 8,14,700 7,53,548 61,152 SX CNG 9,11,000 8,41,635 69,365 SX+ 8,94,900 8,18,584 76,316 SX (O) 8,71,200 7,99,833 71,367

हुंडई ऑरा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हुंडई ऑरा फेसलिफ्ट में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसे या तो 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन यूनिट के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन 83 PS का पावर और 113.8 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। 1.2-लीटर बाय-फ्यूल पेट्रोल इंजन के साथ एक CNG वर्जन भी होगा जो 69 PS का पावर और 95.2 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट कर सकता है। इसकी मौजूदा कीमत 6,54,100 रुपए है, जो अब घटकर 5,98,320 रुपए हो गई है।

हुंडई ने ऑरा के फेसलिफ्ट वर्जन में 30 से ज्यादा नए सेफ्टी फीचर्स को जोड़ा है। इसमें साइड और कर्टन एयरबैग के साथ ग्राहकों को 4 एयरबैग्स स्टैंडर्ड और 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन मिलेगा। कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं। इसमें फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। इसमें न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप दिए हैं।

ऑरा फेसलिफ्ट में क्रूज कंट्रोल और बेस्ट-इन-सेगमेंट 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें ईको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट और कूल्ड ग्लोव बॉक्स शामिल हैं। डैशबोर्ड पर फ्रेश ग्रे अपहोल्स्ट्री और वेवी पैटर्न जैसी सुविधाओं के साथ इंटीरियर्स को सजाया गया है। कंपनी इस कार पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी भी ऑफर कर रही है। इसकी कॉम्पटीटर मारुति डिजायर पर 2 साल या 40 हजार किलोमीटर की वारंटी देती है।