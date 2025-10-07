Hyundai Aura Rs 38000 Discount October 2025 डिजायर पर भारी ना पड़ जाए ऑरा का ऑफर! इस महीने ₹1.14 लाख के बेनिफिट मिल रहे; कीमत ₹5.98 लाख, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Aura Rs 38000 Discount October 2025

डिजायर पर भारी ना पड़ जाए ऑरा का ऑफर! इस महीने ₹1.14 लाख के बेनिफिट मिल रहे; कीमत ₹5.98 लाख

पिछले कुछ महीने में ऑरा की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। GST 2.0 ने इसकी कीमत में 76,316 रुपए की कटौती हुई है। जिससे इसे खरीदना भी आसान हो गया है। अब इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 5.98 लाख रुपए हो गई है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 10:06 AM
share Share
Follow Us on
डिजायर पर भारी ना पड़ जाए ऑरा का ऑफर! इस महीने ₹1.14 लाख के बेनिफिट मिल रहे; कीमत ₹5.98 लाख
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Hyundai Auraarrow

भारतीय बाजार के सेडान सेगमेंट में मारुति डिजायर को डायरेक्ट टक्कर देने वाली कार हुंडई ऑरा है। ये डिजायर के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। पिछले कुछ महीने में ऑरा की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। GST 2.0 ने इसकी कीमत में 76,316 रुपए की कटौती हुई है। जिससे इसे खरीदना भी आसान हो गया है। अब इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 5.98 लाख रुपए हो गई है। वहीं, कंपनी इस कार पर 38,000 रुपए तक के बेनफिट भी दे रही है। इस तरह, इस कार पर दिवाली के मौके पर करीब 1.14 लाख रुपए तक के फायदे लिए जा सकते हैं।

हुंडई ऑरा पर डिस्काउंट अक्टूबर 2025
वैरिएंटकैश डिस्काउंटPOI/क्लासिकएक्सचेंज (H-प्रॉमिस)ORएडिशनल स्क्रैपेजरूरल स्कीमटोटल
MT SX New Trim10,0003,000-5,0003,00018,000
Other Petrol (MT & AMT)20,0003,000-5,0003,00025,000
E CNG10,0003,000-5,0003,00018,000
SX CNG New Trim20,0003,000-5,0003,00028,000
Other CNG Trim30,0003,000-5,0003,00038,000

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Aura

Hyundai Aura

₹ 6.54 - 9.11 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Triber

Renault Triber

₹ 5.76 - 8.6 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kiger

Renault Kiger

₹ 6.3 - 11.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tigor

Tata Tigor

₹ 6 - 9.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Dzire

Maruti Suzuki Dzire

₹ 6.84 - 10.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Amaze

Honda Amaze

₹ 8.1 - 11.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

हुंडई ऑरा के शुरुआती कीमत E वैरिएंट के लिए 6,54,100 रुपए थी, जो GST 2.0 से 55,780 रुपए घटकर 5,98,320 रुपए हो गई है। वहीं, ऑरा के SX+ वैरिएंट पर सबसे ज्यादा कटौती हुई है। पहले इसकी कीमत 8,94,900 रुपए थी, जो अब 8,18,584 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 76,316 रुपए की कटौती हुई है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतें देखते हैं।

हुंडई ऑरा की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
E6,54,1005,98,32055,780
E CNG7,54,8006,90,43264,368
S7,38,2006,75,24862,952
S AMT (new)-7,38,821-
S CNG8,37,0007,65,62271,378
Corporate7,48,1906,84,38663,804
SX8,14,7007,53,54861,152
SX CNG9,11,0008,41,63569,365
SX+8,94,9008,18,58476,316
SX (O)8,71,2007,99,83371,367
ये भी पढ़ें:हुंडई की जिस कार की कीमत ₹5.50 लाख भी नहीं, उस पर आई ₹55000 की छूट

हुंडई ऑरा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

हुंडई ऑरा फेसलिफ्ट में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसे या तो 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन यूनिट के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन 83 PS का पावर और 113.8 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। 1.2-लीटर बाय-फ्यूल पेट्रोल इंजन के साथ एक CNG वर्जन भी होगा जो 69 PS का पावर और 95.2 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट कर सकता है। इसकी मौजूदा कीमत 6,54,100 रुपए है, जो अब घटकर 5,98,320 रुपए हो गई है।

हुंडई ने ऑरा के फेसलिफ्ट वर्जन में 30 से ज्यादा नए सेफ्टी फीचर्स को जोड़ा है। इसमें साइड और कर्टन एयरबैग के साथ ग्राहकों को 4 एयरबैग्स स्टैंडर्ड और 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन मिलेगा। कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं। इसमें फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। इसमें न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप दिए हैं।

ये भी पढ़ें:6 एयरबैग और 33Km का माइलेज, देश की सबसे कार पर आया ₹1 लाख का डिस्काउंट

ऑरा फेसलिफ्ट में क्रूज कंट्रोल और बेस्ट-इन-सेगमेंट 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें ईको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट और कूल्ड ग्लोव बॉक्स शामिल हैं। डैशबोर्ड पर फ्रेश ग्रे अपहोल्स्ट्री और वेवी पैटर्न जैसी सुविधाओं के साथ इंटीरियर्स को सजाया गया है। कंपनी इस कार पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी भी ऑफर कर रही है। इसकी कॉम्पटीटर मारुति डिजायर पर 2 साल या 40 हजार किलोमीटर की वारंटी देती है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Hyundai Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।