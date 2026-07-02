गजब के स्पेस वाली हुंडई सेडान, माइलेज 28Km और कीमत सिर्फ ₹5.98 लाख; जुलाई में मिल रही इतनी सस्ती

मारुति डिजायर के बाद इसे देश की दूसरी सबसे ज्यााद बिकने वाली सेडान भी है। इसी पॉपुलैरिटी की वजह से इस पर डिस्काउंट तो मिल रहा है, लेकिन दूसरे मॉडल की तुलना में काफी कम है। जुलाई में कंपनी इस सबसे ज्यादा बिकने वाली ऑरा पर 30,000 रुपए तक के बेनिनिट दे रही है।

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हुंडई इंडिया के लिए सेडान सेगमेंट में ऑरा तेजी से आगे बढ़ रही है। ये मारुति डिजायर के बाद इसे देश की दूसरी सबसे ज्यााद बिकने वाली सेडान भी है। इसी पॉपुलैरिटी की वजह से इस पर डिस्काउंट तो मिल रहा है, लेकिन दूसरे मॉडल की तुलना में काफी कम है। जुलाई में कंपनी इस सबसे ज्यादा बिकने वाली ऑरा पर 30,000 रुपए तक के बेनिनिट दे रही है। इससे पहले कंपनी जून में इस पर 25,000 का डिस्काउंट दे रही थी। इस डिस्काउंट में 20,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, 5000 रुपए का स्क्रैपेज ऑफर और 5000 रुपए के दूसरे ऑफर शामिल हैं। इस कार की की एक्स-शोरूम कीमतें 5.98 लाख रुपए से 8.60 लाख रुपए तक हैं। भारत में इसका मुकाबला, मारुति डिजायर के साथ होंडा अमेज और टाटा टिगोर से होता है।

हुंडई ऑरा का इंजन, फीचर्स और सेफ्टी

हुंडई ऑरा में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसे या तो 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन यूनिट के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन 83 PS का पावर और 113.8 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। 1.2-लीटर बाय-फ्यूल पेट्रोल इंजन के साथ एक CNG वर्जन भी होगा जो 69 PS का पावर और 95.2 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके CNG का माइलेज 28Km है। कंपनी इस कार पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी भी ऑफर कर रही है। इसकी कॉम्पटीटर मारुति डिजायर पर 2 साल या 40 हजार किलोमीटर की वारंटी देती है।

ऑरा फेसलिफ्ट में क्रूज कंट्रोल और बेस्ट-इन-सेगमेंट 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें ईको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट और कूल्ड ग्लॉव बॉक्स शामिल हैं। डैशबोर्ड पर फ्रेश ग्रे अपहोल्स्ट्री और वेवी पैटर्न जैसी सुविधाओं के साथ इंटीरियर्स को सजाया गया है। इसमें फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। इसमें न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप दिए हैं।

हुंडई ने ऑरा के फेसलिफ्ट वर्जन में 30 से ज्यादा नए सेफ्टी फीचर्स को जोड़ा है। इसमें साइड और कर्टन एयरबैग के साथ ग्राहकों को 4 एयरबैग्स स्टैंडर्ड और 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन मिलेगा। कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं। ग्राहक इसकी वारंटी को एक्स्टेंडेड वारंटी पैकेज खरीदकर वारंटी को 7 साल तक बढ़ा सकेंगे।