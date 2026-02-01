Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Aura Record Clocked 7,978 Units In January 2026
डिजायर के लिए बजी खतरे की घंटी! ₹5.98 लाख की इस सेडान को 7978 लोगों ने खरीदा, माइलेज 28Km

डिजायर के लिए बजी खतरे की घंटी! ₹5.98 लाख की इस सेडान को 7978 लोगों ने खरीदा, माइलेज 28Km

संक्षेप:

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने जनवरी में 59,107 यूनिट की बिक्री के साथ इस साल का शानदार आगाज किया है। कंपनी के इस शानदार आंकड़े में उसकी सबसे सस्ती ऑरा सेडान का भी रोल रहा। दरअसल, ऑरा को उसकी लॉन्च के बाद से जनवरी 2026 में अब तक की सबसे बड़ी बिक्री मिली है।

Feb 01, 2026 02:04 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Hyundai Auraarrow

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने जनवरी में 59,107 यूनिट की बिक्री के साथ इस साल का शानदार आगाज किया है। कंपनी के इस शानदार आंकड़े में उसकी सबसे सस्ती ऑरा सेडान का भी रोल रहा। दरअसल, ऑरा को उसकी लॉन्च के बाद से जनवरी 2026 में अब तक की सबसे बड़ी बिक्री मिली है। बता दें कि पिछले महीने इसकी 7978 यूनिट बिकी हैं। वेन्यू की डिमांड का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली CNG कार भी है। खासकर कमर्शियल सेगमेंट में इसकी बिक्री जमकर हो रही है। ऑरा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹5.98 लाख रुपए है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 1.04 करोड़
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं

हुंडई ऑरा का इंजन, फीचर्स और सेफ्टी

हुंडई ऑरा में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसे या तो 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन यूनिट के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन 83 PS का पावर और 113.8 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। 1.2-लीटर बाय-फ्यूल पेट्रोल इंजन के साथ एक CNG वर्जन भी होगा जो 69 PS का पावर और 95.2 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके CNG का माइलेज 28Km है। कंपनी इस कार पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी भी ऑफर कर रही है। इसकी कॉम्पटीटर मारुति डिजायर पर 2 साल या 40 हजार किलोमीटर की वारंटी देती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Aura

Hyundai Aura

₹ 5.98 - 8.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tigor

Tata Tigor

₹ 5.49 - 8.74 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Xpres

Tata Xpres

₹ 5.59 - 6.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Dzire

Maruti Suzuki Dzire

₹ 6.26 - 9.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:जनवरी में खेल कर गई ये SUV, इसे गुपचुप 12413 लोगों ने खरीद डाला

ऑरा फेसलिफ्ट में क्रूज कंट्रोल और बेस्ट-इन-सेगमेंट 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें ईको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट और कूल्ड ग्लॉव बॉक्स शामिल हैं। डैशबोर्ड पर फ्रेश ग्रे अपहोल्स्ट्री और वेवी पैटर्न जैसी सुविधाओं के साथ इंटीरियर्स को सजाया गया है। इसमें फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। इसमें न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप दिए हैं।

ये भी पढ़ें:नया मॉडल आते ही इस SUV को महीनेभर में मिल गए 19000 ग्राहक, कीमत ₹5.59 लाख

हुंडई ने ऑरा के फेसलिफ्ट वर्जन में 30 से ज्यादा नए सेफ्टी फीचर्स को जोड़ा है। इसमें साइड और कर्टन एयरबैग के साथ ग्राहकों को 4 एयरबैग्स स्टैंडर्ड और 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन मिलेगा। कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं। ग्राहक इसकी वारंटी को एक्स्टेंडेड वारंटी पैकेज खरीदकर वारंटी को 7 साल तक बढ़ा सकेंगे।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Hyundai Hyundai Creta Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।