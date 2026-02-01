डिजायर के लिए बजी खतरे की घंटी! ₹5.98 लाख की इस सेडान को 7978 लोगों ने खरीदा, माइलेज 28Km
हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने जनवरी में 59,107 यूनिट की बिक्री के साथ इस साल का शानदार आगाज किया है। कंपनी के इस शानदार आंकड़े में उसकी सबसे सस्ती ऑरा सेडान का भी रोल रहा। दरअसल, ऑरा को उसकी लॉन्च के बाद से जनवरी 2026 में अब तक की सबसे बड़ी बिक्री मिली है। बता दें कि पिछले महीने इसकी 7978 यूनिट बिकी हैं। वेन्यू की डिमांड का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली CNG कार भी है। खासकर कमर्शियल सेगमेंट में इसकी बिक्री जमकर हो रही है। ऑरा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹5.98 लाख रुपए है।
हुंडई ऑरा का इंजन, फीचर्स और सेफ्टी
हुंडई ऑरा में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसे या तो 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन यूनिट के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन 83 PS का पावर और 113.8 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। 1.2-लीटर बाय-फ्यूल पेट्रोल इंजन के साथ एक CNG वर्जन भी होगा जो 69 PS का पावर और 95.2 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके CNG का माइलेज 28Km है। कंपनी इस कार पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी भी ऑफर कर रही है। इसकी कॉम्पटीटर मारुति डिजायर पर 2 साल या 40 हजार किलोमीटर की वारंटी देती है।
ऑरा फेसलिफ्ट में क्रूज कंट्रोल और बेस्ट-इन-सेगमेंट 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें ईको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट और कूल्ड ग्लॉव बॉक्स शामिल हैं। डैशबोर्ड पर फ्रेश ग्रे अपहोल्स्ट्री और वेवी पैटर्न जैसी सुविधाओं के साथ इंटीरियर्स को सजाया गया है। इसमें फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। इसमें न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप दिए हैं।
हुंडई ने ऑरा के फेसलिफ्ट वर्जन में 30 से ज्यादा नए सेफ्टी फीचर्स को जोड़ा है। इसमें साइड और कर्टन एयरबैग के साथ ग्राहकों को 4 एयरबैग्स स्टैंडर्ड और 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन मिलेगा। कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं। ग्राहक इसकी वारंटी को एक्स्टेंडेड वारंटी पैकेज खरीदकर वारंटी को 7 साल तक बढ़ा सकेंगे।
