महंगी हुई डिजायर के टक्कर वाली ये माइलेज कार, सबसे ज्यादा बढ़ी इस वैरिएंट की कीमत; अब 12,000 तक ज्यादा लगेंगे

महंगी हुई डिजायर के टक्कर वाली ये माइलेज कार, सबसे ज्यादा बढ़ी इस वैरिएंट की कीमत; अब 12,000 तक ज्यादा लगेंगे

संक्षेप:

जनवरी 2026 में हुंडई ऑरा की कीमतों में बदलाव हुआ है। अब इसकी कीमतें 12,000 रुपये तक बढ़ गई हैं। आइए जानते हैं कि मारुति डिजायर के टक्कर वाली इस कार का कौन सा वैरिएंट सबसे ज्यादा महंगा हुआ है।

Jan 05, 2026 12:55 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नए साल की शुरुआत के साथ ही हुंडई ने 2026 ऑरा की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने ऑरा की कीमतों में 12,000 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। हुंडई ऑरा 2026 की कीमतें अब 6 लाख रुपये से शुरू होकर 8.54 लाख रुपये तक जाती हैं। आइए नीचे दिए गए चार्ट में 2026 ऑरा के प्रत्येक वैरिएंट की पुरानी और नई कीमतों की तुलना करते हैं और जानते हैं कि कितनी बढ़ोतरी की गई है।

हुंडई ऑरा एक्स-शोरूम प्राइस (जनवरी 2026)

पुरानी VS नई कीमत की तुलना

1.2L नॉर्मल पेट्रोल-मेनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
ERs. 5,98,320Rs. 1,670Rs. 5,99,9900.28%
SRs. 6,75,248Rs. 10,252Rs. 6,85,5001.52%
कॉर्पोरेटRs. 6,84,386Rs. 4,614Rs. 6,89,0000.67%
SXRs. 7,53,548Rs. 10,452Rs. 7,64,0001.39%
SX (O)Rs. 7,99,833Rs. 10,157Rs. 8,09,9901.27%
1.2L नॉर्मल पेट्रोल-ऑटो (AMT)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
SRs. 7,38,821Rs. 1,169Rs. 7,39,9900.16%
SX PlusRs. 8,18,584Rs. 10,416Rs. 8,29,0001.27%
1.2L CNG-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
ERs. 6,90,432Rs. 568Rs. 6,91,0000.08%
SRs. 7,65,622Rs. 10,378Rs. 7,76,0001.36%
कॉर्पोरेटRs. 7,74,760Rs. 10,240Rs. 7,85,0001.32%
SXRs. 8,41,635Rs. 12,365Rs. 8,54,0001.47%

ऊपर चार्ट में देखने से पता चलता है कि 1.2 लीटर सीएनजी-मैनुअल इंजन वाले SX वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 12,365 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो प्रतिशत के हिसाब से यह 1.52% तक की बढ़ोतरी है। (S-V3Cars)

