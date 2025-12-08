हजारों रुपये सस्ती हुई डिजायर, अमेज के टक्कर वाली ₹6 लाख से कम की ये कार, अब खरीदने की मचेगी लूट!
हुंडई अपनी पॉपुलर सेडान ऑरा पर दिसंबर, 2025 में हजारों रुपये की छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान हुंडई ऑरा (Hyundai Aura) खरीदने पर अधिकतम 33,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
भारतीय ग्राहकों के बीच सेडान कारों की डिमांड हमेशा से रही है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई सेडान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, हुंडई अपनी पॉपुलर सेडान ऑरा पर दिसंबर, 2025 में हजारों रुपये की छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान हुंडई ऑरा (Hyundai Aura) खरीदने पर अधिकतम 33,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं हुंडई ऑरा के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन
हुंडई ऑरा में पावरट्रेन के तौर पर ग्राहकों को 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 83bhp की अधिकतम पावर और 114Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। इसके अलावा, कार में सीएनजी का भी ऑप्शन मिलता है। यह कार सीएनजी मोड पर 69bhp की अधिकतम पावर और 95.2Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है।
इतनी है ऑरा की कीमत
हुंडई ऑरा में 8-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और ऑटो हैडलाइट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं, कार में 6-एयरबैग भी मौजूद हैं। मार्केट में हुंडई ऑरा का मुकाबला मारुति डिजायर और होंडा अमेज जैसी कारों से होता है। हुंडई ऑरा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.98 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 8.42 लाख रुपये तक जाती है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
