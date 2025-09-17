₹1.20 लाख से ज्यादा का बेनिफिट, डिजायर पर भारी ना पड़ जाए ये प्रीमियम सेडान! कीमत ₹6 लाख से कम

ये एकमात्र ऐसी सेडान है जो डिजायर को सीधे टक्कर देती है। ऐसे में इस महीने इस कार को खरीदने का शानदार मौका भी है। दरअसल, एक तरफ जहां GST ने इस कार को 71,367 रुपए सस्ता बना दिया है। तो दूसरी तरफ, इस कंपनी भी इस पर 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है।

भारतीय बाजार के सेडान सेगमेंट में मारुति डिजायर के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार हुंडई ऑरा है। ये एकमात्र ऐसी सेडान है जो डिजायर को सीधे टक्कर देती है। ऐसे में इस महीने इस कार को खरीदने का शानदार मौका भी है। दरअसल, एक तरफ जहां GST ने इस कार को 71,367 रुपए सस्ता बना दिया है। तो दूसरी तरफ, इस कंपनी भी इस पर 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इस तरह इस कार पर कुल 1.20 लाख रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट हासिल किया जा सकता है। ऑरा के CNG वैरिएंट की डिमांड हाई है। ऑरा के पेट्रोल (MT & AMT) पर 40,000 रुपए, CNG E पर 20,000 रुपए और अन्य CNG वैरिएंट पर 50,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है।

हुंडई ऑरा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हुंडई ऑरा फेसलिफ्ट में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसे या तो 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन यूनिट के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन 83 PS का पावर और 113.8 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। 1.2-लीटर बाय-फ्यूल पेट्रोल इंजन के साथ एक CNG वर्जन भी होगा जो 69 PS का पावर और 95.2 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट कर सकता है। इसकी मौजूदा कीमत 6,54,100 रुपए है, जो अब घटकर 5,98,320 रुपए हो गई है।

हुंडई ने ऑरा के फेसलिफ्ट वर्जन में 30 से ज्यादा नए सेफ्टी फीचर्स को जोड़ा है। इसमें साइड और कर्टन एयरबैग के साथ ग्राहकों को 4 एयरबैग्स स्टैंडर्ड और 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन मिलेगा। कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं। इसमें फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। इसमें न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप दिए हैं।

ऑरा फेसलिफ्ट में क्रूज कंट्रोल और बेस्ट-इन-सेगमेंट 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें ईको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट और कूल्ड ग्लोव बॉक्स शामिल हैं। डैशबोर्ड पर फ्रेश ग्रे अपहोल्स्ट्री और वेवी पैटर्न जैसी सुविधाओं के साथ इंटीरियर्स को सजाया गया है। कंपनी इस कार पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी भी ऑफर कर रही है। इसकी कॉम्पटीटर मारुति डिजायर पर 2 साल या 40 हजार किलोमीटर की वारंटी देती है।