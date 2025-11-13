₹5.98 लाख की ये सेडान डिजायर के हजारों ग्राहकों को खींच रही, इस महीने ₹43000 सस्ती भी मिल रही

संक्षेप: कंपनी इस महीने ऑरा पर 43,000 रुपए का डिस्काउंट भी दे रही है। यानी इसे खरीदने में कम पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.98 लाख रुपए है। बता दें कि ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा CNG वैरिएंट पर मिलेगा। चलिए फटाफट ऑरा के सभी वैरिएंट के डिस्काउंट को देखते हैं।

भारत के सेडान सेगमेंट में मारुति डिजायर के बाद जिस दूसरे मॉडल का दबदबा है वो हुंडई ऑरा है। पिछले कुछ महीने में ऑरा की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। कंपनी इस महीने ऑरा पर 43,000 रुपए का डिस्काउंट भी दे रही है। यानी इसे खरीदने में कम पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.98 लाख रुपए है। बता दें कि ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा CNG वैरिएंट पर मिलेगा। चलिए फटाफट ऑरा के सभी वैरिएंट के डिस्काउंट को देखते हैं।

हुंडई ऑरा डिस्काउंट नवंबर 2025 डिस्काउंट टाइप डिस्काउंट HYUNDAI AURA CNG कैश Rs. 25,000 एक्सचेंज Rs. 10,000 स्क्रैपेज Rs. 15,000 कॉर्पोरेट/रूरल Rs. 3,000 टोटल Rs. 43,000 हुंडई ऑरा पेट्रोल (MT/AMT; Except SX) कैश Rs. 15,000 एक्सचेंज Rs. 10,000 स्क्रैपेज Rs. 15,000 कॉर्पोरेट/रूरल Rs. 3,000 टोटल Rs. 33,000 हुंडई ऑरा CNG (E) कैश Rs. 10,000 स्क्रैपेज Rs. 5,000 कॉर्पोरेट/रूरल Rs. 3,000 टोटल Rs. 18,000 हुंडई ऑरा पेट्रोल-MT SX कैश Rs. 5,000 एक्सचेंज Rs. 10,000 स्क्रैपेज Rs. 15,000 कॉर्पोरेट/रूरल Rs. 3,000 टोटल Rs. 23,000 हुंडई ऑरा CNG-MT SX कैश Rs. 15,000 एक्सचेंज Rs. 10,000 स्क्रैपेज Rs. 15,000 कॉर्पोरेट/रूरल Rs. 3,000 टोटल Rs. 33,000

हुंडई ऑरा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हुंडई ऑरा फेसलिफ्ट में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसे या तो 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन यूनिट के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन 83 PS का पावर और 113.8 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। 1.2-लीटर बाय-फ्यूल पेट्रोल इंजन के साथ एक CNG वर्जन भी होगा जो 69 PS का पावर और 95.2 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट कर सकता है। इसकी मौजूदा कीमत 6,54,100 रुपए है, जो अब घटकर 5,98,320 रुपए हो गई है।

हुंडई ने ऑरा के फेसलिफ्ट वर्जन में 30 से ज्यादा नए सेफ्टी फीचर्स को जोड़ा है। इसमें साइड और कर्टन एयरबैग के साथ ग्राहकों को 4 एयरबैग्स स्टैंडर्ड और 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन मिलेगा। कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं। इसमें फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। इसमें न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप दिए हैं।

ऑरा फेसलिफ्ट में क्रूज कंट्रोल और बेस्ट-इन-सेगमेंट 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें ईको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट और कूल्ड ग्लोव बॉक्स शामिल हैं। डैशबोर्ड पर फ्रेश ग्रे अपहोल्स्ट्री और वेवी पैटर्न जैसी सुविधाओं के साथ इंटीरियर्स को सजाया गया है। कंपनी इस कार पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी भी ऑफर कर रही है। इसकी कॉम्पटीटर मारुति डिजायर पर 2 साल या 40 हजार किलोमीटर की वारंटी देती है।