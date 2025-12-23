धड़ाधड़ बिकने वाली हुंडई ऑरा हुई टैक्स फ्री! लोगों को मिल रहा ‌₹90000 का फायदा, 31 दिसंबर तक ही ऑफर

संक्षेप: हुंडई मोटर्स इंडिया के पोर्टफोलियो में पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक सभी तरह के फोर-व्हीलर शामिल हैं। उसके पोर्टफोलियो में ऑरा पॉपुलर सेडान है। नए GST के बाद इसकी कीमत में 10% कै टैक्स कम हो गया है। वहीं, नए GST का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी पड़ा है।

हुंडई मोटर्स इंडिया के पोर्टफोलियो में पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक सभी तरह के फोर-व्हीलर शामिल हैं। उसके पोर्टफोलियो में ऑरा पॉपुलर सेडान है। नए GST के बाद इसकी कीमत में 10% का टैक्स कम हो गया है। वहीं, नए GST का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी पड़ा है। दरअसल, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD पर जवानों से 18% की जगह सिर्फ 14% GST ही लिया जाता है। Cars24 के मुताबिक, हुंडई ऑरा की CSD पर शुरुआती कीमत सिर्फ 5.97 लाख रुपए है। जबकि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.74 लाख रुपए है। यानी यहां ये 77000 रुपए सस्ती है। वहीं, वैरिएंट के आधार पर करीब 90,000 रुपए का टैक्स बचाया जा सकता है।

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (CSD) पर स्विफ्ट की कीमतों के बारे में जानने से पहले CSD के बारे में समझते हैं। दरअसल, CSD रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एकमात्र स्वामित्व वाला उद्यम है। भारत में अहमदाबाद, बागडोगरा, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 34 CSD डिपो हैं। यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित है। भारतीय आबादी के एक चुनिंदा हिस्से को भोजन, चिकित्सा वस्तुओं, घरेलू आवश्यकताओं और यहां तक ​​कि कारों को अफॉर्डेबल कीमतों के साथ बेचते हैं। CSD से कार खरीदने के लिए एलिजेबल ग्राहकों में सर्विंग और रिटायर्ड सशस्त्र बल कर्मी, सैन्य कर्मियों की विधवाएं और भूतपूर्व सैनिक और डिफेंस सिविलियन शामिल हैं।

हुंडई ऑरा की CSD और एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट CSD प्राइस ऑरा S ₹5.97 लाख ऑरा Sx ₹6.78 लाख ऑरा S CNG ₹6.71 लाख ऑरा Sx+ AMT ₹7.28 लाख

हुंडई ऑरा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हुंडई ने ऑरा के फेसलिफ्ट वर्जन में 30 से ज्यादा नए सेफ्टी फीचर्स को जोड़ा है। इसमें साइड और कर्टन एयरबैग के साथ ग्राहकों को 4 एयरबैग्स स्टैंडर्ड और 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन मिलेगा। कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं। इसमें फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। इसमें न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप दिए हैं।

हुंडई ऑरा फेसलिफ्ट में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसे या तो 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन यूनिट के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन 83 PS का पावर और 113.8 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। 1.2-लीटर बाय-फ्यूल पेट्रोल इंजन के साथ एक CNG वर्जन भी होगा जो 69 PS का पावर और 95.2 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट कर सकता है।