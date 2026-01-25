हुंडई के लिए ₹6.90 लाख की इस CNG कार का चला जादू, 49464 लोगों ने खरीद डाला; ये एक्सटर या i10 नहीं

संक्षेप: हुंडई मोटर इंडिया के लिए सेडान सेगमेंट में ऑरा तेजी से आगे बढ़ रही है। ये देश के सेडान सेगमेंट में मारुति डिजायर के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। ऑरा को कमर्शियल यानी टैक्सी सेगमेंट में काफी पसंद किया जा रहा है। ऑरा की सेल्स में इसके CNG मॉडल की हाई डिमांड का भी रोल है।

Jan 25, 2026 09:17 pm IST

हुंडई मोटर इंडिया के लिए सेडान सेगमेंट में ऑरा तेजी से आगे बढ़ रही है। ये देश के सेडान सेगमेंट में मारुति डिजायर के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। ऑरा को कमर्शियल यानी टैक्सी सेगमेंट में काफी पसंद किया जा रहा है। ऑरा की सेल्स में इसके CNG मॉडल की हाई डिमांड का भी रोल है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2025 में ऑरा हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली CNG कार रही। इसकी कुल 49,464 यूनिट बिकीं। जबकि एक्सटर 18,528 यूनिट के साथ दूसरे और ग्रैंड i10 निओस 11,275 यूनिट के साथ तीसरे स्थान पर रही। ऑरा CNG का माइलेज 28Km है। वहीं, इसकी CNG वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.90 लाख रुपए है।

हुंडई ऑरा का इंजन, फीचर्स और सेफ्टी हुंडई ऑरा में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसे या तो 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन यूनिट के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन 83 PS का पावर और 113.8 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। 1.2-लीटर बाय-फ्यूल पेट्रोल इंजन के साथ एक CNG वर्जन भी होगा जो 69 PS का पावर और 95.2 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट कर सकता है। कंपनी इस कार पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी भी ऑफर कर रही है। इसकी कॉम्पटीटर मारुति डिजायर पर 2 साल या 40 हजार किलोमीटर की वारंटी देती है।

ऑरा फेसलिफ्ट में क्रूज कंट्रोल और बेस्ट-इन-सेगमेंट 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें ईको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट और कूल्ड ग्लॉव बॉक्स शामिल हैं। डैशबोर्ड पर फ्रेश ग्रे अपहोल्स्ट्री और वेवी पैटर्न जैसी सुविधाओं के साथ इंटीरियर्स को सजाया गया है। इसमें फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। इसमें न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप दिए हैं।