हुंडई के लिए ₹6.90 लाख की इस CNG कार का चला जादू, 49464 लोगों ने खरीद डाला; ये एक्सटर या i10 नहीं

हुंडई के लिए ₹6.90 लाख की इस CNG कार का चला जादू, 49464 लोगों ने खरीद डाला; ये एक्सटर या i10 नहीं

संक्षेप:

हुंडई मोटर इंडिया के लिए सेडान सेगमेंट में ऑरा तेजी से आगे बढ़ रही है। ये देश के सेडान सेगमेंट में मारुति डिजायर के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। ऑरा को कमर्शियल यानी टैक्सी सेगमेंट में काफी पसंद किया जा रहा है। ऑरा की सेल्स में इसके CNG मॉडल की हाई डिमांड का भी रोल है।

Jan 25, 2026 09:17 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हुंडई मोटर इंडिया के लिए सेडान सेगमेंट में ऑरा तेजी से आगे बढ़ रही है। ये देश के सेडान सेगमेंट में मारुति डिजायर के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। ऑरा को कमर्शियल यानी टैक्सी सेगमेंट में काफी पसंद किया जा रहा है। ऑरा की सेल्स में इसके CNG मॉडल की हाई डिमांड का भी रोल है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2025 में ऑरा हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली CNG कार रही। इसकी कुल 49,464 यूनिट बिकीं। जबकि एक्सटर 18,528 यूनिट के साथ दूसरे और ग्रैंड i10 निओस 11,275 यूनिट के साथ तीसरे स्थान पर रही। ऑरा CNG का माइलेज 28Km है। वहीं, इसकी CNG वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.90 लाख रुपए है।

हुंडई ऑरा का इंजन, फीचर्स और सेफ्टी

हुंडई ऑरा में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसे या तो 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन यूनिट के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन 83 PS का पावर और 113.8 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। 1.2-लीटर बाय-फ्यूल पेट्रोल इंजन के साथ एक CNG वर्जन भी होगा जो 69 PS का पावर और 95.2 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट कर सकता है। कंपनी इस कार पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी भी ऑफर कर रही है। इसकी कॉम्पटीटर मारुति डिजायर पर 2 साल या 40 हजार किलोमीटर की वारंटी देती है।

ये भी पढ़ें:टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली CNG कार, इसके आसपास भी नहीं नंबर-1 नेक्सन

ऑरा फेसलिफ्ट में क्रूज कंट्रोल और बेस्ट-इन-सेगमेंट 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें ईको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट और कूल्ड ग्लॉव बॉक्स शामिल हैं। डैशबोर्ड पर फ्रेश ग्रे अपहोल्स्ट्री और वेवी पैटर्न जैसी सुविधाओं के साथ इंटीरियर्स को सजाया गया है। इसमें फुटवेल लाइटिंग, टाइप सी फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। इसमें न्यू LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप दिए हैं।

ये भी पढ़ें:6 एयरबैग की सेफ्टी, 34Km का माइलेज; ₹4.98 लाख की ये CNG कार सेगमेंट में बनी No-1

हुंडई ने ऑरा के फेसलिफ्ट वर्जन में 30 से ज्यादा नए सेफ्टी फीचर्स को जोड़ा है। इसमें साइड और कर्टन एयरबैग के साथ ग्राहकों को 4 एयरबैग्स स्टैंडर्ड और 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन मिलेगा। कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं। ग्राहक इसकी वारंटी को एक्स्टेंडेड वारंटी पैकेज खरीदकर वारंटी को 7 साल तक बढ़ा सकेंगे।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
