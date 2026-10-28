डिजायर, अमेज या एरिस नहीं; इस CNG सेडान को सितंबर में 7278 लोगों ने खरीदा; माइलेज 28Km, कीमत ₹7.90 लाख

ये हुंडई के लिए CNG सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। ऑरा को CNG के 3 वैरिएंट में खरीद जा सकता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.90 लाख रुपए है। CNG पर ये 28Km/Kg तक का माइलेज देती है।

इस CNG सेडान को सितंबर में 7278 लोगों ने खरीदा

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देश के CNG सेडान सेगमेंट में मारुति डिजायर का एक तरफा दबदबा है। सितंबर में इसकी 12,026 CNG यूनिट बिकीं। हालांकि, सालाना आधार पर डिजायर को 4% की डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ, इसे टक्कर देने वाली हुंडई ऑरा ने CNG सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। दरअसल, ऑरा के CNG वैरिएंट की 7,278 यूनिट बिकीं। इस तरह, ये हुंडई के लिए CNG सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। ऑरा को CNG के 3 वैरिएंट में खरीद जा सकता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.90 लाख रुपए है। CNG पर ये 28Km/Kg तक का माइलेज देती है। भारत में इसका मुकाबला, डिजायर समेत होंडा अमेज, टाटा एरिस से होता है।

हुंडई बेस्ट सेलिंग CNG कार सेल्स सितंबर 2026 रैंक मॉडल सितंबर 2026 सितंबर 2025 ग्रोथ % YoY 1 ऑरा 7,278 4,979 0.46 2 एक्सटर 2,972 1,913 0.55 3 ग्रैंड I10 1,658 1,041 0.59

हुंडई बेस्ट सेलिंग CNG कार सेल्स की बात करें तो ऑरा की सितंबर 2026 में 7,278 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 4,979 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-द-साल के आधार पर 0.46% की ग्रोथ मिली। एक्सटर की सितंबर 2026 में 2,972 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,913 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-द-साल के आधार पर 0.55% की ग्रोथ मिली। ग्रैंड I10 की सितंबर 2026 में 1,658 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,041 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-द-साल के आधार पर 0.59% की ग्रोथ मिली।

हुंडई ऑरा CNG की एक्स-शओरूम कीमतें वैरिएंट कीमतें ऑरा 1.2 CNG MT S CNG 7.90 लाख रुपए ऑरा 1.2 CNG MT Corporate CNG 7.99 लाख रुपए ऑरा 1.2 CNG MT SX CNG 8.68 लाख रुपए

ऑरा में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन यूनिट के साथ जुड़ा है। यह इंजन 83 PS का पावर और 113.8 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। 1.2-लीटर बाय-फ्यूल पेट्रोल इंजन के साथ एक CNG वर्जन भी मिलता है, जो 69 PS का पावर और 95.2 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके CNG का माइलेज करीब 28Km तक है।

इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। कार के अंदर ईको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट और कूल्ड ग्लॉव बॉक्स दिया है। इसमें फुटवेल लाइटिंग, टाइप C फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) के साथ क्रूज कंट्रोल दिया है। इसमें LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप दिए हैं।