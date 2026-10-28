डिजायर, अमेज या एरिस नहीं; इस CNG सेडान को सितंबर में 7278 लोगों ने खरीदा; माइलेज 28Km, कीमत ₹7.90 लाख
ये हुंडई के लिए CNG सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। ऑरा को CNG के 3 वैरिएंट में खरीद जा सकता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.90 लाख रुपए है। CNG पर ये 28Km/Kg तक का माइलेज देती है।
देश के CNG सेडान सेगमेंट में मारुति डिजायर का एक तरफा दबदबा है। सितंबर में इसकी 12,026 CNG यूनिट बिकीं। हालांकि, सालाना आधार पर डिजायर को 4% की डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ, इसे टक्कर देने वाली हुंडई ऑरा ने CNG सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। दरअसल, ऑरा के CNG वैरिएंट की 7,278 यूनिट बिकीं। इस तरह, ये हुंडई के लिए CNG सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। ऑरा को CNG के 3 वैरिएंट में खरीद जा सकता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.90 लाख रुपए है। CNG पर ये 28Km/Kg तक का माइलेज देती है। भारत में इसका मुकाबला, डिजायर समेत होंडा अमेज, टाटा एरिस से होता है।
|हुंडई बेस्ट सेलिंग CNG कार सेल्स सितंबर 2026
|रैंक
|मॉडल
|सितंबर 2026
|सितंबर 2025
|ग्रोथ % YoY
|1
|ऑरा
|7,278
|4,979
|0.46
|2
|एक्सटर
|2,972
|1,913
|0.55
|3
|ग्रैंड I10
|1,658
|1,041
|0.59
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Hyundai Aura
₹ 6 - 8.6 लाख
Tata Aeris
₹ 5.29 - 9.74 लाख
Toyota Glanza
₹ 6.99 - 10.98 लाख
Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.31 - 9.54 लाख
Honda Amaze
₹ 7.65 - 10 लाख
Mahindra Thar OG
₹ 10.32 - 18.99 लाख
हुंडई बेस्ट सेलिंग CNG कार सेल्स की बात करें तो ऑरा की सितंबर 2026 में 7,278 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 4,979 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-द-साल के आधार पर 0.46% की ग्रोथ मिली। एक्सटर की सितंबर 2026 में 2,972 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,913 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-द-साल के आधार पर 0.55% की ग्रोथ मिली। ग्रैंड I10 की सितंबर 2026 में 1,658 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,041 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-द-साल के आधार पर 0.59% की ग्रोथ मिली।
|हुंडई ऑरा CNG की एक्स-शओरूम कीमतें
|वैरिएंट
|कीमतें
|ऑरा 1.2 CNG MT S CNG
|7.90 लाख रुपए
|ऑरा 1.2 CNG MT Corporate CNG
|7.99 लाख रुपए
|ऑरा 1.2 CNG MT SX CNG
|8.68 लाख रुपए
ऑरा में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन यूनिट के साथ जुड़ा है। यह इंजन 83 PS का पावर और 113.8 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। 1.2-लीटर बाय-फ्यूल पेट्रोल इंजन के साथ एक CNG वर्जन भी मिलता है, जो 69 PS का पावर और 95.2 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके CNG का माइलेज करीब 28Km तक है।
इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। कार के अंदर ईको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पावर आउटलेट और कूल्ड ग्लॉव बॉक्स दिया है। इसमें फुटवेल लाइटिंग, टाइप C फ्रंट USB चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) के साथ क्रूज कंट्रोल दिया है। इसमें LED DRLs और कनेक्टेड डिजाइन के साथ LED टेल लैंप दिए हैं।
ऑरा में 30 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसमें 6 एयरबैग्स दिए हैं, जिसमें साइड और कर्टन एयरबैग भी शामिल हैं। कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं। अपनी इन्हीं खूबियों के चलते ऑरा भारतीय बाजार में तेजी से पॉपुलर हुई है। वहीं, अब ये कंपनी की मोस्ट सेलिंग कारों में से एक बन चुकी है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें