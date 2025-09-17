Hyundai August 2025 Sales Analysis Creta, Venue, Aura, Exter, Alcazar, Check all details इस कंपनी ने महिंद्रा से फिर छीनी नंबर-2 की कुर्सी, इस SUV के दम पर जीत ली जंग; पिछले महीने ताबड़तोड़ 44,001 कारें सेल, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai August 2025 Sales Analysis Creta, Venue, Aura, Exter, Alcazar, Check all details

इस कंपनी ने महिंद्रा से फिर छीनी नंबर-2 की कुर्सी, इस SUV के दम पर जीत ली जंग; पिछले महीने ताबड़तोड़ 44,001 कारें सेल

अगस्त 2025 में हुंडई ने महिंद्रा से फिर से नंबर-2 की कुर्सी छीन ली है। इसकी बेस्ट सेलिंग क्रेटा रही। इसके अलावा वेन्यू और ऑरा ने भी कमान संभाली है। आइए इसकी बिक्री डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 11:53 AM
share Share
Follow Us on
इस कंपनी ने महिंद्रा से फिर छीनी नंबर-2 की कुर्सी, इस SUV के दम पर जीत ली जंग; पिछले महीने ताबड़तोड़ 44,001 कारें सेल

भारत के ऑटो सेक्टर में अगस्त 2025 का महीना हुंडई इंडिया के लिए खास रहा। कंपनी ने 44,001 यूनिट्स की बिक्री दर्ज कर महिंद्रा को पछाड़कर फिर से नंबर-2 की पोजिशन हासिल कर ली। हालांकि, यह आंकड़ा पिछले साल अगस्त 2024 (49,525 यूनिट्स) से करीब 11% कम है, लेकिन जुलाई 2025 के 43,973 यूनिट्स की तुलना में लगभग समान रहा। आइए कंपनी की बिक्री डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:5-स्टार सेफ्टी वाली विक्टोरिस के सभी वैरिएंट में नंही मिलेगा ADAS, देखें डिटेल

अगस्त 2025 में हुंडई की बिक्री

अगस्त 2025 में हुंडई क्रेटा (Creta) की बिक्री 15,924 यूनिट रही। इसने लगातार 15 हजार+ बिक्री हासिल की और इस बार भी हुंडई की रीढ़ साबित हुई।

वहीं, वेन्यू (Venue) ने 8,109 यूनिट्स की बिक्री हासिल की। यह पिछले साल के मुकाबले गिरावट है, लेकिन आने वाले न्यू-जेन मॉडल और GST प्राइस कट से बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।

वहीं, ऑरा (Aura) की बिक्री 5,336 यूनिट रही। इसने 24% की जोरदार YoY ग्रोथ हासिल की। इसके अलावा एक्स्टर (Exter) ने 5,000+ यूनिट की बिक्री हासिल की। इसका प्रदर्शन लगातार स्थिर रहा और इसने माइक्रो SUV सेगमेंट में दमदार पकड़ बनाई। इसके साथ ग्रैंड i10 ने 3,500 और i20 ने 4,000 यूनिट्स की बिक्री हासिल की।

ये भी पढ़ें:लग्जरी सेडान खरीदने का आ गया बढ़िया मौका, हुंडई वरना हो गई इतने रुपए सस्ती
ये भी पढ़ें:हुंडई i20 लेने से पहले देखें, नए GST ने सभी वैरिएंट को कितना सस्ता कर दिया

हुंडई अल्काजार (Alcazar) की बिक्री 1,187 यूनिट रही। वहीं, वरना (Verna) की बिक्री सिर्फ 771 यूनिट रही। इसके अलावा टुक्सन (Tucson) की बिक्री 57 यूनिट तक पहुंच गई। कंपनी की आयनिक 5 (Ioniq 5 EV) की मात्र 14 यूनिट्स (2024 में 40 यूनिट) सेल हुई।

हुंडई का आने वाला प्लान

कंपनी आने वाले महीनों में कई नए मॉडल्स लॉन्च करने वाली है। इसमें न्यू-जेन वेन्यू भी हो सकती है, जिसकी लॉन्च डेट 24 अक्टूबर 2025 होगी। इसके अलावा Ioniq 5 फेसलिफ्ट और Inster बेस्ड इलेक्ट्रिक SUV भी इस साल के अंत तक आ सकती है।

Auto News Hindi Hyundai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।