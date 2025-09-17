इस कंपनी ने महिंद्रा से फिर छीनी नंबर-2 की कुर्सी, इस SUV के दम पर जीत ली जंग; पिछले महीने ताबड़तोड़ 44,001 कारें सेल

अगस्त 2025 में हुंडई ने महिंद्रा से फिर से नंबर-2 की कुर्सी छीन ली है। इसकी बेस्ट सेलिंग क्रेटा रही। इसके अलावा वेन्यू और ऑरा ने भी कमान संभाली है। आइए इसकी बिक्री डिटेल्स जानते हैं।

भारत के ऑटो सेक्टर में अगस्त 2025 का महीना हुंडई इंडिया के लिए खास रहा। कंपनी ने 44,001 यूनिट्स की बिक्री दर्ज कर महिंद्रा को पछाड़कर फिर से नंबर-2 की पोजिशन हासिल कर ली। हालांकि, यह आंकड़ा पिछले साल अगस्त 2024 (49,525 यूनिट्स) से करीब 11% कम है, लेकिन जुलाई 2025 के 43,973 यूनिट्स की तुलना में लगभग समान रहा। आइए कंपनी की बिक्री डिटेल्स जानते हैं।

अगस्त 2025 में हुंडई की बिक्री अगस्त 2025 में हुंडई क्रेटा (Creta) की बिक्री 15,924 यूनिट रही। इसने लगातार 15 हजार+ बिक्री हासिल की और इस बार भी हुंडई की रीढ़ साबित हुई।

वहीं, वेन्यू (Venue) ने 8,109 यूनिट्स की बिक्री हासिल की। यह पिछले साल के मुकाबले गिरावट है, लेकिन आने वाले न्यू-जेन मॉडल और GST प्राइस कट से बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।

वहीं, ऑरा (Aura) की बिक्री 5,336 यूनिट रही। इसने 24% की जोरदार YoY ग्रोथ हासिल की। इसके अलावा एक्स्टर (Exter) ने 5,000+ यूनिट की बिक्री हासिल की। इसका प्रदर्शन लगातार स्थिर रहा और इसने माइक्रो SUV सेगमेंट में दमदार पकड़ बनाई। इसके साथ ग्रैंड i10 ने 3,500 और i20 ने 4,000 यूनिट्स की बिक्री हासिल की।

हुंडई अल्काजार (Alcazar) की बिक्री 1,187 यूनिट रही। वहीं, वरना (Verna) की बिक्री सिर्फ 771 यूनिट रही। इसके अलावा टुक्सन (Tucson) की बिक्री 57 यूनिट तक पहुंच गई। कंपनी की आयनिक 5 (Ioniq 5 EV) की मात्र 14 यूनिट्स (2024 में 40 यूनिट) सेल हुई।