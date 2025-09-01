महिंद्रा को धकेला पीछे और नंबर-2 पर किया कब्जा, मारुति से बस एक कदम दूर है ये कंपनी; 31 दिन में बेची 44,001 कारें

कार निर्माता कंपनी हुंडई (Hyundai) ने अगस्त 2025 की बिक्री रिपोर्ट शेयर की है। कंपनी ने पिछले महीने 44,001 यूनिट की बिक्री हासिल की है। कंपनी ने इसके साथ फिर से नंबर-2 स्थान हासिल किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (Hyundai Motor India Limited -HMIL) ने अगस्त 2025 की सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। कंपनी ने कुल 60,501 यूनिट की बिक्री हासिल की है, जो पिछले साल अगस्त (63,175 यूनिट्स) की तुलना में 4.23% तक कम है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

डोमेस्टिक सेल्स (घरेलू बाजार)

अगस्त 2025 में हुंडई (Hyundai) ने 44,001 यूनिट्स की बिक्री हासिल की है। यह आंकड़ा पिछले साल अगस्त 2024 (49,525 यूनिट्स) से 11.15% कम है। हालांकि, जुलाई 2025 (43,973 यूनिट्स) की तुलना में मामूली 0.06% की बढ़त दर्ज की गई। इस गिरावट के बावजूद हुंडई (Hyundai) ने भारत के कार बाजार में नंबर-2 की पोजिशन फिर हासिल कर ली। इसकी बड़ी वजह क्रेटा (Creta), वेन्यू (Venue), एक्सटर (Exter) और i20 जैसे पॉपुलर मॉडल्स की मजबूत डिमांड है।

एक्सपोर्ट में बूम

अगस्त 2025 में हुंडई (Hyundai) ने 16,500 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए, जो अगस्त 2024 (13,650 यूनिट्स) से 20.88% ज्यादा है। जनवरी से अगस्त 2025 के बीच कंपनी पहले ही 1,18,840 यूनिट विदेशों में भेज चुकी है। यह हुंडई (Hyundai) इंडिया को कंपनी का एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब साबित करता है।

कंपनी का बयान

हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) के COO तरुण गर्ग ने कहा कि हम मेक-इन-इंडिया (Make in India) पर गर्व करते हैं और भारत को हुंडई (Hyundai) का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अगस्त में हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ 21% रही है। यह हमारे वर्ल्ड-क्लास मैन्युफैक्चरिंग और भारतीय वर्कफोर्स की ताकत का नतीजा है। आने वाले समय में भारत हुंडई (Hyundai) के लिए उभरते बाजारों का स्ट्रेटेजिक बेस बनेगा।

आगे का रोडमैप

फेस्टिव सीजन में घरेलू डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी का फोकस डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट पर रहेगा। आने वाले महीनों में लॉन्च होने वाली नई वेन्यू (Venue) से हुंडई (Hyundai) की बिक्री को और बढ़ावा मिलने की संभावना है।